LIVE Parlamentul a susținut proiectul ce prevede modificări la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice

O nouă ședință a Parlamentului are loc joi, 27 noiembrie. Deputații s-au întrunit pentru a examina 21 de subiecte, printre care proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente (CSI) pe teritoriul membrilor acesteia, dar și inițiativa care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.

UPDATE 15:30 Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Documentul, elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a fost votat de 56 de deputați.

Proiectul de lege include măsuri de simplificare a procedurilor, creșterea transparenței și clarificarea competențelor instituțiilor implicate, potrivit autorilor.

Autorii propun inclusiv ca bunurile din gestiunea instituțiilor de învățământ din administrarea Ministerului Educației și Cercetării să poată fi transmise gratuit, pe o perioadă determinată, autorităților administrației publice locale, pentru a desfășura activități educaționale.

În același timp, va fi interzisă transmiterea în locațiune, superficie sau comodat persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu capital privat a terenurilor proprietate de stat, domeniul privat, sau al unității administrativ-teritoriale pentru construcția caselor de locuit, cu anumite excepții, cum ar fi terenurile proprietate de stat destinate locuințelor sociale.

UPDATE 14:41 Parlamentul și-a reluat ședința.

UPDATE 13:35 Deputații au luat o pauză.

UPDATE 13:30 Deputații au aprobat în prima lectură modificările la Legea privind regimul explozivilor de uz civil, care au drept scop alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene.

Documentul clarifică obligațiile producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de produse explozive de uz civil. Printre acestea figurează verificarea conformității produselor înainte de introducerea pe piață și întocmirea și păstrarea „declarației UE de conformitate”. De asemenea, inițiativa legislativă stipulează și măsurile corective în caz de constatare a unor neconformități sau riscuri, cum ar fi rechemare, retragere sau informarea autorităților competente.

UPDATE 13:25 Parlamentul a examinat proiectul unei noi legi privind achizițiile publice, aliniată la standardele Uniunii Europene. Un proiect de lege care se referă la acest lucru a fost votat în prima lectură de 63 de deputați.

UPDATE 13:20 Cu 54 de voturi pro, a fost votat în prima lectură proiectul de lege care prevede modificarea procedurii de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Potrivit documentului, în momentul numirii membrilor organelor de conducere, va fi nevoie de consultarea președintelui Parlamentului, guvernatorului BNM sau Comisiei pentru economie, buget și finanțe, în funcție de postul pentru care este înaintată candidatura. Astfel, va fi elaborat un aviz în care se va menționa dacă persoana propusă îndeplinește condițiile. Avizul va fi audiat în cadrul ședinței plenare, înaintea procedurii de votare a candidaturii.

Totodată, în cazul revocării membrului Comitetului Executiv, autorii propun introducerea în legislație a dreptului de a fi audiat.

Modificările mai prevăd excluderea din componența Consiliului de supraveghere a BNM a unui membru, care face parte și din Comitetul Executiv. Este vorba despre viceguvernatorul Băncii Naționale. Pe de altă parte, în Consiliul de supraveghere numărul membrilor care nu sunt salariați va crește de la 4 la 5.

O altă propunere se referă la reducerea mandatelor membrilor Consiliului de supraveghere, care nu sunt și membri ai Comitetului executiv de la 7 la 5 ani.

UPDATE 11:32 Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda R. Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. Parlamentul a ratificat în un Acord de facilitate de credit.

UPDATE 11:28 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2025 a fost votat în lectura a doua.

UPDATE 11:25 Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul rus privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați.

Autorii susțin că, în contextul actualei situații geopolitice și al riscului ridicat de dezinformare, Acordul cu Federația Rusă poate fi utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narațiuni distorsionate, prezentând un risc pentru securitatea informațională a Republicii Moldova. Totodată, țara noastră nu are un centru cultural pe teritoriul Federației Ruse, ceea ce subminează echilibrul și scopul inițial al Acordului.

Acordul a fost semnat în anul 1998, la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001.

UPDATE 10:32 Până în prezent, 13 persoane au raportat pierderi în urma schemei TUX, „fiecare dintre ele vizând prejudicii de câteva sute de euro sau dolari” a informat vicepreședintele Comisiei economie, buget și finanțe, Dorian Istratii.

„Acest lucru denotă că nu putem vorbi despre pagube de zeci de milioane de lei, și nici de 50 de mii de persoane păgubite, așa cu cum se vehiculează în spațiul public. Dacă cetățenii nu-ți raportează pierderile cauzate prin escrocherie, fără denunțuri instituțiile responsabile nu pot evalua dimensiunea reală a fraudei. Îndemnăm cetățenii care au fost păgubiți să se adreseze organelor de drept”, a transmis acesta.

UPDATE 10:18 Parlamentarii au ținut un minut de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu, care a decedat la 17 noiembrie.

UPDATE 10:16 La începutul ședinței, și-au înregistrat prezența 91 de deputați.