Au fost modificate rutele la proba practică pentru obținerea permisului de conducere în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei

Agenția Servicii Publice (ASP) anunță revizuirea rutelor de examinare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Instituția precizează că scopul modificărilor este îmbunătățirea procesului de examinare auto și sporirea siguranței rutiere.

Potrivit ASP, decizia a fost luată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic pe traseele utilizate anterior. Noile rute sunt concepute pentru a asigura un proces de examinare corect și obiectiv, precum și pentru a evita supraîncărcarea anumitor trasee cu automobilele școlilor auto, scrie sursa citată.

Instituția precizează că schimbările urmăresc și reducerea riscului ca rutele de examen să fie cunoscute și exersate anticipat, contribuind astfel la o evaluare mai realistă a abilităților de conducere ale candidaților.

„Traseele de examinare la proba practică vor fi revizuite și optimizate periodic, la nivel național, în funcție de condițiile de trafic și de infrastructură. Candidații sunt îndemnați să se informeze din timp despre rutele actualizate, disponibile pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice”, scrie ASP.

Noile rute de examinare pot fi consultate pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice, la următorul link: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/conducatori-auto/rute-de-examinare