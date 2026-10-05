După Guinness World Records, Ziua Națională a Vinului 2026 înregistrează noi recorduri: peste 110 mii de degustări la ediția aniversară

Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului s-a încheiat cu rezultate record. După ce Republica Moldova a intrat în Guinness World Records cu cea mai mare reprezentare umană a unei vițe-de-vie, ediția aniversară a stabilit noi recorduri și în ceea ce privește participarea: 114 vinării reunite în Piața Marii Adunări Naționale, 14.000 de carnete ale degustătorului cumpărate și peste 110.000 de degustări înregistrate în cele două zile ale evenimentului.

Numărul carnetelor cumpărate a crescut cu aproximativ 55% față de ediția din 2025, când au fost achiziționate peste 9.000. Totodată, numărul degustărilor a fost cu peste 30% mai mare față de cele aproximativ 84.000 înregistrate anul trecut.

Desfășurată pe 3 și 4 octombrie, cu sloganul „Vinul care ne unește”, ediția aniversară a marcat 25 de ani de Ziua Națională a Vinului și a adus împreună producători, profesioniști ai sectorului, localnici și turiști din peste 70 de țări, veniți să descopere Vinul Moldovei.

În acest an, cifrele au fost obținute în timp real, prin intermediul unui nou sistem digital, care permite activarea codurilor QR de pe Carnetul Degustătorului și posibilitatea de a evalua direct vinurile degustate.

Datele ediției din acest an indică o nouă creștere a interesului publicului pentru Vinul Moldovei. Dacă în 2025 participau 106 vinării, la cea de-a XXV-a ediție numărul acestora a ajuns la 114. În același timp, numărul degustărilor a crescut de la 84.647 la 116.880, cu 32.233 mai multe degustări în acest an.

În acest context, ediția aniversară a venit și cu o noutate în experiența oferită publicului: posibilitatea de a evalua direct vinurile degustate. Prin intermediul noii platforme digitale, aproximativ 2500 de persoane au scris recenzii pentru vinuri pe parcursul celor două zile. Carnetul Degustătorului includea 10 degustări, iar participanții care lăsau 7 recenzii pentru vinurile degustate puteau beneficia de încă două degustări suplimentare.

Mecanismul a încurajat publicul să interacționeze mai mult cu produsele degustate și, în același timp, a permis colectarea unui feedback direct despre Vinul Moldovei.

Vinurile albe, cele mai degustate

Datele colectate în cele două zile arată că vinurile albe și-au păstrat prima poziție în preferințele publicului, cu 44.686 degustări, față de 30.763 în 2025.

Vinurile roșii au înregistrat 34.658 de degustări, comparativ cu 29.931 anul trecut, în timp ce spumantele au ajuns la 21.022 de degustări, față de 13.199 în 2025 – o creștere de peste 59%.

Și vinurile rosé au câștigat teren: 12587 de degustări, față de 7.733 la ediția precedentă, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 63%. Divinurile au înregistrat 3.927 de degustări, comparativ cu 3.021 în 2025.

Astfel, toate cele cinci categorii au înregistrat creșteri față de ediția precedentă, iar numărul total al degustărilor a depășit pentru prima dată pragul de 100 de mii.

Ediția a 25-a a adus Republicii Moldova și un Guinness World Records

Recordurile de participare vin după ce, în prima zi a sărbătorii, Republica Moldova a intrat oficial în Guinness World Records. 493 de persoane au format cea mai mare reprezentare umană a unei vițe-de-vie din lume, chiar în Piața Marii Adunări Naționale. Momentul a devenit unul dintre simbolurile ediției aniversare și un echivalent al sloganului „Vinul care ne unește”.

De la PMAN, experiența Vinului Moldovei s-a extins în oraș

În 2026, Ziua Națională a Vinului a depășit și spațiul tradițional al Pieței Marii Adunări Naționale. Prin platforma „Vinul care ne unește”, sărbătoarea s-a extins către localuri HoReCa și instituții culturale, iar experiențele dedicate Vinului Moldovei au continuat în mai multe spații.

După 25 de ediții, Ziua Națională a Vinului rămâne cea mai amplă sărbătoare dedicată sectorului vitivinicol și una dintre principalele platforme de promovare a brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”.

Ziua Națională a Vinului este organizată anual de Oficiul Național al Viei și Vinului.

Parteneri instituționali: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Primăria Municipiului Chișinău.

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