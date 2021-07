17 ani de ZdG: istorii cu impact

Acum 17 ani, pe 29 iulie, 2004, la Chişinău, vedea lumina zilei primul număr al săptămânalului de investigații în limba română Ziarul de Gardă (ZDG). În același an a fost lansată pagina web a publicației, iar câțiva ani mai târziu pe piața media din R. Moldova s-a făcut cunoscută versiunea rusă a ediției tipărite a ZdG, dar și pagina web a acestei ediții.

„Spune Adevărul”. Acest mesaj uman și profesional a făcut ca, la 17 ani de la lansare, ZdG să fie peste tot – în cutiile poștale, pe mesele țăranilor, în birourile funcționarilor, în biblioteci, în misiunile diplomatice, în țări străine, pe la membrii diasporei, pe pagini web ale altor media, pe micile ecrane, la posturi de radio, în închisori, în aeroporturi, în inimile miilor de abonați și în gândurile multor corupți.

Pentru ZdG, adevărul a contat în tot ce a scris, indiferent că e vorba de preşedinţi, guverne sau parlamente, partide de la putere sau din afara puterii, judecători, vameşi, procurori şi orice alt gen de persoane certate cu legea și cu principiile morale.

Deși, uneori, autoritățile par inerte în a interveni după ce ZdG dezvăluie acte de corupție, crime sau încălcări ale drepturilor omului, deseori articolele jurnaliștilor au cauzat demisii, sancțiuni sau au generat inițierea unor dosare penale pe numele celor vizați. În alte cazuri, cei care fac ca articolele ZdG să nu rămână fără impact sunt chiar cititorii noștri. Destinele a zeci de eroi ai reportajelor noastre s-au schimbat radical în bine, după ce le-am făcut publice poveștile de viață și problemele cu care se confruntau.

Lansat în 2004, de către jurnalistele Alina Radu și Aneta Grosu, ca o publicație săptămânală de investigații în limba română, în prezent, ZdG este ziarul de limbă română cu cel mai mare tiraj. Redacția produce o ediție săptămânală tipărită în română, una tipărită în rusă, pagini web în ambele limbi, dar și în limba engleză, emisiuni de televiziune, precum Reporter de Gardă, și conținut pe rețelele de socializare. Promovăm transparența și drepturile omului, servim interesul public prin jurnalism de investigație și informare echidistantă. Demascăm corupția, oriunde ar fi – acestea sunt principiile de activitate ale echipei ZdG.

Corupția demnitarilor, delapidarea banilor publici, averile ce depășesc veniturile, dosarele de rezonanță – aceste și alte subiecte și-au găsit reflectare în fiecare număr apărut în fiecare zi de joi, timp de 17 ani. Deseori, articolele ZdG au dus la demisii, sancțiuni sau chiar dosare penale deschise pe numele celor vizați în articolele noastre. Cu prilejul aniversării celor 17 ani de activitate, ZdG vă prezintă câteva dintre cele mai răsunătoare istorii de impact.

ZdG de încredere

În timpul evenimentelor din aprilie 2009, redacția ZdG a fost printre puținele instituții media care s-au aflat în Piața Marii Adunări Naționale și au relatat activ despre cele întâmplate. În timpul protestelor stradale, patru reporteri ai ZdG au fost intimidați și amenințați de oamenii legii, dar nu au renunțat. Astfel ZdG v-a dezvăluit cine sunt „Judecătorii din iad”, „Morții suspecți din aprilie 2009”, funcționarii importanți la 7 aprilie 2009 care au condus, ani la rând, R. Moldova și v-a prezentat mărturii cutremurătoare ale tinerilor maltratați prin comisariatele de poliție. ZdG a fost instituția media în care surorile Oxana și Ludmila Radu, originare din Cahul, reținute în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, au avut încredere și au povestit mărturii teribile despre cum au fost obligate să se dezbrace în pielea goală și să facă genuflexiuni, în Comisariatul General de Poliție din Chișinău.

Mărturisirea mitropolitului

Corupția, abuzurile în funcții, dar și averile nejustificate legal îi vizează nu doar pe demnitari, dar și pe…conducătorii bisericilor. În 2014, ZdG a scos la iveală faptul că Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove (Nicolae Cantarean, pe numele său de mirean) are o casă de vacanţă în raionul Ialoveni, un apartament de lux în Chișinău şi este fondatorul a două firme. ZdG a publicat și mai multe informaţii şi poze despre o vacanţă de lux pe care capul bisericii din Moldova a petrecut-o, în 2012, în Turcia, alături de o femeie. Drept impact, mitropolitul „s-a mărturisit” în timpul slujbei oficiate cu prilejul praznicului Naşterii Maicii Domnului, din incinta Catedralei Mitropolitane. ÎPS Vladimir a vorbit despre căsuţa de vacanţă din pădurea de lângă Ialoveni, despre vacanţa fără sutană din Turcia, evitând însă discuţia despre firmele la care este fondator sau despre alte subiecte abordate în ZdG.

Un articol ZdG a generat demisia unui premier

În martie 2015, ZdG a publicat articolul „CV-ul necenzurat al premierului”, care a scos la iveală mai multe detalii necunoscute din trecutul lui Chiril Gaburici. Iniţial, acesta evita să vorbească despre examenele de Bacalaureat, apoi despre diploma cu care a ajuns la facultate, pentru ca mai apoi să evite să răspundă dacă acea diplomă este sau nu falsă. Într-un final, singurul răspuns pe care a putut să-l dea opiniei publice a fost… demisia. S-a întâmplat la trei luni şi jumătate de la apariţia în ZdG a articolului și la o zi după ce a fost audiat de procurori în dosarul penal privind studiile sale.

„L-am ajutat” pe șeful FMF să demisioneze

În aprilie 2019, la trei săptămâni după ce ZdG a publicat investigația „Șefi pe viață la FMF: Afacerea „Fotbalul”, Pavel Cebanu, care ocupa funcția de șef al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), și-a anunțat demisia. Cebanu s-a aflat în fruntea FMF timp de 22 de ani, începând cu anul 1997. Atunci când a demisionat, el menționa că nu este vorba despre o decizie spontană, ci una luată cu „doi ani în urmă”.

„Zapretul” președintelui Dodon

Anul 2019 a culminat pentru ZdG cu cea mai complexă investigație – „Toți Oamenii președintelui”, care dezvăluie cum îmbogățirea rudelor și prietenilor apropiați președintelui R. Moldova de atunci, Igor Dodon, are loc odată cu ascensiunea politică a acestuia și a PSRM. În consecință, la scurt timp după apariția articolului, unui reporter ZdG i-a fost interzis accesul la un eveniment organizat de președinție.

Igor Dodon, ex-președintele R. Moldova, a depus o cerere de chemare în judecată a ZdG în urma publicării investigației „Vacanțele de lux ale președintelui”. Acesta a solicitat instanței să constate „ca fiind defăimătoare și încalcă dreptul la respectul vieții private și de familie a reclamantului Dodon Igor” o frază din articol și „obligarea publicației să exprime scuze pentru încălcarea dreptului la respectul vieții private și de familie al reclamantului”.

Pădurea Durlești, salvată de beton armat

În mai 2021, la cinci luni după ce ZdG a publicat investigația „Beton armat în locul copacilor din Pădurea Durlești”, în care a relatat în această pădurea au loc lucrări de construcție a unor case, fiind folosite materiale de construcții interzise în păduri, precum betonul armat, construcțiile au fost demolate. În urma acestei investigații au fost pornite mai multe procese penale.

ZdG câștigă un proces de judecată

Redacția ZdG a câștigat procesul de judecată cu Fiodor Ghelici, vizat în ancheta „Moldova Mea: Voluntariat pe bani și donații care nu ajung la destinație”. După ce controversatul activist civic a atacat redacția în judecată drept reacție la publicarea anchetei despre voluntarii Asociației „Moldova Mea” condusă de el, în care demonstram că banii colectați de aceștia pentru familii nevoiașe nu ajung la destinație, iar o parte din sume sunt ascunse în buzunarul celor care îi colectează, la 4 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a emis o încheiere prin care cererea lui Ghelici a fost scoasă de pe rolul instanței. Ulterior, liderul Asociației „Moldova Mea” nu a contestat încheierea instanței.

Un penthouse cât o carieră de judecătoare

Deși, uneori, autoritățile par inerte în a lua măsuri după ce ZdG dezvăluie acte de corupție, crime sau încălcări ale drepturilor omului, în ultimii ani diverse autorități publice s-au autosesizat în baza articolelor noastre, au pornit anchete și dosare. Ancheta ZdG „Penthouse-ul din centrul Chișinăului în care o judecătoare, zilnic, „verifică să fie în regulă apa și căldura”, publicată în luna februarie 2020, îi va aduce magistratei Tatiana Avasiloaie de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, demisia. Se întâmplă după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) s-a autosesizat și a stabilit o diferență substanțială de peste un milion de lei între averea și veniturile judecătoarei.

Cel mai mare număr de abonați din toată istoria ZdG

La 17 ani de la lansare, ZdG este cel mai extins grup media din R. Moldova, dedicat investigațiilor jurnalistice. În anul 2021, la versiunea tipărită, avem cel mai mare număr de abonați din toată istoria ZdG – 11 750 de exemplare la ediția în limba română și 1 000 de exemplare la ediția în limba rusă. Pagina web a publicației ZdG – zdg.md este în top 3 portaluri jurnalistice din R. Moldova.

Începând cu anul 2004, când s-a lansat, ZdG a fost, an de an, printre laureații concursurilor pentru jurnaliști, fie că a fost vorba de Galele Clubului de Presă sau de cele organizate de Asociația Presei Independente. De asemenea, ZdG are în palmares zeci de premii și mențiuni din partea organizațiilor internaționale și neguvernamentale care au reprezentanțe în R. Moldova, iar unii reporteri s-au învrednicit și de premii internaționale, oferite de organizații de prestigiu precum SEEMO.