Incendiu la Vatra. Locuințele temporare ale angajaților unei întreprinderi de producere a asfaltului au luat foc

În dimineața zilei de 9 noiembrie 2025, pompierii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, municipiul Chișinău, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Ajunși la destinație, pompierii au stabilit că flăcările au cuprins căsuțe de tip container, destinate locuirii angajaților pe o perioadă temporară. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:36. La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de salvatori și pompieri.

„Până la venirea echipelor de intervenție, din clădirea afectată, cu suprafața de 240 de metri pătrați, s-au evacuat 15 persoane”, potrivit IGSU.

Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost creat Statul Major. Pentru stingerea flăcărilor au fost antrenate opt unități de tehnică, cu un efectiv de 30 de salvatori și pompieri.

Focul nu s-a răspândit, fiind protejat un obiectiv similar din preajmă, care nu a fost afectat de foc.

Arderea a fost localizată la ora 08:02. La ora 08:14, nivelul sporit de intervenție a fost anulat, iar incendiul a fost lichidat complet la ora 09:32. Victime nu au fost raportate.

Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.