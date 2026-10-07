Cine aspiră la funcția de bașcan al Găgăuziei: opt dosare depuse. Pentru funcția de deputat în Adunarea Populară, au fost desemnați 138 de candidați

Opt persoane și-au depus dosarul pentru a candida la funcția de bașcan al Găgăuziei, a anunțat Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Până pe 7 octombrie, trei candidați au fost înregistrați în calitate de candidat. Totodată, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat 138 de candidați desemnați pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei din 15 noiembrie 2026.

Astfel, pe 1 octombrie, Fiodor Gagauz, desemnat de Partidul Socialiștilor (PSRM), a fost înregistrat în cursa electorală, iar 5 octombrie, candidații independenți Alexandr Stoianoglo și Cornel Dudnic.

Totodată, pe 5 octombrie, Ivanna Koksal a depus la organul electoral listele de subscripție și setul de documente necesare în vederea înregistrării sale în calitate de candidat independent;

Pe 6 octombrie, Serghei Anastasov și Oleg Garizan au depus seturile de documente necesare în vederea înregistrării în calitate de candidați independenți;

De asemenea, dosarele depuse pe 30 septembrie, de Ivan Cîlcic, desemnat de Partidul Politic „Partidul Popular Găgăuz” și pe 2 octombrie, de Petru Vlah, desemnat de Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică”, se află în proces de examinare.

În termen de șapte zile de la recepționarea actelor depuse, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, urmează să verifice corectitudinea acestora și să decidă pentru înregistrarea sau refuzul candidaților.

Astfel, după finalizarea verificărilor, va fi cunoscută lista definitivă a persoanelor care vor participa la alegerile pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia.

De asemenea, potrivit datelor centralizate de către Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, la încheierea perioadei de depunere a documentelor de înregistrare în calitate de candidat la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, în cele 35 de circumscripții electorale au fost desemnați 138 de candidați.

Din totalul persoanelor desemnate, 95 candidează independent (circa 69%), iar 43 au fost desemnate de partide politice (circa 31%), după cum urmează:

Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din R. Moldova” – 23 de candidați;

Partidul Politic Partidul Popular Găgăuz – 9 candidați;

Partidul Politic „Alianța MOLDOVENII” – 7 candidați;

Partidul Politic „Pentru Țară” – 2 candidați;

Partidul Politic Mişcarea Alternativa Naţională – 2 candidați.

Dintre candidații desemnați, 23 sunt femei, iar 115 sunt bărbați, ceea ce reprezintă aproximativ 17% și, respectiv, 83% din total.

Potrivit informației cu privire la statutul dosarelor depuse de către candidații desemnați – 34 dosare deja au fost procesate de organele electorale și aprobate hotărâri de înregistrare a candidaților, celelalte dosare fiind în proces de examinare.

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei vor avea loc la 15 noiembrie 2026, în aceeași zi cu alegerile pentru funcția de guvernator (bașcan) al Găgăuziei.





