Detalii noi de la șeful IGP despre extrădarea lui Plahotniuc. Poliția a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce în R. Moldova pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, după aprobarea Ministerului Justiției din Grecia. Declarația a fost făcută joi seară, 4 septembrie, de șeful Poliției R. Moldova, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la postul de televiziune Jurnal TV.

Oficialul a menționat că Plahotniuc va fi însoțit de o echipă de polițiști, iar, conform ofertelor analizate până acum, prețul biletelor de avion ar putea costa peste 1000 de euro. Banii urmează să fie asigurați din bugetul de stat.

„Procesul nu este atât de simplu. Aducerea în R. Moldova a unei persoane trebuie să respecte anumite reguli. Pentru a nu lăsa loc de interpretări, noi încă nu avem confirmarea (Ministerului Justiției din Grecia, n.red.), dar instituțiile statului, mă refer la Poliție, a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor, deoarece când soliciți o rută de zbor trebuie să înaintezi anumite cerințe și trebuie să primești garanția. Vreau să spun că noi am făcut de două zile solicitarea la companiile aeriene care au rute ca să ne dea acceptul de a transporta sub escortă o persoană în R. Moldova. Este un loc destinat persoanei, o rută directă, mai este cerința ca în acel avion să nu fie o altă persoană care este extrădată, să nu mai fie o persoană de demnitate publică. Deci companiile au cerințe riguroase (…). Până la ziua de azi (joi, 4 septembrie, n.red.) nu am primit un răspuns. Noi am anunțat cine este persoana și de câte locuri am avea nevoie. Eu vă asigur că (Plahotniuc, n.red.) va fi adus în R. Moldova cât de curând posibil (…). Biletele nu sunt atât de ieftine. Acestea vor fi asigurate prin intermediul bugetului de stat. Am analizat ofertele. Săptămâna trecută, biletele erau în jur de 1300 de euro, iar acum două zile deja costau 1700 de euro pentru echipă. Solicitările de ofertă au fost transmise către companiile care se află în cadrul legal, nu au fost sancționate (…).

De regulă, acest proces (de extrădare, n.red.) trebuie asigurat în 30 de zile din momentul în care primesc notificarea (de la Ministerul Justiției din Grecia, n.red.) (…). Este important ca fiecare cetățean să ajungă în siguranță în R. Moldova, să nu avem anumite riscuri (…)”, a precizat șeful IGP.

Joi, 4 septembrie, Ministerul Justiței din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, confirm unor surse ale Ziarului de Gardă. Informația nu a fost confirmată deocamdată de autoritățile de la Chișinău.

Cronologia procesului de extrădare a lui Plahotniuc

Reprezentanții Procuraturii Generale (PG) au emis un comunicat de presă în care au venit cu mai multe precizări în legătură cu procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc.



22 iulie 2025. Vladimir Plahotniuc a fost reținut de autoritățile Republicii Elene pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să părăsească țara. Despre acest fapt, Procuratura Generală a fost informată oficial de către BNC Interpol Chișinău.

23 iulie 2025. Pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost emis un mandat de arest în vederea extrădării de către procurorul de pe lângă Curtea de Apel din Atena – instanța competentă în această procedură.

24 iulie 2025. Procuratura Generală a R. Moldova a transmis cererea oficială de extrădare către Ministerul Justiției din Grecia, atât direct, cât și prin canale diplomatice. Solicitarea este bazată pe acuzații de escrocherie și spălare de bani cu circumstanțe agravante, precum și pe constituirea și conducerea unei organizații criminale.

27 iulie 2025. Prin intermediul Birourilor Interpol din ambele țări, autoritățile moldovene au fost informate că Vladimir Plahotniuc nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare.

Luni, 28 iulie. Avocatul Lucian Rogac, care îl reprezintă pe oligarh, a declarat că Vladimir Plahotniuc a depus oficial o cerere prin care „acceptă necondiționat” să fie extrădat în R. Moldova. Declarațiile au venit după ce Procuratura Generală a transmis că „instanța competentă în examinarea procedurii de extrădare, Curtea de Apel din Atena, a informat Procuratura că numitul nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare în R. Moldova.”

28 iulie 2025. Procurorii eleni au confirmat, în repetate rânduri, că avocații lui Vladimir Plahotniuc nu au depus nicio cerere în numele acestuia către autoritățile competente.

29 iulie 2025, ora 13:00. Procuratura R. Moldova a fost informată că avocatul grec al lui Vladimir Plahotniuc tocmai a transmis procurorilor o scrisoare prin care clientul său își exprimă consimțământul pentru extrădare. Această adresare urma a fi analizată de procurorii greci, iar ulterior, autoritățile moldovene vor fi informate despre decizia luată.

13 august. Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, decizia finală urmând a fi luată însă de către Ministerul Justiției al Republicii Elene. Ședința privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absența lui. În sală au fost prezenți avocații lui Plahotniuc, inclusiv Lucian Rogac din R. Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei R. Moldova la Atena, potrivit jurnaliștilor TV8 de la fața locului.

28 august. Curtea de Apel din Atena a admis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, anunță avocatul acestuia, Lucian Rogac.