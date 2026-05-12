Doi cetățeni străini, îndepărtați sub escortă: unul a primit interdicție de a intra pe teritoriul R. Moldova pentru 3 ani

Doi cetățeni străini care se aflau ilegal pe teritoriul R. Moldova au fost îndepărtați din țară sub escortă pe 12 mai 2026. Acțiunile au avut loc în baza dispoziției Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), potrivit unui comunicat al instituției.

Prima persoană este un cetățean originar din India, în vârstă de 27 de ani, care a fost plasat în custodie publică în baza încheierii Judecătoriei Cahul, sediul Central, din 30 aprilie 2026, pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

Celălalt bărbat este originar din Tadjikistan, are vârsta de 33 de ani și a fost plasat în custodie publică în baza încheierii Judecătoriei Bălți, sediul Central, din 8 mai 2026, după ce a încălcat regulile de ședere pe teritoriul R. Moldova și a muncit aici ilegal, fapt pentru care i-a fost întocmit proces-verbal contravențional cu aplicarea amenzii.