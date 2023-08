A fost pronunțată sentința de condamnare pe cazul bărbatului a cărui copil și-a împușcat mortal verișoara cu o armă pneumatică

Bărbatul a cărui copil și-a împușcat mortal verișoara de 7 ani cu arma pneumatică, deținută și păstrată ilegal de către tatăl său, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Sentința a fost pronunțată marți, 15 august, de magistrații Judecătoriei Edineț.

„A-l recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.149 al.1 Cod Penal, aplicîndu-i pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) an.



În conformitate cu art.90 Cod Penal, se dispune neexecutarea pedepsei sub formă de închisoare (…) dacă el, în termenul de probațiune de 1 (unu) an, nu va săvârși o nouă infracţiune şi prin comportare exemplară va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat, obligîndu-l să nu-și schimbe domiciliul, fără consimțământul organului competent”, se arată în decizie.