Corturile anticaniculă, o metodă pentru Ion Ceban de a-și promova imaginea înainte de alegeri?

Personalul de serviciu este obligat în mod indirect să stea în corturile anticaniculă din capitală, în timp ce împreună cu ei activează reprezentanți ai Primăriei, care împart pliante și ziare ce promovează activitatea Primăriei. Cel puțin asta a povestit pentru ZdG o lucrătoare de la Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care a insistat să rămână anonimă.

Femeia spune că în loc să își exercite munca conform funcției pe care o deține, ea este trimisă, împotriva propriei voințe, în corturile anti-caniculă, pentru a „promova serviciile Primăriei”.

Chiar dacă li s-a spus că este o activitate nepolitică, în corturi se mai află și reprezentanți ai Primăriei, care, potrivit lucrătoarei de la Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, împart pliante și ziare pe care sunt indicate site-ul Primăriei, subdiviziunile instituției și serviciile acestora.

„Suntem impuși. Am fost o dată în aceste corturi. Atunci am împărțit apă și pliante. A fost cu noi și un grup de la Primărie, atunci doar am împărțit pliantele, nu am vorbit nimic”, susține aceasta.