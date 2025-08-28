G4MEDIA Analiză: Nicușor Dan, fără mesaj de Ziua Independenței – unionism mascat? Când va veni la Chișinău președintele României

Într-o analiză G4Media, se arată că în premieră în ultimii ani, președintele României nu a transmis nici un mesaj public de Ziua Independenței Republicii Moldova.

Miercuri, 27 august președintele Nicușor Dan a ales să tacă, spre deosebire de predecesorii Traian Băsescu și Klaus Iohannis. E doar o gafă sau o alegere deliberată, cu semnificație politică? Informațiile G4Media indică un semnal politic: exprimarea unui ideal unionist, așa cum o făcuse și acum o lună într-un interviu în presa germană, spre surprinderea jurnalistului FAZ.

Informațiile G4Media arată că mesajul de felicitare, deși pregătit pentru Nicușor Dan, nu a fost transmis, ceea ce indică o decizie politică. Absența lui reprezintă un mesaj implicit de unionism, o spun oameni care înțeleg jocul președintelui: locul Republicii Moldova e lângă România, nu există deci nici un motiv de celebrare a independenței unui stat care ar trebui înghițit de România.

Nicușor Dan nu a fost pe scenă, pentru că strategia convenită cu Chișinăul e ca președintele să meargă în Moldova pe 31 august, de Ziua Limbii Române. Pare o decizie pragmatică, liderii europeni își împart sarcinile pentru a sprijini partida pro-europeană din Moldova la diferite evenimente publice.

Analiza integrală o puteți citi AICI.