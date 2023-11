Mesajul șefului diplomației europene, după anunțul președintei CE: „Felicitări poporului și Guvernului R. Moldova. Ați făcut eforturi remarcabile în calea spre UE”

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell, a felicitat poporul și Guvernul de la Chișinău după ce Comisia Europeană (CE) a recomandat deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la UE.

Congratulations to all Moldovan people and the Moldovan government: you have made remarkable efforts to progress on the path towards the EU.

The European Commission today recommends starting accession negotiations with #Moldova.



Moldova belongs to the EU. The EU's door is open. pic.twitter.com/5ylMXKGlJf