Dezbateri publice electorale în Republica Moldova – un exercițiu autentic de democrație participativă

În perioada 7–23 septembrie 2025, Centrul CONTACT, cu sprijinul Fundației Est-Europene și sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, a organizat șase dezbateri publice electorale în mai multe localități ale Republicii Moldova: Răzeni (Ialoveni), Criuleni, Drochia, Cahul, Bălți și Cimișlia.

La dezbateri au participat: 10 reprezentanți ai partidelor politice și blocurilor electorale și 1 candidat independent pentru funcția de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, peste 400 de persoane: cetățeni, tineri, reprezentanți ai societății civile și mass-media, într-un demers de consolidare a participării civice și a transparenței procesului electoral.

O inițiativă pentru alegeri conștiente

Dezbaterile au fost organizate în cadrul proiectului „Societatea civilă pentru alegeri conștiente”, care are scopul de a oferi alegătorilor informații corecte și echilibrate, să creeze spații sigure de dialog și să combată lipsa de informare și corupția electorală – factori ce subminează integritatea procesului democratic.

Prin transmiterea live pe platforma Privesc. Eu și promovarea intensă în mediul online și în comunități, seria de dezbateri a vizat informarea a peste 50.000 de cetățeni, cu accent pe o participare echilibrată de gen și reprezentativă geografic, incluzând atât mediul rural, cât și diaspora.

Răzeni – începutul dialogului

Seria a debutat la Răzeni, raionul Ialoveni, pe 7 septembrie, unde peste 70 de cetățeni au participat la un dialog interactiv între candidații mai multor formațiuni politice și independenți. În cadrul a patru runde de discuții, aceștia și-au prezentat viziunile privind statul de drept și lupta cu corupția, politicile sociale și economice, egalitatea de gen, protecția mediului, integrarea europeană și securitatea națională. Evenimentul a fost apreciat pentru organizarea echilibrată și pentru moderarea imparțială, care a asigurat timp egal tuturor participanților.

Un aspect notabil al dezbaterii de la Răzeni a fost consensul candidaților asupra orientării pro-europene și necesității accelerării reformelor.

Criuleni și Drochia – participare activă și diversitate de opinii

Pe 11 septembrie, la Criuleni, sala mare a Consiliului Raional a găzduit o nouă dezbatere, unde comunitatea locală a avut ocazia să adreseze întrebări directe candidaților și să compare programele electorale.

A treia întâlnire a avut loc la Drochia, pe 12 septembrie, la Centrul de Tineret, și a reunit atât candidați ai partidelor parlamentare, cât și reprezentanți ai unor formațiuni noi sau ai blocurilor electorale. Evenimentul a fost caracterizat de o atmosferă respectuoasă, în care, deși opiniile au fost divergente, s-a reușit menținerea unui climat constructiv și orientat spre soluții.

Bălți – vocea nordului

Un alt moment de referință a avut loc la Bălți, pe 18 septembrie, unde sala Centrului de Cultură și Tineret a adunat cetățeni interesați de desfășurarea alegerilor și de platformele electorale ale candidaților. Aici, accentul a fost pus pe necesitatea descentralizării, pe dezvoltarea regională echilibrată și pe îmbunătățirea condițiilor de trai în nordul țării.

Evenimentul a reflectat diversitatea de opinii politice și preocupările comune privind viitorul european al Republicii Moldova.

Sudul țării – priorități regionale la Cahul și Cimișlia

Pe 16 septembrie, Universitatea de Stat din Cahul a fost gazda celei de-a patra dezbateri. Aici, cetățenii au interacționat direct cu candidații, iar discuțiile s-au concentrat pe provocările specifice regiunii de sud, inclusiv pe dezvoltarea economică, accesul la educație și servicii publice de calitate.

Ciclul de dezbateri s-a încheiat pe 23 septembrie la Cimișlia, în sala Consiliului Raional. Ultima rundă a consolidat ideea că transparența și comunicarea directă între candidați și alegători reprezintă o condiție esențială pentru o democrație funcțională. Participanții au subliniat importanța implicării comunităților rurale și a tinerilor în procesul electoral.

Rezultate și impact

Cele șase dezbateri au confirmat importanța dialogului direct între cetățeni și candidați. Acestea au oferit o platformă neutră și sigură pentru schimb de idei, au permis întrebări incomode, dar necesare, și au contribuit la creșterea încrederii în procesul electoral.

„Acest tip de dezbateri nu sunt doar simple evenimente pre-electorale, ci reprezintă un pas înainte spre o cultură democratică autentică, în care cetățeanul devine participant activ și informat, nu doar spectator”, a declarat Vasile Cioaric, coordonator, expert-facilitator în cadrul dezbaterilor publice electorale.

Pentru a viziona cele șase dezbateri, vă invităm să accesați înregistrările disponibile AICI.

Parteneriate și susținere

Proiectul „Societatea civilă pentru alegeri conștiente” este realizat de Centrul CONTACT, susținut financiar de Fundaţia Est-Europeană din resursele oferite de Suedia.

Dezbaterile publice electorale se desfășoară sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, o platformă națională care reunește organizații neguvernamentale pentru monitorizarea procesului electoral și promovarea alegerilor corecte și transparente. Mai multe informații despre activitatea Coaliției pot fi consultate pe site-ul oficial: www.alegeliber.md

În graficul de mai jos puteți vedea rezultatele obținute în cadrul acestui proiect: