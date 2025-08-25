Lista Blocului Electoral Patriotic, modificată: patru candidați au fost excluși, iar alți 11 incluși în cursa electorală

Lista candidaților Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” a fost modificată în urma ședinței CEC din 24 august. Blocul a solicitat excluderea a 4 candidați din listă și suplinirea acesteia cu alte 11 persoane. Acum, pe lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea Blocul Electoral Patriotic se regăsesc 110 nume.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), la lista de candidați înregistrați s-au făcut următoarele modificări:

Excluderea din listă a candidaților:

Ion Perju (poziția 68);

Ghenadie Iurco (poziția 70);

Mihail Paciu (poziția 88;

Maria Ududovici (poziția 94).

Includerea în listă a candidaților:

Igor Tuleanţev (poziția 63);

Eugeniu Şipcalov (poziția 71);

Nicolai Nicolaev (poziția 72);

Vadim Groza (poziția 82);

Sofia Rotari (poziția 97);

Victor Merdemşaev (poziția 99);

Valeriu Carcea (poziția 107);

Natalia Vasilevscaia (poziția 108);

Gheorghe Durlescu (poziția 109);

Angela Stoica (poziția 110).

„Astfel, 11 candidați au fost repoziționați pe listă. (…) De asemenea, CEC a constatat că documentele prezentate corespund prevederilor Codului electoral nr. 325/2022 și celor ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile parlamentare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1204/2023. Inclusiv după modificarea listei de candidați este respectată cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe”, potrivit informațiilor din hotărârea CEC.

Lista „patrioților” care aspiră la un fotoliu de deputat. Voronin – pe locul 49

Primii 20 în lista BEP sunt:

Igor Dodon – PSRM Diana Caraman – PCRM Irina Vlah – Inima Moldovei Vasile Tarlev – Viitorul Moldovei Zinaida Greceanîi – PSRM Olesea Tonasoglo – Inima Moldovei Vlad Batrîncea – PSRM Constantin Starîș – PCRM Grigore Novac – PSRM Vladimir Odnostalco – PSRM Alla Pilipețcaia – PSRM Andrei Godoroja – PCRM Olga Cebotari – PSRM Vitalie Blanari – Inima Moldovei Adela Răileanu – PSRM Adrian Domentiuc – PCRM Grigorii Uzun – PSRM Victor Topal – Inima Moldovei Pavel Voicu – PSRM Inga Sibova – PCRM

Din listă fac parte mai mulți actuali deputați ai socialiștilor și comuniștilor. Printre numele noi, în primii 20, se numără Olesea Tonasoglo, juristă, însă nu a indicat vreun loc de muncă la CEC; Andrei Godoroja, consilier în cadrul fracțiunii parlamentare a comuniștilor; Vitalie Blanari, inginer la SA ,,Basarabia-Nord”, Adrian Domeniuc, consilier în Consiliul municipiului Chișinău; Victor Topal, jurist; Pavel Voicu, consilier în Consiliul municipiului Bălți.