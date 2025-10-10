Igor Grosu: Reintegrarea regiunii transnistrene în R. Moldova e o chestiune de timp. Procesul de integrare europeană poate contribui la grăbirea soluționării problemei transnistrene

Revenirea regiunii transnistrene sub controlul autorităților de la Chișinău este „o chestiune de timp”, a declarat Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) într-un interviu acordat Agerpres.

Oficialul a subliniat că peste 80% din ceea ce se produce în regiunea transnistreană este exportat pe piața Uniunii Europene.

În același timp, liderul PAS a vorbit despre necesitatea plecării soldaților ruși din regiunea transnistreană, dar și despre scenariile privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană cu sau fără regiunea transnistreană, scrie sursa citată.

AGERPRES: Sunteți liderul partidului politic cel mai influent în acest moment în Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate, v-ați impus la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ce indică acest rezultat al votului: o scădere a influenței partidelor proruse sau o dorință crescută a proeuropenilor în Republica Moldova?