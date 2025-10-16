Schimbare de poziție. PAS cere validarea tuturor mandatelor deputaților aleși, deși anterior a solicitat excluderea Partidului „Democrația Acasă” din cursa parlamentară

Deși Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a solicitat chiar în ziua scrutinului, la 28 septembrie 2025, anularea înregistrării Partidului Politic „Democrația Acasă” (PPDA) în alegerile parlamentare, astăzi, în fața magsitraților Curții Constituționale, reprezentantul PAS a solicitat „validarea mandatelor tutoror concurenților electorali”, inclusiv a PPDA.

PAS a solicitat anularea înregistrării în cursa electorală a PPDA

La 28 septmbrie 2025, înainte să fie cunoscute rezultatele alegerilor parlamentare, PAS a depus o contestație prin care a solicitat anularea înregistrării în alegeri a PPDA, condus de Vasile Costiuc. Contestația depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) viza un video publicat pe rețelele sociale de George Simion, liderul partidului AUR din România, prin care acesta îndeamnă cetățenii R. Moldova să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pentru formațiunea condusă de Vasile Costiuc.

Sesizarea se raportează la art. 70 alin. (4) din Codul electoral:

„Se interzice în materialele de agitație electorală și în publicitatea electorală să vizeze persoane oficiale străine, dacă acestea duc la contestarea și defăimarea statutului și a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, precum și alte manifestări ce atentează la regimul constituțional”, se arată în contestația depusă de PAS.

PAS a mai precizat că „George Simion, potrivit deciziei luate de către Serviciul de Informații și Securitate (SIS) într-un dosar care este secretizat, există indicații că persoana respectivă a desfășurat, desfășoară ori intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională, ordinea și securitatea publica a R. Moldova”. În consecință, în februarie 2024, SIS a dispus interzicerea accesului acestuia în Republica Moldova pentru încă 5 ani.

Reprezentanții PAS au avertizat că implicarea lui George Simion în campania electorală din R. Moldova poate reprezenta un risc major de influență externă și de subminare a integrității scrutinului. „Chiar și din afara țării, este un lider politic vocal, cu o susținere considerabilă și o prezență online agresivă”, se menționează în contestație.

La 3 octombrie 2025, Comisia Electorală Centrală a examinat contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate. CEC a decis transmiterea către Curtea Constituțională a constatările sale în privința partidului „Democrația Acasă”, în partea ce ține de bloc electoral camuflat și promovarea inautentică pe TikTok.

PAS cere validarea rezultatelor scrutinului și a mandatelor tuturor deputaților aleși

Astăzi, 16 octombrie 2025, când magistrații Curții Constituționale (CC) examinează sesizarea CEC, care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși, Sergiu Gherciu, reprezentantul PAS solicită validarea scrutinului și validarea mandatelor PAS, adică validarea mandatelor tutoror concurenților electorali.