Ziua Națională a Vinului – dincolo de PMAN: restaurantele și muzeele s-au alăturat sărbătorii

Ziua Națională a Vinului a fost celebrată și în afara Pieței Marii Adunări Naționale. În primul weekend din octombrie, mai multe restaurante, muzee și instituții culturale din Chișinău și Orheiul Vechi au găzduit degustări ghidate, expoziții, evenimente culturale și concerte dedicate celei de-a 25-a ediții a Zilei Naționale a Vinului.

Activitățile fac parte din inițiativa „Vinul care ne unește”, lansată de Oficiul Național al Viei și Vinului, care include o serie de evenimente care au ca scop de a extinde experiența Zilei Naționale a Vinului în HoReCa. Astfel, vizitatorii care au ajuns în acest weekend la Ziua Națională a Vinului, au avut ocazia să descopere Vinul Moldovei și în restaurante, muzee sau în cadrul unor experiențe turistice și culturale. În ambele zile, Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a găzduit o expoziția și o degustarea tematică despre „Soiurile de struguri din Valea Răutului”. Vizitatorii au văzut cum arată strugurii din soiurile indigene de viță-de-vie din zona Orheiului Vechi, au aflat detalii tehnice dar și curiozități istorice despre acestea, iar experiența a fost completată de o degustare de vinuri.

În capitală, în prima zi a Zilei Naționale a Vinului, Muzeul Național al Literaturii Române a găzduit evenimentul „Literatura și cultura vinului”. Manifestarea a pus în valoare legătura dintre tradițiile vinificației, istorie și cultură, prin texte dedicate vinului, viței-de-vie și universului construit în jurul acestora.

Totodată, vizitatorii Muzeului Național de Istorie a Moldovei au fost întâmpinați cu un pahar de vin sau spumant oferit de producători reuniți sub umbrela brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, completând atmosfera Zilei Naționale a Vinului.

În sectorul HoReCa, celebrarea a continuat pe parcursul întregului weekend. Restaurantul Saperavi – Miron Costin a inclus in program o degustare ghidată de somelier, iar celelalte locații Saperavi – Creangă, Saperavi – Independenței și Saperavi – Ștefan cel Mare și-au întâmpinat oaspeții cu un pahar de Vinul Moldovei, ca parte a programului aniversar. Mai mult, programul a continuat și VINO PIZZA&WINE, cu un concert însoțit de degustare de vin și pizza.

Activitățile din acest weekend continuă seria de evenimente găzduite de restaurante, hoteluri, wine baruri și instituții culturale din țară. În perioada premergătoare Zilei Naționale a Vinului au avut loc welcome drinks, cine gastronomice și degustări ghidate la La Șezătoare, La Crîșma, Vatra Neamului, Eco Resort Butuceni, Wine Bar Bio Cocof, Enogastronomia Tramezzini, Restaurant VATRA, Wine.MD, BERD’S, Rozmarin, Torro Grill și alte locații.

Inițiativa „Vinul care ne unește”, lansată de Oficiul Național al Viei și Vinului cu ocazia celei de-a 25-a ediții a Zilei Naționale a Vinului, are ca scop să aducă împreună restaurante, vinării și instituții culturale, ambasadori Wine of Moldova și experiențe dedicate Vinului Moldovei.

Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului:

„La 25 de ani de Ziua Națională a Vinului vrem să ducem mai departe ideea care a stat la baza acestei sărbători: „Vinul Moldovei care ne unește” și care are capacitatea de a ne crește sentimentul de mândrie națională. Pe această platformă, vrem să conectăm și mai mult vinăriile cu restaurantele, sommelierii, ghizi de turism și cultura și să transformăm această aniversare într-o experiență care poate fi descoperită în cât mai multe restaurante. „Vinul care ne unește” este o invitație de a construi împreună, sub umbrela brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, experiențe care îi fac pe oameni să descopere vinurile noastre și să le recomande mai departe.”

Prin această platformă, sectorul HoReCa devine una dintre legăturile directe dintre producătorii de vin și consumatori. Restaurantele pot prezenta Vinul Moldovei în asociere cu gastronomia locală, iar vinăriile beneficiază de noi contexte de interacțiune cu publicul, de testare a produselor și de colaborare cu somelierii și operatorii din industria ospitalității.

În același timp, inițiativa conectează experiențele gastronomice cu turismul și cultura, astfel încât Ziua Națională a Vinului să nu fie doar un eveniment de două zile în centrul capitalei, ci o experiență care poate fi descoperită în mai multe locuri și contexte.

Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului.

Parteneri instituționali: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Primăria Municipiului Chișinău.

Parteneri principali: maib și Mastercard