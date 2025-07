Admiterea la universități se va face exclusiv online, cu necesitatea deținerii semnăturii electronice sau mobile

Pe 21 iulie începe admiterea la instituțiile de învățământ superior din țară. Candidații la studii superioare de licență, de master și integrate (medicină, arhitectură și medicină veterinară) sunt invitați să depună online dosarele de participare la concurs pe platforma eadmitere.gov.md, lansată în 2024 de Ministerul Educației și Cercetării.

Candidații la studii superioare se vor autentifica în sistemul eAdmitere prin intermediul MPass – ceea ce înseamnă că vor avea nevoie de semnătura electronică sau mobilă pentru depunerea dosarului. Aceasta va simplifica procedura de depunere a dosarului de concurs prin preluarea automatizată a datelor despre candidat din alte registre de stat.

Tinerii care nu au reușit să-și perfecteze semnătura mobilă în cadrul vizitelor în școli a operatorilor de telefonie mobilă, pot să-și facă semnătura la Agenția Servicii Publice, sau la operatorii de telefonie mobilă Orange sau Moldcell.

Prin intermediul platformei, candidații vor putea selecta și participa în concursul de admitere la cel mult 3 universități, câte maxim 3 specialități din cadrul fiecărei instituții. În total, cele 16 instituții de învățământ superior vor scoate la concurs 320 de programe la licență și 378 de programe de master.

Pentru următorul an de studii sunt anunțate noi specialități la domeniile Sănătății, Fizicii, Ingineriei, cum ar fi:

Procedura de înscriere pe platforma eadmitere.gov.md va avea câteva etape. După autentificarea prin MPass, va fi necesar de creat un cont cu adresa electronică disponibilă. Candidații vor completa formularul cu datele solicitate, după caz, vor încărca documentele necesare, apoi vor face selectarea universităților și a specialităților la care doresc să-și facă studiile și vor transmite cererile de participare la concurs.

De menționat că, achitarea taxei de înscriere la concurs va putea fi efectuată până în ultima zi de depunere a dosarelor de concurs. Instituțiile vor comunica rezultatele admiterii prin intermediul sistemului informațional și a paginilor web instituționale.

„Anul trecut am avut cea mai bună admitere din ultimii opt ani și ne așteptăm ca și în acest an să obținem rezultate și mai bune. Procesul de admitere va avea loc și în acest an prin platforma online, cu extinderea sistemului și pentru programele de master. Îi încurajez pe toți absolvenții claselor a XII-a să ia în considerare posibilitatea de a-și continua studiile în R. Moldova. Avem universități aflate într-un proces rapid de modernizare, condiții bune de studii, diplome recunoscute internațional și instituții acreditate la nivel internațional. Îi așteptăm cu nerăbdare la prima etapă a admiterii, care începe pe 21 iulie”, a spus Dan Perciun.