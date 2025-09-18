Liderul CUB, Igor Munteanu s-a jurat cu mâna pe Biblie și „în fața lui Dumnezeu” că nu are „nicio legătură cu grupuri sau interese ostile democrației”

Președintele CUB, Igor Munteanu a depus astăzi un jurământ public pe Biblie prin care „respinge ferm acuzațiile false privind legăturile sale cu interese ostile Republicii Moldova. În cadrul dezbaterilor electorale desfășurate la PRO TV Chișinău, ZdG a adresat o întrebare pentru candidata pe lista CUB, Rodica Gramma, în legătură cu acuzațiile care sunt aduse partidului în spațiul public.

„Mărturisesc public pe Sfânta Biblie și în fața lui Dumnezeu că nu am nicio legătură cu grupuri sau interese ostile democrației și că nu am servit niciodată altor interese decât cele ale Republicii Moldova”, a declarat Igor Munteanu.

Totodată, liderul CUB a anunțat că va propune o Lege a Jurământului Public, prin care toți demnitarii (deputați, miniștri, judecători) vor fi obligați să jure pe Biblie atunci când integritatea le este pusă la îndoială, pentru a respinge public orice acuzație de corupție sau trădare de țară.

„Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) se declară a fi un partid pro-european, liberal și de centru-dreapta. Totuși, în ultima perioadă CUB a fost surprins în mai multe circumstanțe care aruncă dubii. La alegerile prezidențiale din 2024, printre lista de semnături CUB a fost identificată o listă a Victoriei Furtună, și ea candidată la prezidențiale, afiliată lui Șor. Atunci CUB a declarat că nu știe cum a ajuns acolo. În iulie 2025, președintele CUB a fost prezent la conferința MEGA, la fel, alături de Victoria Furtună, conferință care, potrivit SIS, are legături cu gruparea criminală Șor. Au fost și alte declarații prin care liderul partidului a fost acuzat că s-ar fi aliniat la mesajele propagandei ruse. Cum explicați aceste circumstanțe, în contextul în care au fost voci în spațiul public care au insinuat faptul că mai multe partide declarate pro-europene ar face jocurile Rusiei?”, a întrebat-o ZdG pe Rodica Gramma.

Candidata a spus că acum există tendința de a asocia partidele pro-europene cu gruparea Șor și de a fi numiți pro-Kremlin, „pentru că în prezent tot ce contrar partidului de la guvernare, sunt pro-Șor și pro-Rusia”.

„Noi am dat de multe ori explicații, și la prezența acelei liste care cu adevărat nu putem să înțelege cum a ajuns în rândurile listelor noastre și avem dubii că ea a fost infiltrată intenționat pentru a ne murdări. Participarea domnului Munteanu la conferința MEGA nu a fost alături de Furtună, a fost alături de mulți alți europarlamentari care l-au invitat să participe și să-și expună poziția liberală la o conferință care se numea «Moldova între vest și est». Discursul domnului Munteanu a fost făcut public și el cu adevărat a mulțumit atunci că „a fost invitat că fiind o persoană, un politician din partid de opoziție la o conferință care este absolut cu o altă direcție”, iar acest mesaj prin care se dorește a influența opinia publică, precum că partidul pro-european este cu Șor, este un mod pe care încercăm să-l negăm”, a declarat Gramma.

Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, prescurtat CUB, va fi al treilea în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. CUB se declară a fi un partid „de inspirație liberală, de centru-dreapta, pro-european”. În scurta sa existență, CUB a fost implicat în mai multe controverse politice.

CUB a fost lansat în noiembrie 2022, iar la Congresul de constituire, președinte a fost ales Igor Munteanu, fost ambasador al R. Moldova în SUA și deputat în perioada 2019-2021 din partea Platformei DA.

Partidul a înregistrat la CEC 53 de candidați la funcția de deputat în Parlament. În fruntea listei se află Igor Munteanu, urmat de Adrian Dulgheru, care este și vicepreședinte CUB. Dulgheru este un tânăr care se prezintă drept afacerist în Marea Britanie și în Africa. El este și cel care a revendicat cele 1,5 milioane de euro depistați la mijlocul lunii aprilie 2020 într-un camion la intrarea în R. Moldova. Dulgheru nu i-a convins însă pe oamenii legii că el este proprietarul, iar banii au fost confiscați.

A treia pe lista CUB este medica Rodica Gramma, urmată de pastorul baptist Vitalie Fedula, consilier local de la Durlești Victor Țărnă și medica Diana Lupu.