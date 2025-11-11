În regiunea rusă Ulianovsk va fi închis internetul mobil „până la sfârșitul SVO”

Restricțiile privind internetul mobil impuse în orașul rus Ulianovsk și în unele localități din regiunea Ulianovsk, pe fondul amenințării atacurilor cu drone, vor rămâne în vigoare permanent – ​​„până la sfârșitul SVO (operațiunea militară specială, cum este supranumită invazia Rusiei în Ucraina, n. red)”. Autoritățile locale au anunțat acest lucru într-o conferință de presă specială, scrie Meduza.

Reprezentanții guvernului regional au subliniat că serviciul de internet mobil în regiune este închis de către autoritățile federale în apropierea instalațiilor cu scop special. Anterior, restricțiile erau impuse doar în timpul unei amenințări aeriene imediate, dar acum au devenit permanente. În plus, guvernul a declarat că guvernul federal a extins zonele de securitate în jurul instalațiilor strategice, inclusiv unele zone rezidențiale, clădiri de birouri și clădiri publice. Locațiile exacte ale întreruperilor serviciului de internet mobil nu sunt dezvăluite din motive de securitate, au adăugat oficialii.

Ministrul rus al Dezvoltării Digitale din regiunea Ulianovsk, Oleg Yagfarov, a declarat că restricțiile vor rămâne în vigoare până la sfârșitul SVO, cu excepția cazului în care guvernul federal decide altfel.

Autoritățile ruse au promis că vor oferi tuturor locuitorilor din „punctele moarte” internet prin cablu, menționând că instalarea echipamentului va fi din contul proprietarilor.