Cum vor fi sancționați cei care amenință sau agresează magistrații?

Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlament. Inițiativa legislativă este promovată la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, și are drept scop fortificarea securității judecătorilor.

„Securitatea judecătorului reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea independenței şi imparțialității actului de justiție. Lipsa unor mecanisme adecvate de protecție poate cauza vulnerabilități ce influențează nu doar siguranța individuală a judecătorului, ci şi încrederea publicului în sistemul judecătoresc”, se menționează în nota de argumentare a proiectului de lege.

Acesta prevede completarea Codului penal cu un articol nou, care va sancționa amenințarea judecătorului sau a rudelor acestuia cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății, cu moartea sau cu distrugerea bunurilor. Fapta va fi pedepsită cu amendă de până la 70 000 de lei, cu până la 190 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare de până la trei ani. Dacă acțiunile vor fi însoțite de violență, distrugerea bunurilor sau cauzarea unor daune materiale în proporții mari, pedeapsa va fi închisoarea de la 5 la 8 ani.

Totodată, Codul contravențional va fi completat cu prevederi referitoare la ultragierea judecătorului. Fapta va fi sancționată cu amendă de până la 5 000 de lei sau cu până la 70 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Încălcarea ordinii în instanța de judecată va fi sancționată cu amendă de până la 4 000 de lei. Iar persoanele care vor avea un comportament huliganic și vor perturba desfășurarea ședințelor de judecată riscă amendă de până la 5 000 de lei. Dacă aceste acțiuni vor fi însoțite de amenințări verbale sau nonverbale, gesturi agresive sau persoanele vor aplica violență neînsemnată asupra angajaților judecătoriei, sancțiunea va fi de 6 000 de lei sau arest contravențional de până la 10 zile. Amenda pentru înregistrarea video fără acord în instanța de judecată va ajunge până la 5 000 de lei.

În ultima perioadă, mai mulți judecători s-au confruntat cu incidente de agresiune, intimidare și presiune, atât în formă verbală și fizică, cât și în mediul online. În august 2025, un magistrat din Chișinău a fost agresat fizic în timpul unei ședințe de judecată. La sfârșitul anului 2025, doi judecători de la Judecătoria Căușeni au fost agresați, iar un alt caz similar a avut loc la Judecătoria Bălți. De asemenea, în perioada august–septembrie 2025, doi judecători au fost vizați de acțiuni de intimidare și presiune, inclusiv mesaje de amenințare, apeluri repetate cu conținut agresiv, precum și campanii de dezinformare menite să submineze credibilitatea magistraților și să creeze presiune psihologică.

Proiectul de lege urmează să fie supus consultărilor publice, ulterior fiind examinat în lectura a doua. După adoptare, modificările vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.