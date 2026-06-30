Dosarul lui Alexandr Stoianoglo privind încălcarea vieții private a lui Viorel Morari a fost încetat. Procurorii vor contesta soluția

Judecătoria Chișinău a pronunțat luni, 29 iunie, sentința prin care a dispus încetarea procesului penal în privința fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo, în cauza în care acesta este învinuit de săvârșirea infracțiunii de încălcare a inviolabilității vieții personale a fostului procuror-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), motivând că fapta imputată nu ar întruni gradul prejudiciabil al unei infracțiuni.

Totodată, instanța a respins, ca neîntemeiată, acțiunea civilă înaintată de partea vătămată.

Potrivit învinuirii, Alexandr Stoianoglo ar fi săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 177 alin. (2) din Codul penal, și anume încălcarea inviolabilității vieții personale, manifestată prin răspândirea cu bună-știință, în cadrul unui discurs public și prin intermediul mass-media, a unor informații ocrotite de lege privind viața personală a unei alte persoane, care constituiau secret personal, fără consimțământul acesteia, prin folosirea intenționată a situației de serviciu.

Mai exact, acesta este inculpat pentru că, în calitatea sa de procuror ierarhic superior, folosindu-se de situația de serviciu, a intrat în posesia unor corespondențe private ale fostului procuror-șef al PA, Viorel Morari, cu alte persoane, obținute din telefonul mobil al acestuia, ridicat în cadrul cauzei penale în care Morari era vizat.

Ulterior, la 4 octombrie 2021, în incinta PG, Stoianoglo a susținut un briefing de presă, în cadrul căruia, „contrar prevederilor legale care consacră dreptul persoanei la secretul corespondenței, la inviolabilitatea vieții private și interzicerea divulgării informațiilor despre viața personală a altei persoane, cu bună știință, fără a avea consimțământul persoanei vizate, a răspândit informații ocrotite de lege despre viața personală și profesională a ultimului”.

În cadrul briefingului, inculpatul, în fața reprezentanților mai multor instituții mass-media, utilizând intenționat informațiile obținute în cadrul cauzei penale în care era vizat fostul șef al Procuraturii Anticorupție, a dat citire unor conversații private ale ultimului.

De asemenea, la indicația inculpatului, textul discursului susținut în cadrul briefingului a fost publicat ulterior pe pagina web oficială a Procuraturii Generale.

Dosarul a fost expediat în instanța de fond, la Judecătoria Chișinău, în iulie 2022, unde s-a află până în prezent în examinare.

„Originea acestui dosar se află în briefingul pe care l-am susținut la 4 octombrie 2021, în calitate de Procuror General. Atunci am avertizat societatea despre riscurile de capturare politică a Procuraturii. Nu am acționat prin scurgeri de informații, nu prin zvonuri, nu „pe surse”. Am informat legal și responsabil despre cele obținute inclusiv cu suportul EUROPOL: comunicări neoficiale ale șefului Procuraturii Anticorupție cu politicieni și diplomați pe dosare sensibile, protecții politice și mediatice în plin controale și concursuri pentru șefia Procuraturii Generale, mecanisme coordonate de victimizare a lui V.Morari și de decredibilizare a conducerii PG, orchestrate cu sprijinul unor entități media și ONG-uri. A doua zi după aceste dezvăluiri am fost reținut, înlăturat ilegal din funcție, apoi arestat și deferit justiției. În stilul statului capturat. Faptele care au urmat au confirmat că avertizările mele în briefingul din 4 octombrie 2021 au descris cu exactitate mecanismul de abuz care avea să fie pus în aplicare împotriva independenței Procuraturii”, a scris luni, 29 iunie, Stoiangolo.

Potrivit PA, sentința nu este definitivă, aceasta urmează a fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.