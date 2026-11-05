Drumul național R33 din raionul Hîncești, cu o lungime de 37,2 km, a fost finalizat. Tofan: „După mai bine de 12 ani de așteptare, oamenii din localitățile din regiune au un drum modern”

Lucrările de reabilitare a drumului național R33 Hîncești – Lăpușna – M1, cu o lunigme de 37,2 km, au fost finalizate, anunță Administrației Naționale a Drumurilor (ANDSA). Lucrările au avut o valoare de 38,7 milioane de euro și au fost implementate cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Traseul traversează 5 localități: Hîncești, Rusca, Lăpușna, Pervomaisc și Onești, asigură accesul către satele Anini, Strîmbeni, Sofia, Crasnoarmeiscoe și oferă condiții mai bune de circulație pentru peste 21 mii de locuitori.

„După mai bine de 12 ani de așteptare, oamenii din Hîncești și localitățile din regiune au, în sfârșit, un drum modern.

Am finalizat reabilitarea celor 37 de kilometri ai drumului Hîncești – Lăpușna – M1, un segment cheie pe traseul de legatură cu România, Chișinău-Leușeni. Lucrările au fost reluate în aprilie 2024 și finalizate în octombrie 2026 – în termen și în buget”, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan, la evenimentul de deschidere.

Potrivit ANDSA, drumul are două benzi de circulație, iar partea carosabilă are o lățime de 7 metri.

În cadrul proiectului au fost reabilitate sistemul rutier și trei poduri, au fost construite 43 de podețe, iar pe anumite sectoare partea carosabilă a fost supralărgită.

Totodată, au fost amenajate stații de autobuz și realizate lucrări de siguranță rutieră, precum instalarea indicatoarelor, aplicarea marcajului rutier, montarea bornelor kilometrice, a parapetelor și a stâlpilor de semnalizare.

Iluminatul stradal a fost modernizat în orașul Hîncești și în satele Lăpușna și Onești, fiind montați 38 de piloni noi și instalate corpuri de iluminat pe pilonii existenți.

„După recepția la terminarea lucrărilor, drumul intră în perioada de notificare a defectelor, cu o durată de 730 de zile, timp în care acesta va fi monitorizat, iar antreprenorul va avea obligația de a remedia eventualele defecte constatate, conform prevederilor contractuale”, a precizat Administrația.