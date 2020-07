Premierul Belarusului, așteptat la Chișinău

Prim-ministrul Belarusului, Roman Golovcenko, ar urma să întreprindă o vizită oficială la Chișinău după 9 august, a anunțat luni, 20 iulie, șeful Executivului de la Chișinău, Ion Chicu, revenit recent de la Minsk.

„Vineri am participat la summitul prim-miniștrilor țărilor membre ale Uniunii Economice Euroasiatice, la care R. Moldova are statut de observator. Agenda a inclus subiecte cu caracter exclusiv economic. Am avut întrevederi bilaterale cu noul prim-ministru al Belarusului, am discutat aspecte legate de colaborare bilaterală, în mod special, despre programul de industrializare a R. Moldova – cele 16 platforme industriale. Partea bielorusă s-a arătat interesat în a veni și a crea aici întreprinderi de producere industrială – ascensoare, autobuze și altele. Sper că în perioada apropiată, după ce se consumă și în Belarus exercițiul de alegeri prezidențiale, vom avea ședința comisiei interguvernamentale și va fi și vizita prim-ministrului Belarusului”, a precizat Chicu.