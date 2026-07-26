Începe admiterea în universitățile din R. Moldova. Calendarul admiterii 2026

Luni, 27 iulie 2026, se va da start admiterii în universitățile din Republica Moldova pentru anul de învățământ 2026-2027. Admiterea se desfășoară concomitent în toate universitățile din țară, în format online, accesând platforma eAdmitere.gov.md.

Sesiunea de bază se va desfășura în perioada 27 iulie – 14 august 2026 și include următoarele etape:

depunerea online a dosarului de concurs: 27 iulie –1 august 2026

27 iulie –1 august 2026 verificarea și validarea dosarelor : 2-6 august

: 2-6 august anunțarea rezultatelor intermediare : 8 august

: 8 august depunerea documentelor în original : 8-12 august

: 8-12 august anunțarea rezultatelor finale: 14 august 2026.

Sesiunea suplimentară, în cadrul căreia vor fi ocupate locurile rămase disponibile, va avea loc în perioada 15-24 august 2026. Aceleași etape sunt caracteristice și pentru această sesiune, după cum urmează:

depunerea online a dosarului de concurs : 15-17 august

: 15-17 august verificarea și validarea dosarelor : 18-19 august

: 18-19 august anunțarea rezultatelor intermediare : 21 august

: 21 august depunerea documentelor în original : 21-22 august

: 21-22 august anunțarea rezultatelor finale: 24 august.

Admiterea se va petrece pe platforma eAdmitere.gov.md, iar fiecare candidat poate participa concomitent la concurs în maximum trei universități și poate selecta până la trei programe de studii pentru fiecare instituție, în funcție de preferințe.

Universitățile din R. Moldova vor oferi 9.013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat, în cadrul admiterii din acest an. Comanda de stat pentru anul universitar 2026-2027 a fost aprobată de Guvern pe 15 iulie. Aceasta vizează studiile superioare de licență, studiile superioare integrate, master, rezidențiat și secundariat clinic, precum și studiile superioare de doctorat.