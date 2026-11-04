Gândul Mâței încheie turneul național „Prieteni de Drum” cu un concert grandios la Chișinău Arena

Anul 2026 este unul special pentru Gândul Mâței – trupa marchează 30 de ani de activitate pe scena rock. Cu această ocazie, muzicienii au pornit într-un turneu național intitulat „Prieteni de Drum”, care a adus împreună orașe, generații de ascultători și oameni care, de-a lungul anilor, au devenit parte din povestea trupei.

Turneul a debutat cu un concert FENOMEN într-un cadru intim și simbolic, la Teatrul Fără Nume – un loc special pentru trupă, legat de primele pagini ale istoriei sale și de începuturile parcursului artistic. Ulterior, muzicienii au pornit la drum prin țară, susținând alte cinci concerte de succes la Soroca, Comrat, Ungheni, Bălți și Orhei, unde au întâlnit fanii trupei din diferite colțuri ale Moldovei.

Punctul culminant al turneului va fi marele concert din 19 noiembrie, la Chișinău Arena. Pe scenă vor răsuna piesele care au devenit de mult timp emblematice pentru Gândul Mâței și sunt cunoscute de mai multe generații de ascultători, dar și compoziții complet noi, pe care trupa le va prezenta în premieră publicului.

Atmosfera serii va fi completată de prieteni ai trupei și artiști invitați, care li se vor alătura muzicienilor pe aceeași scenă:

L’Encore

The Motans

GUZ

Lilian Severin (Snails)

Concertul final promite să fie un eveniment muzical de amploare, cu un concept scenic inedit, momente speciale, hituri îndrăgite și piese noi. Este o ocazie de a-i asculta pe Gândul Mâței live și de a sărbători împreună cu trupa trei decenii de muzică, creație și spectacole.

Concertul va avea loc pe 19 noiembrie, la Chișinău Arena. Biletele sunt disponibile pe site-ul livetickets.md.