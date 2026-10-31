Benzina și motorina se vor ieftini ușor în weekend

Prețurile la carburanți vor înregistra scăderi în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2026, potrivit prețurilor maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Astfel, un litru de benzină 95 va putea fi comercializat la un preț maxim de 31,51 lei, în scădere cu 16 bani față de ziua precedentă.

Și motorina va înregistra o diminuare de preț, însă mai modestă, de 2 bani. Prin urmare, prețul maxim de comercializare pentru un litru de motorină va fi de 36,16 lei.