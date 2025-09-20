Aeroporturile din Berlin și Bruxelles avertizează că sunt întârzieri după un atac informatic

Aeroporturile din Berlin și Bruxelles se confruntă sâmbătă, 20 septembrie, cu urmările unui atac informatic și avertizează că unele curse aeriene vor suferi întârzieri sau vor fi anulate, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Pe site-ul de internet al aeroportului din capitala Belgiei a apărut un anunț conform căruia furnizorul de servicii de check-in și îmbarcare a fost atacat de hackeri vineri seara și se așteaptă perturbări masive ale orarului zborurilor. Sunt posibile doar operațiunile manuale aferente serviciilor respective.

Vineri, 19 septembrie, a fost atacat și sistemul de procesare a pasagerilor de la aeroportul Berlin-Brandenburg, care a fost nevoit să întrerupă conexiunea la sisteme. Atacul nu a vizat direct aeroportul.

O notă a aeroportului Heathrow de lângă Londra precizează că și acolo sunt posibile întârzieri din cauza unei „probleme tehnice” ale furnizorului de servicii pentru check-in și îmbarcare pentru mai multe companii aeriene.

Deocamdată, dpa nu a reușit să afle dacă sunt afectate și alte aeroporturi europene; cele din Frankfurt și Hamburg au comunicat că nu au avut probleme, iar activitatea decurge normal.