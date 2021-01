VIDEO/ Beton armat în locul copacilor din Pădurea Durlești

Pădurea Durlești, situată la doi pași de Chișinău, este ciopârțită sub ochii autorităților, iar în locul copacilor „răsar”, peste noapte, construcții din beton armat, chiar dacă în păduri sunt permise doar construcții ușor demontabile.

Miza și interesul celor care toarnă beton în pădure este enorm: prețul unei case în această zonă poate depăși 200 de mii de euro. În prezent, în pădurea Durlești sunt puse deja bazele pentru șapte imobile, însă locuitorii din zonă se tem că toată pădurea va fi distrusă și folosită în scopuri imobiliare.

Pădurea Durlești, aflată la marginea sectorului Buiucani al mun. Chișinău, între localitățile Durlești și Dumbrava, și întretăiată de șoseaua Balcani, are o suprafață totală de peste 250 de hectare.

În 2008, în urma unui contract de arendă încheiat cu Moldsilva, 40 de hectare din trupul acestei păduri au ajuns în posesia firmei „Batami Grup”, fondată și administrată de Ion Meleca. Contractul de arendă a fost încheiat pentru o perioadă de 29 de ani și este valabil până în 2037. Pe această parcelă de pădure, luată în arendă, Meleca a inițiat construcția mai multor imobile.

„Am fost șocați de faptul că se taie pădurea ilicit”

Locuitorii cartierului „Poiana Domnească”, aflat la marginea pădurii Durlești, spun că, la mijlocul lunii decembrie, în timpul nopții, au început să audă zgomotul drujbelor și al mașinilor care aduceau beton.

„Am fost șocați de faptul că se taie pădurea ilicit. S-au tăiat circa 50 de copaci. Alte câteva zeci au fost pregătiți deja, a fost turnat în jurul lor beton pentru fundație și tot sunt preconizați pentru a fi tăiați. Nu știu dacă au mai rămas păduri în jurul Chișinăului… Asta mi se pare că e unica și-i păcat că se distruge și ea”, povestește Valeriu Cerbu, locuitor al zonei.

Valeriu Cerbu, locuitor al sectorului Poiana Domneasca, Durlesti

„Am sesizat Procuratura, am chemat poliția la fața locului. S-a stopat atunci, că se turna aici beton – planșeu cu beton. S-au sistat atunci lucrările. Dar vedeți și d-stră câte s-au făcut deja. S-au tăiat copacii care duceau până aici, veneau mașini mari… Din ultimele date am înțeles că loturile deja sunt distribuite, sunt înregistrate la Cadastru. Nu înțeleg cum s-a făcut asta, pentru că la bază stă numai contractul de arendă. Cam straniu un pic, e ca și cum aș lua de la cineva apartamentul în chirie și să-l vând pe bucăți apartamentul cela”, se arată nedumerit Valeriu Cerbu.

„Pădurea știu că e luată în arendă de dl Ion Meleca. Aici, după planul pe care îl are el și-l demonstrează că are documente, are autorizație de construcție pentru niște căsuțe ușor demontabile. Deci, căsuțe de lemn. Dar dumnealui construiește chiar case-case și nu știu cum… fără autorizație de construcție, fără o expertiză a solului, fiindcă aici este risc de alunecări. Nu știu cum domnul și-a permis să construiască așa case masive, cu atâta beton. Vedeți ce armătură stă aici… Am înțeles că după plan deja 36 de case trebuie să fie aici. Deci pădurea asta se taie până jos și în locul ei o să fie 36 de case. Case adevărate, deja înregistrate și la Cadastru. Sunt atribuite loturile, nu știu cum e posibil așa ceva. Cine a făcut loturile astea, cine le-a aranjat? Astea-s lucruri pe care le fac organele de stat. Nu știu cum s-a permis așa ceva”, mai adaugă Valeriu Cerbu.

Două dintre fundațiile din beton armat turnate în pădurea Durlești văzute de la înălțimea dronei ZdG

Locatarii din zonă cer rezilierea contractului de arendă a pădurii

Mai mulți locuitori din sectorul „Poiana Domnească” au semnat o petiție pe care au înaintat-o mai multor structuri de stat.

„Cu siguranță, aceste construcții nu sunt efectuate cu scop de zonă de agrement, ci se urmărește scopul vânzării lor drept case particulare de locuit, ceea ce contravine legislației în vigoare. O situație similară deja a avut loc în aceeași pădure, doar că din partea de jos a Durleștiului, unde construcțiile sunt finisate, ba mai mult, conectate la rețelele inginerești și înregistrate la oficiul cadastral. Îngrijorarea noastră este și mai mare, știind că zona respectivă, aflându-se la cel mai înalt loc din mun.Chișinău, este o zonă cu risc sporit de alunecări de teren, având o mulțime de izvoare subterane care se află la mici adâncimi, iar tăierea pădurii, dar și săparea fundamentului, vor duce inevitabil la schimbarea reliefului și va pune în pericol de alunecări de teren a caselor deja locuibile din preajmă”, se spune în petiție.

Pe șantierul din pădure am găsit o parte din fierul care este folosit pentru betonul armat

În același demers locatarii din preajma pădurii cer stoparea imediată a lucrărilor și efectuarea controlului legalității construcțiilor demarate. Printre solicitări se numără:

„Rezilierea contractului de arendă dintre Agenția Moldsilva și SRL Batami Grup din cauza defrișării copacilor și efectuarea construcțiilor capitale din beton armat în pădure; Verificarea amănunțită în baza căror acte a fost eliberată autorizația de construcție în interiorul pădurii și corectitudinea eliberării; Anularea autorizației de construcție, ca urmare a încălcărilor care au loc; Obligarea SRL Batami Grup de a demola construcțiile din beton din interiorul pădurii, precum și reînverzirea pădurii”.

Așa arată fundațiile „ușor demontabile” construite în pădurea Durlești

Inspector de mediu: „Acte care să-i permită să taie copacii nu au fost prezentate”

Printre instituțiile sesizate de localnici se regăsește și Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM). Pe 21 decembrie 2020, o echipă de inspectori ai IPM au efectuat un control la fața locului. Deși ne-a spus că respectivul control durează mai multe zile și abia apoi va fi întocmit un act, reprezentantul IPM Ion Caliniuc ne-a declarat, preliminar, că „tăieri ilegale sunt, încălcări sunt”.

„Noi avem apeluri telefonice de la două persoane din preajmă și, după cum am înțeles, au venit niște plângeri și la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Acum am inițiat un control în conformitate cu Legea 131 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Controlul respectiv se desfășoară pe parcursul a cinci zile lucrătoare, care prevede solicitarea tuturor actelor permisive, documentelor pe care le deține arendașul și după asta, după ce o să facem o examinare amplă la toate, noi o să putem să ne expunem”, ne-a comunicat Caliniuc, înainte de a începe controlul din pădurea Durlești.

Angajații IPM au efectuat un control la fața locului pe 21 decembrie 2020

După aproximativ o oră în care a numărat trunchiurile copacilor tăiați și le-a măsurat diametrul, în timp ce ieșea din pădure, Ion Caliniuc ne-a spus că „tăieri ilegale sunt, încălcări sunt”.

„Am făcut o listă de acte pe care el (Ion Meleca, administratorul firmei „Batami Grup”, n.r.) trebuie să ni le prezinte. Suntem cinci zile în control la dumnealor. Trebuie să-mi prezinte prin poșta electronică un set de documente. Am înțeles că are contract de arendă, are expertiza ecologică, are un set de documente… Noi o să facem analiza la toată documentația respectivă și numaidecât o să ne expunem printr-un proces-verbal de control care se încheie de comun cu el. În dependență de situația analizată, vom constata dacă sunt necesare sancțiuni, deși se întrevăd. Acte care să-i permită să taie copacii nu au fost prezentate”, ne-a mai spus inspectorul de mediu Ion Caliniuc.

Eschivarea lui Meleca de a discuta cu ZdG

Prezent la fața locului atunci când reprezentanții IPM efectuau controlul, Ion Meleca, arendașul pădurii și cel care a inițiat construcțiile, a refuzat să discute în fața camerei cu echipa ZdG.

Ion Meleca (stânga), fondatorul și administratorul companiei arendașe „Batami Grup”

Redăm mai jos dialogul scurt pe care am reușit să-l purtăm cu Ion Meleca (I.M.), fondatorul „Batami Grup” SRL:

ZdG: Ce ați început să faceți aici?

I.M.: Iată-i o casă de vacanță aici. Vedeți cum acolo-s făcuți piloni? Fix așa sunt făcuți piloni și-i turnat planșeul ăsta… Este proiect, conform proiectului îi turnat totul.

ZdG: Planșeul e turnat de-a-ntregul, nu pe piloni…

I.M.: Dar aici sunt piloni, el așa se ridică – pe piloni. Pur și simplu, așa e pus, iată, vedeți, cu fortan împrejur, pentru că intră șoareci, cârtițe…

ZdG: Păi da, dar nu se permite asta.

I.M.: Cum, dacă proiectul e făcut așa?

ZdG: În pădure? Eu nu cred că v-a zis: da, în pădure puteți să faceți așa.

I.M.: Proiectul e făcut, e acordat (coordonat, n.r.) cu dânșii.

ZdG: Cu cine?

I.M.: Cu Moldsilva.

Ulterior, Meleca ne-a spus să revenim peste câteva zile pentru a stabili un interviu. Contactat repetat pe 5 ianuarie 2020, Ion Meleca ne-a amânat din nou, spunându-ne să revenim „după sărbători”. În timpul discuției telefonice însă, acesta a menționat că vrea să construiască în pădurea Durlești o „pensiune agro-turistică”.

Reprezentant Moldsilva: „Suntem la curent”

Întrebat care este punctul de vedere al Moldsilva referitor la aceste construcții și cum intenționează să protejeze pădurea pe care o are în gestiune, Vasile Tighineanu, inginer-șef la Întreprinderea Silvică Chișinău, ne-a comunicat următoarele:

„Suntem la curent, am ieșit la fața locului, am examinat, am întocmit actele necesare. El (Ion Meleca, n.r.) a fost informat și acum îl așteptăm cu anumite acte confirmative, anumite explicații. Deja o primă explicație este. Noi am oprit temporar lucrările pentru a stabili măsura încălcărilor. Dumnealui are un proiect general de construcție unde erau prevăzute fundațiile respective, șapte la număr, fundații pe piloni din beton armat. Și la căsuțele de vacanță, și la foișoare se prevede pilonul de 30 cm pe 30 și 40 pe 40. De la piloni în sus actele normative prevăd (construcții, n.r.) ușor demontabile. Iată aici au fost semnale, am ieșit la fața locului și așteptăm să ne aducă confirmări de la organele abilitate în domeniul construcțiilor”.

În alte locuri au fost turnați, printre copaci, zeci de stâlpi din beton armat pe care ar urma să fie ridicate alte imobile

Pilonii din beton armat turnați printre copaci, înregistrați la Cadastru ca și „construcții nefinalizate”

Chiar dacă în unele cazuri sunt turnați în pământ doar pilonii din beton armat, cele șapte imobile care urmează să apară în pădurea Durlești sunt deja înregistrate la Cadastru cu titlul de „construcție nefinalizată”. Patru dintre acestea ar urma să aibă cca 190 m.p., altele două – câte 107 m.p., iar a șaptea ar urma să aibă o suprafață de 87 m.p.

Deși inițial toate aceste construcții începute au fost înregistrate la Cadastru pe numele firmei „Batami Grup, recent, în noiembrie 2020, cinci dintre acestea au ajuns, în urma unor contracte de vânzare-cumpărare, la Anatolie și Oxana Raclaru. Anatolie Raclaru deține o firmă de construcții – „Sector-Impex”, cu sediul juridic în satul Micleușeni, Strășeni. O altă construcție din pădure a fost înregistrată, în luna octombrie, pe numele lui Valentin Smirnov, un tânăr de 23 de ani. Doar unul dintre cele șapte imobile ale căror baze au fost puse în pădure a rămas, oficial, înregistrat pe „Batami Grup”, arendașa pădurii.

ZdG a solicitat informații referitoare la construcțiile din pădurea Durlești și de la alte instituții de stat. Vom publica răspunsurile lor imediat ce le vom obține.