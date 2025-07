AUDIO Activistă a lui Șor, printre organizatorii protestului din weekend al noului bloc anunțat de Voronin, Dodon, Vlah și Tarlev? „Când trebuie, mă sună, mă duc și acolo. Dar când trebuie aici, îi ajut și pe aceștia”

Membri și simpatizanți din rețeaua Șor au fost văzuți sâmbătă, 26 iulie, la protestul organizat de reprezentanții noului bloc electoral anunțat de Vladimir Voronin, Vasile Tarlev, Igor Dodon și Irina Vlah. ZdG a discutat cu o persoană recunoscută drept activistă din rețeaua Șor, care a participat și a fost fotografiată la protestul de sâmbătă. Inițial, reportera ZdG NU s-a prezentat, activista crezând că discută cu șefii ei de partid. În timpul discuției, femeia a admis că oamenii pe care i-a adus la protest ar fi fost plătiți și a oferit detalii despre colaborarea sa cu noul bloc.

Ulterior, într-o nouă discuție telefonică, femeia a fost anunțată că vorbește cu un reporter de la ZdG și, de această dată, a negat orice legătură cu partidele care au organizat protestul, precizând că ar fi ajuns întâmplător la protest și că nu a primit sau oferit bani.

Sâmbătă, 26 iulie, Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev și-au adunat simpatizanții și membrii formațiunilor la un prim protest politic comun, un miting pe care l-au numit „patriotic”. După protest, Poliția a anunțat că a documentat mai multe cazuri în care au fost oferite și primite sume de bani în schimbul participării la miting.

Potrivit observațiilor ZdG, la protest ar fi participat și activiști din rețeaua Șor. Una din ele, Ludmila Gortolomei, venită din Strășeni, a fost fotografiată fiind prezentă la protest.

Am contactat-o luni dimineața, 28 iulie, fără a ne prezenta, și i-am adresat câteva întrebări despre protestul de sâmbătă. Ludmila Gortolomei ne-a informat că a participat la protest, că a fost mulțumită de organizare, dar și că oamenii de care a fost ea responsabilă ar fi fost remunerați.

După 15 minute de la primul apel, am contactat-o din nou pe Ludmila Gortolomei, prezentându-ne drept reporteri ZdG. De această dată femeia a negat că ar fi primit sau oferit bani participanților la protest. Mai mult, activista a spus că ar fi venit la Chișinău pentru a face cumpărături, dar a ajuns la protest încurajată de alte cunoștințe.

Reporter ZdG: Sunt reporteră la ZdG și în discuția anterioară dumneavoastră ne-ați confirmat oarecum că ați venit la protestul organizat sâmbătă și că ați primit și bani pentru asta. Ați putea să ne spuneți cine v-a organizat să veniți și cine v-a plătit, cât v-a plătit?

Ludmila Gortolomei: Eu una n-am primit nici o copeică (ban, n.r.). Mi-a spus lumea că au primit, nu știu care au primit, care n-au primit. Eu nici n-am dat, nici n-am primit. Dar noi am fost mulțumiți așa, din cuvintele oamenilor, că ne-au stimat, ne-au dat transport, am mers ca lumea, nu ne-au obijduit, am avut în vedere de asta, nu de altceva.

Reporter ZdG: Mai devreme ați spus că toți cei de care răspundeți dumneavoastră au fost remunerați.

Ludmila Gortolomei: N-am înțeles ce fel de remunerare, eu n-am înțeles. Am înțeles și eu, ca cuvintele moldovenești. Am fost mulțumiți de ceea ce a fost. Că a fost organizat ca lumea, nu s-au sfădit am avut în vedere, nu s-au bătut, nu au fost probleme cu poliția, cu nimic, iaca ce-i…

Reporter ZdG: Dar cine v-a organizat ca să veniți în Chișinău la protest?

Ludmila Gortolomei: Eu m-am pornit la Chișinău, nu că am organizat eu. M-am pornit la Chișinău să fac cumpărături. Și m-am întâlnit cu lumea care mi-a zis: „hai să mergem, iaca este o adunare acolo”. Am spus „hai, că oricum merg într-un drum”.

Reporter ZdG: Și ați ajuns să participați la protest?

Ludmila Gortolomei: Dar ce protest, nici nu ne-au lămurit ce protest o să fie.



(…)

Reporter ZdG: Deci spuneți că totuși nu ați primit nimeni bani pentru…

Ludmila Gortolomei: Dar n-am văzut eu de bani. Eu nici n-am primit, nici nu… Eu m-am dus în drumul meu. Dar din toate „rutierele” se dădeau jos oameni, cărora le-a fost interesant să se ducă să vadă ce și cum. Am văzut că se îngrămădea lume acolo și de-atâta.

(…)

Ludmila Gortolomei: Eu și de Victoria m-am lepădat. Eu nu sunt nici cu o Victorie, nici cu o Pobedă, nici cu nimeni. Eu sunt cu mine singură. Lucrez cu oamenii pe deal la lăstari.

Reporter ZdG: Nu faceți parte din niciun partid? Nu sunteți nici activistă?

Ludmila Gortolomei: Nu mai sunt eu nici o activistă nimic, nu-mi trebuie.

Conform informațiilor ZdG, Ludmila Gortolomei s-ar fi ocupat de aducerea unor persoane la protestul de sâmbătă împreună cu un reprezentant al Partidului Socialiștilor din R. Moldova.