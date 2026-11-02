Apărarea lui Plahotniuc a solicitat scoaterea de sub sechestru a mai multor bunuri indisponibilizate

Apărarea lui Vladimir Plahotniuc a solicitat scoatere de sub sechestru a mai multor bunuri indisponibilizate. „Niciunul dintre bunurile sechestrate nu este înregistrat pe numele inculpatului”, argumentează avocații lui Vladimir Plahotniuc. De cealaltă parte, procurorul a cerut respingerea acestei cereri, întrucât „toate copiile care demonstrează beneficiarul efectiv și cui aparțin aceste bunuri în realitate urmează să fie cercetate în continuare”.

Luni, 2 noiembrie 2026, s-a încheiat etapa pregătitoare pentru examinarea apelului în dosarul de condamnare a lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de detenție, în aceeași zi fiind examinate ultimele cereri de ordin procesual înaintate de apărare.

Printre ultimele cereri de ordin procesual, înaintate de apărare, care au fost examinate, se numără solicitarea de scoatere de sub sechestru a mai multor bunuri indisponibilizate ca măsură asiguratorie în procesul de încasare a prejudiciului material în beneficiul părții civile.

„Procurorul a cerut și a obținut 12 încheieri le Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care au fost puse sub sechestru zeci de bunuri imobile, cote din capitalul unor societăți, conturi bancare și un autoturism. Acuzatorul de stat a cerut menținerea sechestrului asupra bunurilor ce aparțin inculpatului până la încasarea prejudiciului în beneficiul părții civile, iar sentința din 22 aprilie 2026 a menținut toate aceste sechestre, fără să verifice titularii. Niciunul dintre bunurile sechestrate nu este înregistrat pe numele inculpatului. Sunt înregistrare pe societăți comerciale din R. Moldova ale căror asociați sunt, la rândul lor, companiile din Belize și din Olanda ori persoane din R. Moldova. Acuzatorul spune că bunurile aparțin inculpatului, dar registrele spun altceva. Nimeni nu a verificat în ședință cine are dreptate și care sunt probele”, și-au argumentat avocații cererea.

De cealaltă parte, procurorul a solicitat respingerea cererii, „or instanța urmează să se expună după examinarea fondului cauzei cu privire la aplicarea sechestrelor date. Toate copiile care demonstrează beneficiarul efectiv și cui aparțin aceste bunuri în realitate urmează să fie cercetate în continuare”.

Instanța a decis pronunțarea unei hotărâri în acest sens odată cu fondul cauzei.

Examinarea propriu-zisă a apelului depus de procurori și a celui depus de avocați va începe luni, 16 noiembrie 2026, cu prezentarea poziției acuzatorului de stat în raport cu sentința pronunțată la 22 aprilie 2026.

Sentința de condamnare la 19 ani de detenție, contestată și de acuzare, și de apărare

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Sentința a fost pronunțată miercuri, 22 aprilie 2026, de un complet de judecată prezidat de magistratul Sergiu Stratan, din care au mai făcut parte judecătoarele Ana Cucerescu și Olga Bejenari, la aproape șapte luni de la extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, în lipsa proaspătului condamnat, care a refuzat să fie escortat în instanță.

În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de detenție. Astfel, Procuratura Anticorupție a atacat cu apel decizia instanței de fond, motivând că decizia este una „prea blândă”.

De cealaltă parte, apărarea a contestat atât fondul cauzei, cât și constituirea completului care a emis sentința în primă instanță. Potrivit avocaților lui Plahotniuc, „apărarea vrea casarea și rejudecarea cauzei”.