VIDEO/ Intimidări și acuzații de corupție în „ograda” Primăriei Chișinău

Sinilga Școlnic, pretora sectorului Ciocana, este acuzată de foști și actuali angajați ai instituției că i-ar fi terorizat, amenințat și le-ar fi dat indicații ilegale. În cons ecință, în ultimii doi ani, nu mai puțin de 20 de persoane au demisionat sau au fost demise din cadrul Preturii.

„Eu în glumă i-am comunicat doamnei că trebuie să-mi schimbe funcția de șef de serviciu în cea de „racket”, acuză un fost șef de serviciu din cadrul Preturii Ciocana. „Lumea era terorizată și nu prea deschidea gura, că se temea. Știți ce este „ghestapo” (poliția secretă oficială a Germaniei naziste, n.r.). Ap’ iată…”, povestește un alt fost angajat.

ZdG a mai constatat că, deși Sinilga Școlnic a activat toată viața într-o instituție de stat, iar soțul său declară venituri modeste în ultimii ani, familia sa locuiește într-un imobil cu două etaje și mansardă, amplasat într-o suburbie a capitalei, dat recent în exploatare.

Sinilga Școlnic este pretora sectorului Ciocana din luna martie 2018. Până atunci, Școlnic a deținut mai multe funcții în cadrul instituției în care, de fapt, și-a început cariera publică. Aceasta a fost angajată la Pretura Ciocana în 1995, la vârsta de 20 de ani, în calitate de Specialistă principală a Secției Generale, iar ulterior a promovat, treptat, până la șefia instituției.

Nu fără ajutor politic. Pe lângă activitatea de bază, Sinilga Școlnic a făcut agitație electorală pentru Partidul Democrat din Moldova, susținându-l deschis pe Nae-Simion Pleșca, candidatul formațiunii la alegerile parlamentare din februarie 2019 în circumscripția electorală nr. 30, sectorul Ciocana.

Sinilga Școlnic și Nae Simion Pleșca în campania electorală din februarie 2019

Angajații Preturii Ciocana afirmă că, în timpul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020, pretora i-a îndemnat să-și dea votul pentru candidatul socialiștilor, Igor Dodon, coleg de partid cu Ion Ceban, edilul capitalei.

O scrisoare anonimă despre presupuse ilegalități de la Pretura Ciocana

La sfârșit de octombrie 2020, pe adresa mai multor instituții de presă a ajuns o scrisoare anonimă, din numele unor foști angajați ai Preturii Ciocana, în care erau aduse mai multe acuzații în adresa pretorei sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.

Sinilga Școlnic a început să lucreze la pretura Ciocana în 1995, atunci când avea 20 de ani. În 2018 a devenit pretora sectorului

„În cadrul unei şedinţe cu colectivul Preturii, Sinilga Școlnic le-a spus angajaților să ia seama ce vorbesc între ei în birouri despre dânsa, deoarece ea este fiică de „colonel de securitate” şi știe cum se monitorizează astfel de lucruri, dând de înțeles că în birourile Preturii sunt aparate pentru înregistrări audio. Mai mult decât atât, una din preocupările lui Școlnic este monitorizarea în direct din biroul său (prin camerele video) a subalternilor: de câte ori pe zi aceștia intră în birourile unor colegi, de câte ori se duc la veceu, etc. Şi mai ridicol este faptul că Sinilga Școlnic a dat indicație specialistului IT să includă la serverul Preturii un utilaj ca să monitorizeze pe ce site-uri intră subalternii pe parcursul zilei de muncă”, se spune, printre altele, în document.

ZdG a analizat conținutul acelui document și a discutat cu foști sau actuali angajați ai Preturii Ciocana. Așa am descoperit o instituție în care teroarea, amenințările, indicațiile ilegale și acuzațiile de corupție fac legea.

Majoritatea interlocutorilor noștri au acceptat să facă declarații, cu condiția de a nu le fi dezvăluită identitatea. Unii dintre ei sunt actuali angajați ai instituției și se tem de consecințe, iar alții sunt foști angajați, care acum au alte locuri de muncă și nu-și doresc eventuale probleme cu actualii angajatori. Cu mici excepții, toți ne-au vorbit despre calvarul prin care trec sau au trecut, fiind angajați ai Preturii Ciocana.

„Sunt tare multe persoane, dar ei tac”

„Pot să vă confirm că ce scrie în acea scrisoare, aproape tot este adevărat”, ne-a zis Lilia Cucoș, fostă contabilă a Preturii. „Sunt tare multe persoane, dar ei tac. Tac din anumite considerente: ori nu pleacă, pentru că degrabă trebuie să iasă la pensie sau că degrabă nu știu ce. Și ei deja stau acolo și rabdă, și așteaptă”, ne-a spus și Ecaterina Ostap, fostă specialistă principală în cadrul Secției Administrație Publică Locală.

„Nu există fum fără foc. Dacă ei nu-i convenea ceva, găsea argumente pentru ca persoana să fie eliberată. Se comporta neadecvat cu angajații. Dacă nu făceai ce zice ea, intrai într-o listă neagră”, acuză un fost angajat al Preturii.

„Lumea era terorizată și nu prea deschidea gura că se temea. Știți ce este „ghestapo” (poliția secretă oficială a Germaniei naziste, n.r.). Ap’ iată… Adică e o situație foarte stresantă, că au rămas colegi de-ai mei pe care chiar am vrut să-i iau de acolo, dar la mulți au pus piedică să plece. Oamenii nu pot să vină la lucru când sunt terorizați, amenințați, când permanent nu este o atmosferă de lucru”, a precizat o fostă angajată. „Mie îmi este milă de oamenii care au rămas să muncească acolo”, ne-a zis, scurt, un alt fost angajat al Preturii Ciocana.

„Trebuie să mă duc la agenții economici cu care am tangență și să încep a-i scutura”

Nicolae a fost, până la mijlocul acestui an, șef al unui serviciu din cadrul Preturii Ciocana. Consideră că a fost demis pentru că ar fi refuzat să execute ordinele venite din partea șefei de Pretură.

„Bănuiesc că eliberarea mea a avut loc în urma mai multor discuții avute de la începutul anului 2020 cu dna pretor, care îmi comunica că eu, în calitate de șef, trebuie să mă duc la agenții economici cu care am tangență și să încep a-i scutura în așa fel ca ei să vină repejor cu capul plecat la dna pretor, pentru ca ea să le traseze sarcini în ce proiecte să fie implicați ca voluntari în dezvoltarea sectorului, că, chipurile, primarul general i-a dat indicații, că dacă vrea să rămână în funcție, trebuie, în afara bugetului alocat, să atragă diferite surse pe seama agenților economici”, afirmă fostul angajat al Preturii Ciocana.

Un fost șef de serviciu din cadrul Preturii Ciocana vorbește despre indicațiile ilegale pe care le-ar fi primit

„Eu, în glumă, i-am comunicat dnei că trebuie să schimbe funcția de șef de serviciu în cea de „racket”. Și dacă o să fiu în lege… Și am rugat-o, dacă are careva indicații, să mi le traseze pe suport de hârtie, că dacă vine cineva și-mi spune „de ce te-ai dus acolo, de ce te-ai dus în partea cealaltă”, să am cu ce mă apăra și să-i arăt că este indicația dnei pretor, fapt ce nu i-a plăcut. După un timp, am simțit o perioadă foarte urâtă față de mine”, acuză fostul angajat.

„Pe parcursul activității ei, practic toți subalternii au fost terorizați. Eu nu știu cu ce înțelegere a ajuns în funcția deținută, dar cred că nu o merită. Latura pe care o cunoaște ea bine sunt intrigile, bârfele și jocurile murdare. Am avut impresia că din terorizarea colectivului primește plăcere”, afirmă fostul angajat al Preturii Ciocana.

Litigiu pentru terasă și donație pentru reparația pasajului subteran

Unul dintre cazurile la care fac referire angajații Preturii Ciocana, atunci când vorbesc despre activități de racket în cadrul instituției, are în prim-plan un agent economic din sector, „Live-Music” SRL. Mai exact, în iunie, pretora Sinilga Școlnic semna o dispoziție privind demontarea și evacuarea terasei deținute de acest agentul economic pe strada Dimo din Chișinău.

Demontarea terasei a început la sfârșit de iunie, însă a fost stopată în urma unei încheieri judecătorești, care decidea ca procesul să fie suspendat până la emiterea unei încheieri definitive pe marginea cazului.

Totuși, în timp ce Pretura și agentul economic erau în litigiu, la 31 iulie, pretora Sinilga Școlnic a emis schema de amplasare a terasei pentru același agent economic, cu termen de valabilitate până la 30 octombrie 2020.

Terasa care aparține „Live Music” SRL se extinde în parcul-pădure dintre sectoarele Râșcani și Ciocana. Foto: ciocana.md

Actul a fost semnat de pretoră în timp ce agentul economic contribuia financiar la cheltuielile de reparare a subteranei amplasate pe str. Alecu Russo, în sectorul Ciocana.

ZdG a aflat că aceste aspecte sunt, acum, investigate inclusiv de către Centrul Național Anticorupție. Reprezentanții „Live-Music” SRL au evitat să discute cu ZdG la acest subiect.

Trecerea subterană de pe str. Alecu Russo a fost renovată în vara acestui an

„Presiuni din partea pretorului cu indicații: ce evacuați și ce nu”

Despre ordine ilegale vorbește și Sergiu Secrieru, fost vicepretor al instituției. Acesta a fost angajat în ianuarie 2019, dar a fost demis la scurt timp, în luna martie. S-a restabilit prin intermediul instanței de judecată, în luna mai 2020. La sfârșit de iulie 2020 a fost, din nou, demis.

„Revenind la serviciu, am început într-adevăr a curăța sectorul de diferite gherete ilegale, de panouri publicitare și, în general, a face activitate, conform fișei de post în calitate de vicepretor. Dar, iarăși, au început presiuni. Presiuni din partea pretorului cu indicații: ce evacuați și ce nu, unde a duce anumite gherete, unde a nu le duce”, susține Sergiu Secrieru.

Fostul vicepretor Sergiu Secrieru acuză că primea indicații abuzive de la pretora Sinilga Școlnic

Cu fostul vicepretor ne-am întâlnit în fața unei gherete în care se vând fructe și legume, amplasată la intersecția străzii Ion Dumeniuc cu bd. Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Acesta susține că, deși a încercat în repetate rânduri să o evacueze, nu a reușit.

„Actele sunt expirate din aprilie 2020. A existat un demers când ambii vicepretori am încercat de a evacua această gheretă, dar ni se spunea foarte clar: îi va veni rândul, voi nu vă băgați nasul, știți a cui este ghereta și categoric – nu”.

Ghereta familiei Triboi se află la intersecția str. Dumeniuc cu bd. Mircea cel Bătrân, într-o zonă intens circulată, fiind și în imediata apropiere a stației de troleibuz

Ghereta intangibilă a vicepretorului

Ghereta cu pricina aparține companiei „Triboi-Com” SRL, fondată de Elena Triboi, cea care, de la finalul lunii iulie 2020, deține funcția de vicepretoră a sectorului Ciocana, numită chiar la inițiativa actualei pretore, Sinilga Școlnic. De fapt, Elena Triboi a și indicat în declarația sa de avere și interese, depusă la preluarea funcției, venituri obținute de la această companie, doar că nu a trecut faptul că este și fondatoarea ei. Din luna august, după ce a fost numită vicepretor, Triboi s-a retras din funcția de administratoare a firmei, rolul fiind preluat de soțul ei, Vasile Triboi.

Ghereta familiei vicepretorei este amplasată chiar în fața Bisericii „Sf. Ioan Iacob”. Alexei Semionov, parohul bisericii, afirmă că, anterior, împreună cu enoriașii, au depus o petiție în adresa primarului general, Ion Ceban, solicitând evacuarea gheretei, dar că problema a rămas nesoluționată.

Preotul Alexei Semionov consideră că ghereta din fața bisericii „Sf. Ioan Iacob” nu a fost evacuată până acum pentru că aparține vicepretorei Elena Triboi

„Credem că se tergiversează intenționat lucrul acesta, deoarece persoana care deține ghereta este vicepretora sectorului Ciocana, Elena Triboi. Cu atât mai mult, în urma depunerii acestor petiții și după ce scrisoarea a ajuns în lucru aici, în sector, la Ciocana, doamna vicepretoră, având lista cu numele persoanelor, nu știu prin ce metode, a ajuns la mulți dintre ei, i-a telefonat, le-a cerut socoteală de ce au semnat și de ce sunt împotriva ei. La care oamenii i-au răspuns: nu suntem împotriva d-stră, suntem împotriva ilegalităților. Deci, personal, consider că este un abuz din partea dumneaei, mai ales că deține această funcție publică și trebuie să fie în slujba cetățenilor.

Considerăm că ceea ce se întâmplă cu ghereta asta, ea a venit în funcție ca să și-o protejeze și s-o mențină în continuare, în timp ce alte gherete din sector, mai ales de pe bulevardul principal, au fost scoase și aceasta rămâne. De parcă este cu stea în frunte”, declară parohul.

Cum își apără vicepretora ghereta: „Avem copii care au câte trei facultăți și, respectiv, îs trei contracte pe care trebuie să le achităm”

Vicepretora Elena Triboi a fost numită în funcție

în august 2020, la inițiativa pretorei Sinilga Școlnic

Elena Triboi, vicepretora sectorului Ciocana, își apără însă afacerea. „Schema de amplasare este expirată din 4 aprilie 2020, dar notificarea este valabilă, ceea ce denotă că noi achităm regulat, chiar dacă schema de amplasare din aprilie este expirată, odată la trei luni se achită autorizația la Direcția de comerț. Puteți să verificați, se fac transferurile regulat pentru fondul social”, se apără Triboi. „Și nu este o singură gheretă care nu are schemă, dar îs mai mult de jumătate. Pentru că e timp de pandemie și trebuie să aveți și… să înțelegeți că situația în țară e foarte grea și noi, adică nu eu, dar familia mea, ca agent economic de nenumărate ori a pus cerere pentru prelungirea schemei, ca să putem activa în țară, liber, democratic, să ne creștem… că avem copii care au câte trei facultăți și, respectiv, îs trei contracte pe care trebuie să le achităm”, afirmă vicepretora.

Ghereta familiei Triboi se află la intersecția str. Dumeniuc cu bd. Mircea cel Bătrân, într-o zonă intens circulată, fiind și în imediata apropiere a stației de troleibuz

„Dacă era schema expirată din aprilie și nu dădeam niciun bănuț la stat și nu dădeam mai departe contribuție, atunci eu mă simțeam cumva vinovată și rușinos, dar eu nu mă simt vinovată și rușinos pentru că se achită exact tot și de acolo ne întreținem copiii. Vă zic că avem studenți mari care în fiecare zi au nevoie de cărți, manuale care costă și învață copiii bine și pentru asta taică-so se scoală la 4 dimineața și se duce și încarcă marfă prin frig, ca să putem întreține copiii. Nu mi-e rușine deloc absolut”, zice Elena Triboi.

Deși afirmă că veniturile din activitatea gheretei o ajută să-și întrețină familia și să achite contractele copiilor săi, conform declarației de avere și interese, familia Triboi a cumpărat, în 2018, un automobil nou, Hyundai Tucson, plătind pentru el nu mai puțin de 501 mii de lei.

Fostul vicepretor, din acuzator în acuzat

Fostul vicepretor Secrieru ne-a arătat și alte gherete din sector care ar activa, deși nu ar avea actele în regulă. „Această gheretă sau pavilion care este în spate, de asemenea, s-a dat cu abateri, grave încălcări. Este acaparare abuzivă a terenului public. În loc de trei gherete, stă un pavilion. S-a încercat de nenumărate ori de a scoate această încăpere, dar fără succes”, susține Secrieru despre o gheretă de pe strada Vadul lui Vodă de la Ciocana.

Ghereta de pe str. Vadul lui Vodă

Arcadie Znacovan, proprietarul celor trei gherete care s-au transformat, cu timpul, într-un adevărat magazin, admite că a îngrădit ilegal terenul public, dar susține că a făcut asta pentru că mașinile parcau chiar în fața gheretelor sale, iar uneori geamurile acestora se spărgeau. Acesta consideră că toate acuzațiile aduse de fostul vicepretor ar avea legătură cu faptul că fratele său deține o casă în apropiere, pe care fostul vicepretor i-ar fi propus s-o cumpere, fiind refuzat. „După ce am refuzat să le cumpăr casa, s-au apucat cu bunturile (răscoală, boicot, n.r.) astea”, acuză Znacovan.

Arcadie Znacovan, proprietarul celor trei gherete de pe str. Vadul lui Vodă

Sergiu Secrieru susține însă că acuzațiile aduse de proprietarul gheretelor nu ar corespunde adevărului și că nu ar exista o legătură între imobilul fratelui său din acea zonă și încercarea sa de a evacua gheretele.

„Ea în gura mare strigă în tot sectorul Ciocana că are o anumită „crîșă” (susținere, n.r.)”

Situația ar fi similară și în cazul panourilor publicitare din sectorul Ciocana, acuză fostul vicepretor Sergiu Secrieru (S.S.).

S. S.: Pe alee erau cinci panouri publicitare pe care eu personal, prin diferite acorduri, prin discuții, toate au fost scoase, dar am ajuns la ultimul panou la care am avut indicația direct de la doamna pretor, care a spus că de acest panou să nu te atingi. Când îi va veni rândul…

ZdG: Ați întrebat-o de ce?

S. S.: A avut careva sunete, dar nu mi-a spus cine anume și, într-adevăr, acest panou și la ora actuală este… Au fost cinci panouri, dar acesta… încă rezistă.

Panoul publicitar despre care Sergiu Secrieru spune că ar fi „protejat” de pretura Ciocana

Secrieru mai afirmă că, în ultimii doi ani, din cadrul Preturii Ciocana au plecat sau au fost dați afară nu mai puțin de 20 de persoane.

„Din păcate, nu există nicio pedeapsă. Ea în gura mare strigă în tot sectorul Ciocana că are o anumită „crîșă” (susținere, n.r.), ea este intangibilă și nimeni nu poate să o dea afară sau măcar să-i aplice o mustrare disciplinară. Din păcate, haosul din sectorul Ciocana, dar mai ales din interiorul preturii Ciocana, unde există un dezmăț, unde dna stă pe diferite camere video și își securizează sau încearcă să monitorizeze activitatea fiecărei persoane, duce la un lucru neadecvat. Nu-i o activitate frumoasă, bazată pe colaborare fructuoasă în sectorul Ciocana, dar zilnic specialiști profesioniști pleacă din pretura Ciocana”, acuză Secrieru.

Casa de milioane a familiei pretorului

Sinilga Școlnic a activat toată viața la stat, iar soțul său, Artur, conform declarațiilor de avere și interese, activează la o companie de transport de unde ridică un salariu de câteva mii de lei pe lună.

Familia Școlnic locuiește însă într-o casă cu două etaje și mansardă din orășelul Cricova, mun. Chișinău, dată recent în exploatare. Imobilul este construit pe un teren de 6 ari, dobândit de familie în urmă cu peste 20 ani de ani.

Casa familiei Școlnic din orașul Cricova, mun. Chișinău

Soții Școlnic dețin și un alt teren, alăturat celui pe care este construită casa, cu o suprafață similară. Până în aprilie, curent, familia Școlnic a deținut și un apartament de 50 de metri pătrați, tot în Cricova.

Soții Sinilga și Artur Școlnic dețin în proprietate și un automobil Hyundai Accent, fabricat în 2016 și achiziționat în 2017, cu 190 mii de lei. În declarația de avere și interese pentru 2019, Sinilga Școlnic a indicat un salariu lunar de aproximativ 13 mii de lei, iar soțul său, Artur Școlnic, angajat la compania de transport „Moldtrans-Tur”, a adus acasă aproximativ câte 2 mii de lei în fiecare lună.

Sinilga Școlnic a fost decorată cu Medalia „Meritul Civic” de către președintele Dodon. Distincția i-a fost conferită „pentru merite deosebite în activitatea din Administrația Publică Locală”.

Sinilga Școlnic și Igor Dodon

Inițial, Sinilga Școlnic a refuzat să discute cu ZdG. La Pretură nu am găsit-o, iar în cadrul unei discuții telefonice, aceasta ne-a transmis că va răspunde întrebărilor noastre doar în scris. I-am remis funcționarei mai multe întrebări.

La sfârșitul zilei de 9 decembrie, pretora ne-a expediat un mesaj prin care ne anunță de ce refuză să răspundă la întrebările ZdG. Redăm integral, fără a interveni în el, răspunsul funcționarei: „Întrebările dvs. sună mai mult a acuzații. Sunt declarații a unor persoane care nu are nimic în comun cu activitatea mea personală, dar și a activitățile mele în calitate de pretor. Cineva dorește și duce în eroare intenționat invocând date eronate. Toată activitatea mea, dar și declarațiile pe venit sau alte acțiuni sunt publice, ușor pot fi controlate de toți cei care doresc sau au acest scop. Nu voi comenta nicicum acuzațiile aduse, deoarece toată activitatea mea și a colegilor mei este transparentă”.