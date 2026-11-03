Deputații ar urma să beneficieze de salarii duble, după aprobarea noii legi a salarizării

Salariile deputaților ar urma să crească după aprobarea noii legi a salarizării. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că „venim cu majorări pentru deputați deoarece ei astăzi au circa 20 de mii de lei salariu, dar au unele plăți compensatorii”.

„Ne propunem să eliminăm… sau circa 70% din salariu să fie stabil. Astfel, vor crește salariile. (…) Dar vreau să vă asigur că cheltuielile ce țin de Președinție, Guvern, Parlament, sunt sub 1% din costul legii salarizării. Pentru deputați salariul va fi de 45 900 de lei (brut, n.r.), de la 20 800 cât au acum”, a afirmat Belous în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV.

Aceasta a spus recent și că salariul brut al președintei va crește, de la 22 de mii la 55 de mii de lei. Majorări sunt prevăzute și pentru prim-ministru și președintele Parlamentului. Potrivit ministrei, în prezent, aceștia au salarii brute de sub 21 de mii de lei.

„Legea sau conceptul de reformă a salarizării prevede că partea salarială va crește, dar, în schimb, urmează a fi revizuite acele compensații pe care astăzi le primesc. Și atunci când o să vorbim de salariu, da, salariul crește, dar trebuie să ținem cont că Parlamentul își propune să revadă unele alocații pe care le oferă deputaților. Acest lucru nu intră în legea salarizării, dar va fi făcut în paralel”, a explicat anterior ministra despre remunerarea deputaților.

În același timp, reforma vizează peste 170 de mii de angajați din sectorul public. Potrivit ministrei, circa 50 de mii dintre aceștia primesc în prezent salariul minim pe economie, de 6300 de lei.

„Acești oameni lucrează în grădinițe, în autoritățile publice locale, în sănătate, în poliție, în cultură și tineret. Avem foarte mulți funcționari publici cu salarii foarte mici. Vorbim de circa 50 de mii de oameni care au un salariu minim pe economie de 6300 de lei. Și o mare parte din ceilalți funcționari au un salariu sub 15 mii de lei calculat”, a spus ministra.

În cazul unor categorii de angajați, majorările ar urma să depășească 20%. Pentru un soldat, creșterea ar fi de aproximativ 2400 de lei, iar pentru un polițist – de circa 2600 de lei.

Costul total al reformei salarizării este estimat la peste 4,6 miliarde de lei. Aproape 32% din această sumă ar urma să fie direcționată către sectorul educației, iar 26% – către personalul tehnic de deservire.

În decembrie 2024, reprezentanții Parlamentului au dezmințit informațiile apărute în spațiul public privind salariile deputaților. Pe rețelele de socializare a fost distribuită o imagine despre care se spunea că ar prezenta salariile ridicate de aleșii poporului, care ar fi „între 40 de mii și 100 de mii pe lună”. Datele au fost publicate la o zi după ce sindicatele au pichetat Legislativul, atrăgând atenția asupra faptului că salariile actuale nu ar acoperi „nici măcar minimul de existență”.

Atunci, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat că venitul mediu lunar al unui deputat este de aproximativ 20-27 de mii de lei.

„Se distribuie masiv această listă pe rețele sociale, chipurile acestea fi salariile lunare deputaților. Acest lucru e un FALS, iar imaginea este «photoshopată».

Salariul de bază al unui deputat este de aprx. 16-17 mii lei net, care nu a fost majorat în ultimii trei ani.

Dacă se adaugă alte plăți (care sunt diferite de la deputat la altul) și se scad plățile pe le dăm asistenților/consilierilor noștri (care la fel pot varia în funcție de lună), venitul mediu lunar al unui deputat este de aproximativ 20-27 mii lei”, a scris atunci Marian pe rețelele de socializare.