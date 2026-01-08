Cele mai solicitate destinații de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” în decembrie 2025. Istanbul, Sharm el-Sheikh, Londra sau București, în topul preferințelor

Cu un total de aproape 470 de mii de pasageri, numărul călătorilor care aleg Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a continuat să crească și în decembrie 2025. Istanbul, Sharm el-Sheikh, Londra sau București au rămas în topul celor mai solicitate destinații de zbor și în ultima lună din 2025.

Potrivit unul comunicat publicat de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, traficul total de pasageri pentru perioada de 12 luni ale anului 2025 a constituit 6 080 431 de pasageri, 469 385 dintre care au ales A.I. „Eugen Doga” în decembrie 2025.



A.I. „Eugen Doga”: Numărul de călători, în creștere



Numărul călătorilor care au traversat aeroportul din Chișinău în decembrie 2025 este mai mare cu aproape 10 mii decât numărul de pasageri din noiembrie 2025, când 459 474 de pasageri au ales să traverseze aerodromul.



Totodată, fluxul de pasageri din decembrie 2025 depășește cu fluxul din decembrie 2024 cu 138 444 de călători.

Topul celor mai solicitate destinații

Potrivit instituției, și în decembrie 2025, cea mai populară destinație de zbor de pe A.I. „Eugen Doga” a rămas Istanbul, urmată de Sharm el Sheikh și Londra. Printre preferințele călătorilor care aleg aerodromul din Chișinău se numără și Milano, Tel-Aviv, București, Paris sau Viena.



Sursă: fb/ Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, Chișinău

Potrivit aceluiași comunicat, cele mai mari creșteri ale fluxului de pasageri au fost înregistrate pe următoarele destinații:

Sharm el-Sheikh – +9 311 pasageri

București – +9 295 pasageri

Paris – +7 614 pasageri

Istanbul – +6 780 pasageri

Tel Aviv – +6 549 pasageri

Bruxelles – +6 217 pasageri

Barcelona – +5 961 pasageri

Larnaca – +5 748 pasageri

Dubai – +5 475 pasageri

Erevan – +5 205 pasageri

Totodată, si destinațiile noi introduse în rețeaua de zboruri au atras aproape 60 de mii de pasageri. În lista celor mai solicitate destinații noi, se regăsesc următoarele: