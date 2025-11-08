Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită în Republica Moldova

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua pe 11 noiembrie o vizită în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Cristina Gherasimov, vicepremierul pentru integrare europeană.

La Chișinău, oficiala europeană va avea întrevederi cu conducerea țării și va participa la mai multe evenimente publice.

Printre acestea se numără Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, care va reuni reprezentanți ai Guvernului, parteneri internaționali, mediul academic, sectorul privat și societatea civilă.

Comisara Marta Kos a mai vizitat Republica Moldova în perioada 3-5 septembrie 2025.

Ieri, 7 noiembrie, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere la Chișinău cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Conform comunicatului Președinției, discuțiile s-au axat pe următorii pași ai procesului de aderare, pe alinierea legislației naționale la acquis-ul comunitar și pe sprijinul continuu pe care Parlamentul European îl oferă Republicii Moldova.

Sursa citată scrie că președinta Maia Sandu a salutat deschiderea Oficiului de Legătură al Parlamentului European și a subliniat că acesta va facilita coordonarea dintre Chișinău și instituțiile europene în vederea aproximării legislației naționale la standardele europene. Sunt aproximativ 3000 de acte europene, care urmează a fi transpuse prin peste 1000 de acte naționale.

„Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate — și avem încredere că ritmul va rămâne unul hotărât de ambele părți”, a declarat președinta Maia Sandu

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a aflat astăzi într-o vizită oficială la Chișinău, cu ocazia începerii activității noului Parlament ales la 28 septembrie și inaugurării Oficiului de Legătură al Parlamentului European.

„În plenul Legislativului, Metsola a transmis un mesaj puternic de apreciere pentru alegerea europeană făcută de cetățenii Republicii Moldova și a reconfirmat sprijinul politic al Parlamentului European pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană”, se arată în comunicatul Președinției.

La fel, premierului Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. Potrivit unui comunicat de la Guvern, prim-ministrul i-a mulțumit președintei Parlamentului European pentru susținerea constantă acordată parcursului european al R. Moldova.

„Transformarea statelor europene este inspirațională și reprezintă un exemplu pentru noi: de la fortificarea economiei, servicii mai bune pentru oameni, până la valorile comune pe care le împărtășim. Vrem să oferim aceleași oportunități cetățenilor noștri și vom depune tot efortul pentru ca, până în 2028, țara noastră să fie pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat premierul Munteanu.

Șeful Guvernului a remarcat, în acest sens, impactul Planului de creștere pentru Moldova, finanțat cu 1,9 miliarde de euro de Uniunea Europeană. „Implementarea Planului va ajuta Guvernul să se apropie mai rapid de standardele europene, să crească economia țării și să ofere condiții mai bune de trai pentru toți cetățenii.”