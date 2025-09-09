Donald Trump a pierdut procesul cu Jean Carroll. Ar urma să-i plătească 83.3 milioane de dolari despăgubiri, după ce ar fi violat-o

O curte de apel din Manhattan a dat decizia în dosarul în care Donald Trump este acuzat de către editorialista și autoarea Elizabeth Jean Carroll de defăimare, după ce ar fi violat-o. Președintele american ar trebui să-i plătească acesteia despăgubiri în valoare de 83,3 milioane de dolari, scrie Reuters.

Donald Trump a pierdut apelul în procesul cu Jean Carroll



Trump fusese condamnat în ianuarie 2024, în acest proces, după ce fosta editorialistă a revistei Elle l-a acuzat pe Trump de viol în anii 1990. Președintele american a spus că ar trebui să beneficieze de „imunitate prezidențială”. În caz contrar, i-ar putea fi „subminată independenţa puterii executive.”

Instanța a avut însă explicații plauzibile și a constatat că cerința lui Trump nu trebuie pusă în practică.

„Despăgubirile acordate în mod corespunzător de juriu au fost rezonabile, având în vedere faptele extraordinare şi grave ale acestui caz”, se arată în opinia completului de judecată.

Totul vine după ce, pe 13 iunie, Curtea de Apel a confirmat un alt verdict al juriului din luna mai 2023, care preciza că Elizabeth Jean Carroll – acum în vârstă de 81 de ani – trebuia să primească despăgubiri de cinci milioane de dolari, tot pentru calomnie și viol.

Această ultimă decizie stipulează suma de 83,3 milioane de dolari ca despăgubiri. Această sumă cuprinde 18,3 milioane de dolari ca prejudiciu emoţional şi de reputaţie şi 65 de milioane de dolari daune punitive.

Autoarea susține că Donald Trump ar fi agresat-o sexual în 1996, într-o cabină de probă din magazinul Bergdorf Goodman.



De-a lungul timpului, Elizabeth Jean Carroll a publicat cărți în care își povestește traumele. Una dintre ele, care a fost lansată în urmă cu câteva luni, se numește „Not My Type: One Woman vs. a President” (Nu e genul meu: o femeie împotriva unui preşedinte). Aceasta face referire exact la afirmația lui Trump despre ea: „Nu era genul meu”.