Furtuna de zăpadă din SUA a lăsat 400 de mii de persoane fără curent electric și a dus la anularea a mii de zboruri

Peste 400 de mii de persoane din SUA, până în vestul statului Texas, au rămas fără curent electric, iar peste 9600 de zboruri erau așteptate să fie anulate duminică, 25 ianuarie, înainte de o furtună de iarnă care amenința să paralizeze statele estice cu ninsori abundente, potrivit Reuters.

Meteorologii din SUA au declarat că zăpada, lapovița, ploaia înghețată și temperaturile periculos de scăzute vor afecta cele două treimi estice ale națiunii duminică, 25 ianuarie, și în cursul săptămânii.

Numind furtunile „istorice”, președintele Donald Trump a aprobat sâmbătă, 24 ianuarie, declarații federale de urgență în Carolina de Sud, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina de Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana și Virginia de Vest.

„Vom continua să monitorizăm și să rămânem în contact cu toate statele aflate în calea acestei furtuni. Aveți grijă și stați la căldură”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Șaptesprezece state și Districtul Columbia au declarat urgențe meteorologice, a declarat Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite. Secretarul DHS, Kristi Noem, a avertizat americanii, într-o conferință de presă de sâmbătă, să ia măsuri de precauție.

„Va fi foarte, foarte frig. Așa că încurajăm pe toată lumea să facă provizii de combustibil, să facă provizii de alimente și vom trece prin asta împreună. Avem echipe de utilități care lucrează pentru a restabili situația cât mai repede posibil”, a spus Noem.

Numărul de întreruperi a continuat să crească. Până duminică dimineață, peste 400 de mii de clienți din SUA erau fără electricitate, potrivit PowerOutage.us, cu câte 100 de mii în Mississippi și Texas. Alte state afectate au inclus Louisiana, Tennessee și New Mexico.



Departamentul Energiei american a emis pe 24 ianuarie un ordin de urgență care autorizează Consiliul pentru Fiabilitatea Electrică din Texas să implementeze resurse de generare de rezervă la centrele de date și alte instalații majore, cu scopul de a limita întreruperile de curent din stat.

Mai multe zboruri au fost afectate

Marile companii aeriene din SUA au avertizat pasagerii să rămână atenți la modificările bruște ale zborurilor și la anulările.

Delta Air Lines (DAL.N) și-a ajustat programul sâmbătă, cu anulări suplimentare dimineața pentru Atlanta și de-a lungul Coastei de Est, inclusiv în Boston și New York City. Va muta experți din centrele de vreme rece pentru a sprijini echipele de degivrare și bagaje de pe mai multe aeroporturi din sud, a declarat compania aeriană.

JetBlue (JBLU.O) a declarat că, până sâmbătă dimineață, a anulat aproximativ 1000 de zboruri pentru luni.

United Airlines (UAL.O) a declarat că a anulat în mod proactiv unele zboruri în locurile cu vremea cea mai proastă așteptată.

Operatorii rețelei electrice din SUA au intensificat sâmbătă măsurile de precauție pentru a evita întreruperile de curent rotative.