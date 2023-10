VIDEO Președinta Maia Sandu a prezentat la ședința CSS proiectul Strategiei Securității Naționale: „R. Moldova este sub amenințare de destabilizare și sub riscul real de a fi următoarea, dacă Ucraina cade”

Președinta Maia Sandu susține că a prezentat miercuri, 11 octombrie, în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate (CSS), proiectul Strategiei Securității Naționale, care definește pericolele la adresa securității țării și direcțiile de acțiune propuse pentru consolidarea securității naționale și a securității cetățenilor.

Șefa statului a accentuat faptul că „astăzi ne aflăm în cel mai periculos moment de la obținerea independenței încoace, în care securitatea țării este grav afectată”. Potrivit președintei Sandu, de când Rusia a declanșat un război total împotriva Ucrainei, „R. Moldova este sub amenințare de destabilizare și sub riscul real de a fi următoarea, dacă Ucraina cade”.

„(…) Lumea întreagă este zguduită în prezent de atacuri ce distrug pacea și ordinea cu care ne-am obișnuit în ultimele decenii. Asistăm la un război inuman declanșat de Rusia în Ucraina, vedem atacuri sângeroase asupra Israelului și violențe îngrozitoare împotriva civililor. Tratatele internaționale, granițele recunoscute, demnitatea umană, toate sunt călcate în picioare de cei care vor să aducă violență și haos la nivel mondial. Noi, aici în Moldova, nu ne putem preface că aceste lucruri nu ne vizează. Dacă ignorăm realitatea dură, ea nu dispare. Trebuie să fim pregătiți și să alegem clar de care parte a lumii vrem să fim (…). Moldova își poate proteja cetățenii doar fiind parte a lumii libere și în cooperare cu lumea liberă (…). Siguranța cetățenilor noștri și a țării stă în mâinile noastre. Vom fi pregătiți doar dacă înțelegem și discutăm serios pericolele cu care ne confruntăm și ne asumăm responsabilitatea propriului viitor (…).

Astăzi, la Consiliul Suprem de Securitate am prezentat proiectul Strategiei Securității Naționale, care definește pericolele la adresa securității țării și direcțiile de acțiune pe care vom merge pentru a asigura și consolida securitatea națională, securitatea fiecărui cetățean.

Misiunea noastră, prezentată în Strategia de securitate, se bazează pe 3 obiective esențiale:

Vom proteja și garanta siguranța tuturor cetățenilor.

R. Moldova trebuie să-și poată proteja populația, ceea ce înseamnă că trebuie să tratăm securitatea națională mai responsabil, mai serios și cu mai multă pregătire decât am făcut-o în ultimii 30 de ani.

Vom crea un stat puternic și respectat.

Vom acționa cu respect față de țările lumii și vom cere să fim respectați, inclusiv de Federația Rusă, care astăzi ne încalcă suveranitatea, încearcă să ne submineze democrația și să ne divizeze societatea.

Nu vom permite ca R. Moldova să fie șantajată. Vom consolida instituțiile statului pentru ca Moldova să devină un stat cu adevărat independent, care exercită control deplin asupra teritoriului său recunoscut internațional. R. Moldova își va decide liber viitorul.

Vom adera la Uniunea Europeană, unde pacea este garantată.

În familia europeană ne vom bucura de siguranță, de respect și vom contribui la menținerea păcii în regiune și pe tot continentul european.

Îndeplinirea celor 3 obiective este o misiune comună – a instituțiilor statului împreună cu cetățenii. Strategia își propune să unească eforturile tuturor instituțiilor statului pentru ca ele să acționeze unitar în interesul național. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat în ultimii 30 de ani.

Ani la rând R. Moldova a fost sub atac. A fost sub atacul corupților. Sub atacul unor grupuri criminale care și-au propus să slăbească statul pentru ca să-l folosească în propriul interes. Sub atacul șantajului constant din partea Federației Ruse.

De când Rusia a declanșat un război total împotriva Ucrainei, Moldova este sub amenințare de destabilizare și sub riscul real de a fi următoarea, dacă Ucraina cade. În tot acest timp, în R. Moldova au fost și încă mai sunt persoane care contribuie la aceste atacuri – ei sunt gata să vândă azi pacea și siguranța moldovenilor și să pună Moldova în genunchi pentru propriul interes.

Să nu ne facem iluzii. Aceste atacuri nu vor înceta. Tocmai de aceea, datoria noastră este să fim mai bine pregătiți de ele și să ne întărim pentru ca moldovenii să fie și să se simtă în siguranță acasă (…).