Igor Grosu: Reintegrarea regiunii transnistrene în R. Moldova e o chestiune de timp. Procesul de integrare europeană poate contribui la grăbirea soluționării problemei transnistrene
Revenirea regiunii transnistrene sub controlul autorităților de la Chișinău este „o chestiune de timp”, a declarat Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) într-un interviu acordat Agerpres.
Oficialul a subliniat că peste 80% din ceea ce se produce în regiunea transnistreană este exportat pe piața Uniunii Europene.
În același timp, liderul PAS a vorbit despre necesitatea plecării soldaților ruși din regiunea transnistreană, dar și despre scenariile privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană cu sau fără regiunea transnistreană, scrie sursa citată.
AGERPRES: Sunteți liderul partidului politic cel mai influent în acest moment în Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate, v-ați impus la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ce indică acest rezultat al votului: o scădere a influenței partidelor proruse sau o dorință crescută a proeuropenilor în Republica Moldova?
Igor Grosu: Este un mix de factori. Evident, cetățenii din Republica Moldova au dat un vot foarte clar. Își doresc ca Republica Moldova să fie parte a marii familii europene. Apropo, noi am obținut o victorie și în țară, și în diaspora. Deci aici nu mai au neprietenii noștri motive să încerce să o întoarcă, să spună că ați câștigat aici, dar nu acolo și așa mai departe. Deci a fost victorie. Și în țară am luat majoritatea, și în diasporă. Eu sunt bucuros pentru că, în toată campania, asta am spus la întâlnirea cu cetățenii. Afirmația că diaspora ne salvează, noi am trăit-o nu o dată.., dar spuneam de fiecare dată: ‘Haideți data asta să câștigăm în țară! Cei din diaspora o să-și facă treaba. O să fie omniprezenți’. Și mă bucur că cumva mesajul ăsta a ajuns. Am câștigat în țară, foarte clar, chiar am înaintat în unele regiuni, în special în partea de nord, care era de ani de zile fief al socialiștilor, al comuniștilor. Acum am intrat în acele raioane foarte hotărâți.
A fost, de asemenea, și factorul de securitate. A contat, pentru că nu poți să nu vezi ce se întâmplă în Ucraina. Cetățenii noștri au rude acolo, au prieteni, cunosc realitățile de la televizor sau de pe internet, comunică. Avem foarte mulți refugiați ucraineni încă pe teritoriul nostru, femei, copii, bătrâni. Deci a fost un cumul de factori și într-un final a fost o victorie frumoasă, dorită, muncită. (…) discutam și cu colegii – noi avem o modestă istorie politică de vreo 10 ani -, dar asta chiar a fost cea mai trudită, cea mai dorită și muncită (victorie – n.r.) și în țară și peste hotare și îi felicit pe toți cetățenii noștri.
Foarte bună prestație au avut și moldovenii noștri din România. Aproape, aproape au ajuns la (nivelul participării din – n.r.) turul doi la prezidențiale (din România – n.r.). Sunt două repere: turul întâi și turul doi. Și turul e cel mai dezirabil, cel mai bun. Acolo a fost mobilizarea cea mai mare.