VIDEO Cazul femeii care ar fi fost dată afară dintr-un club „pentru că este rusoaică”

Într-un clip video, devenit viral în ultimele zile pe rețelele de socializare, o cetățeană a Federației Ruse acuza de rusofobie personalul unui club de noapte din Chișinău. Femeia afirma că ea și soțul ei, care este originar din R. Moldova, nu ar fi fost lăsați să intre în club din simplul motiv că ea a menționat că este rusoaică.



„Am venit într-un club din Chișinău și nu pot intra, pentru că sunt rusoaică. Pur și simplu nu-mi permit, pentru că sunt rusoaică. Wow. Super. Mulțumesc, băieți. Chișinău, mulțumesc. În Chișinău nu li se permite rușilor să intre în club. Vă imaginați? Eu sunt o fată care nu am făcut nimic nimănui. Am ajuns în Chișinău, m-am căsătorit și trăiesc aici. Cum am spus că sunt rusoaică, cum nu mi-au permis să intru” a spus tânăra în filmulețul pe care l-a publicat pe rețelele de socializare.



Administrația clubului a refuzat să ne ofere un comentariu în fața camerei, dar a precizat că femeia care a generat scandalul era în stare de ebrietate și deranja liniștea publică. Potrivit administrației și angajaților localului, nimeni din paza clubului nu a rostit cuvinte care să dea de înțeles că femeii îi este interzis accesul din cauza naționalității sale.



De cealaltă parte, a doua zi după scandal, tânăra din Rusia a publicat un nou clip în care declară că nu se afla în stare de ebrietate și că paza localului și-ar fi schimbat atitudinea în raport cu ea după ce a aflat că provine din Federația Rusă.





„Vreau să aduc claritate, pentru că mulți spun că eram inadecvată și în stare de ebrietate, iar din acest motiv nu mi s-a permis intrarea. Lume, priviți, am ștampilă. Inițial, mi s-a permis să intru. Noi discutam și apoi am zis că sunt din Rusia, din Sankt-Petersburg. Greșeala mea a fost că am spus că sunt din Rusia și Sankt Petersburg. Din acel moment, automat, mi-au spus că nu o să mă lase să trec” a spus femeia, într-un video postat a doua zi, după scandal.

De asemenea, femeia și-a anunțat urmăritorii că dacă, timp de două zile, nu postează nimic, asta ar însemna că a fost reținută de serviciile de securitate din R. Moldova.

„Dacă în următoarele două zile nu voi da semne, dacă în următoarele două zile nu voi publica video, înseamnă că am fost capturată de SIS-ul moldovenesc. Mizez pe voi, sper că mă susțineți. Nu mă abandonați”, a mai adăugat cetățeana F. Ruse.



În clipurile publicate pe rețelele de socializare, tânăra, care susține că lucrează în Chișinău în calitate de asistentă medicală, este o susținătoare hotărâtă a agresiunii Federației Ruse asupra Ucraina. Totodată, femeia susține că rușii nu se simt în siguranță în Republica Moldova.

”Băieți, să aveți puteri. Noi, aici, ne vom descurca cumva, chiar dacă ne supără și ne umilesc, în toate țările în care plecăm. Ne vom descurca.”



”Aveți un scop nobil. Să vă dea Dumnezeu puteri, sănătate și curaj, pentru a ne apăra pe noi, poporul rus și Rusia. Băieți, hai să luptăm pentru Daria Dughina și pentru toți noi, pentru tot ceea prin ce trecem noi acum. Voi sunteți pe front acolo, iar noi – aici,” sunt câteva dintre mesajele pe care tânăra le-a postat pe rețelele sociale.

