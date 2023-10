FOTO „Stare de pregătire pentru război” în Israel, după ce militanții palestinieni au intrat în țară, în urma unui atac cu rachete

În dimineața zilei de 7 octombrie, din Fâșia Gaza au fost lansate mai multe rachete spre Israel. Grupuri de militanți palestinieni înarmați s-au infiltrat în regiunile de frontieră ale Israelului. Începând cu ora 06:28, au sunat alarmele în multe orașe din țară, inclusiv în Tel Aviv și Ierusalim, scrie Meduza.

Ulterior, mișcarea islamistă Hamas a revendicat responsabilitatea pentru atac, afirmând că a lansat „Operațiunea Storm Al-Aqsa”. Mohammed Deif, unul dintre liderii grupării, a declarat că peste cinci mii de rachete au fost lansate spre Israel, confirmând și infiltrarea militanților palestinieni în regiunile de frontieră.

Serviciul israelian de urgență a raportat moartea unei femei în atacul cu rachete, fiind, totodată, rănite 16 persoane.

Astfel, în Israel a fost declarată „stare de pregătire pentru război”, a precizat armata într-un comunicat citat de The Jerusalem Post. Ministrul Apărării al țării, Yoav Galant, a aprobat recrutarea de rezerviști de către armată. Totodată, drept răspuns, Forțelor de Apărare ale Israelului lovesc în prezent ținte Hamas din Gaza, fapt despre care armata a anunțat pe Twitter.

In response to the barrages of rockets launched by Hamas from Gaza at Israel, the IDF is currently striking Hamas targets in Gaza.

Alerta aeriană continuă să sune în Tel Aviv, Ierusalim, Ashkelon și în alte orașe israeliene.

Prim-ministrul Dorin Recean a venit cu un mesaj pe Twitter despre evenimentele din Israel.

Moldova stands in solidarity with Israel following massive attacks on the 🇮🇱people.



The widespread violence against innocent civilians must stop.



In these difficult moments, we stand together against terrorism.