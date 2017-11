Punct final în dosarul Popa: Judecătorul cere să-i fie achitat salariul pentru perioada în care a lipsit de la serviciu

Plenul Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție (CSJ) a respins, ca „vădit neîntemeiat” recursul în anulare depus de Procuratura Generală în dosarul judecătorului Judecătoriei Telenești, Gheorghe Popa. Hotărârea este definitivă și irevocabilă și nu mai poate fi contestată de procurori. Astfel, dosarul primului judecător prins în flagrant cu mită din acest mileniu ajunge la final la exact patru ani de la inițierea sa de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție. Între timp, judecătorul a revenit la serviciu, cerând să primească salariul cuvenit pentru perioada în care, fără voia sa, nu și-a putut exercita meseria.

Procuratura Generală (PG) a depus recurs în anulare în dosarul judecătorului Gheorghe Popa după ce instanța supremă a acceptat, în august 2017, achitarea acestuia, reținut în flagrant cu 200 de USD în octombrie 2013. Recursul a fost depus de Mircea Roșioru, adjunctul procurorului general, fiind înregistrat la CSJ, miercuri, 13 septembrie 2017. „Instanțele, contrar și gresit, interpretând jurisprudența CtEDO, au recunoscut provocarea. Această interpretare a făcut ca deciziile Curții de Apel și CSJ să fie afectate de un viciu fundamental admis în cazul procedurii precedente”, declara pentru ZdG Mircea Roșioru, după depunerea recursului în anulare în dosarul Gheorghe Popa.

Roșioru: „E regretabil. Dar hotărârile irevocabile nu se comentează”

Între timp, la 9 noiembrie 2017, Plenul Colegiului Penal al CSJ a decis că recursul depus de PG este „vădit neîntemeiat” și l-a considerat „inadmisibil”. Magistrații urmează să-și motiveze decizia pe data de 7 decembrie 2017. Anterior, Colegiul Penal al CSJ a ajuns la concluzia că dosarul penal pe numele judecătorului Gheorghe Popa, reţinut în flagrant de către ofiţerii CNA şi procurori cu 200 USD în octombrie 2013 a fost o provocare pusă la cale de către organele de drept”. „Asta e. E regretabil. Dar hotărârile irevocabile nu se comentează”, a declarat, pentru ZdG, Mircea Roșioru, adjunctul procurorului general.

Gheorghe Popa, între timp, a revenit la serviciu, fiind judecător la Judecătoria Orhei cu sediul la Telenești, după ce, în luna iulie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anulat suspendarea dispusă pe numele acestuia în luna octombrie 2013. Ulterior, judecătorul s-a adresat Veronicăi Cupcea, președinta Judecătoriei Orhei, cu o solicitare prin care a cerut să-i fie achitat salariul pentru perioada în care a lipsit, fără voia sa, de la serviciu, din octombrie 2013 până în iulie 2017 (aproximativ 3 ani și 9 luni). La rândul său, Veronica Cupcea a adresat un demers către CSM, solicitând examinarea chestiunii și alocarea mijloacelor financiare. În ședința din 31 octombrie, membrii CSM au decis să amâne luarea unei decizii. Subiectul a fost pus și pe ordinea de zi a ședinței din 14 noiembrie. De această dată, membrii CSM au examinat solicitarea președintei Judecătoriei Orhei, dar au decis că nu ar fi de competența lor luarea unei decizii.

Magistratul ar putea primi sute de mii de lei de la stat

„S-a decis că această cerere nu este de competența CSM. Faptul că el a depus cerere pentru a primi salariul pe perioada în care a lipsit forțat de la serviciu este corect, faptul că s-a adresat inițial în instanța în care activează, la fel, este corect. Deja, cei de pe loc trebuie să decidă dacă acceptă sau nu recunosc acțiunea și să-i explice acestuia că poate să apeleze în instanța de judecată. Mai e o problemă. În aceste situații, conform legii privind repararea prejudiciului cauzat de organele de drept, repararea prejudiciului material și moral este pusă pe seama statului. Sunt numeroase dosare, este deja o practică judiciară în acest sens, prin care persoanele care se adresează obțin câștig de cauză. Să subliniați că noi nu am discutat dacă el are sau nu are dreptul să primească bani și cât, ci doar care este instituția la care judecătorul Popa trebuie să se adreseze. S-a decis doar că nu CSM este instituția la care el trebuie să apeleze”, explică Dumitru Visternicean, membru al CSM, raportor în acest caz.

Conform unor calcule sumare, pentru cei aproape 4 ani în care a lipsit de la serviciu, Popa ar urma să încaseze aproximativ 600 de mii de lei, sumă pe care au primit-o judecători de la Judecătoria Orhei în ultimii 3 ani și 9 luni pentru exercitarea meseriei, fără a ține cont de alte plăți pe care le-ar fi putut primi în această perioadă. Conform declarației de avere și interese depusă de Gheorghe Popa pentru anul 2016, acesta nu a avut niciun venit, fiind suspendat din funcție. Familia Popa afirmă că a trăit din banii obținuți din munca de peste hotare de către soția judecătorului – 185 de mii de lei.

Gheorghe Popa a fost reţinut pe 11 octombrie 2013, pe motiv că ar fi primit de la avocatul Andrei Durnea 200 USD, a doua zi după ce a scos de pe rol o cerere de chemare în judecată, într-un litigiu civil privind încasarea unei datorii. Cazul său a fost mediatizat în special de presa afiliată puterii, care scria că acesta ar fi un semn că reforma justiţiei dă rezultate, iar lupta cu corupţia din justiţie a demarat. Totul a culminat cu condamnarea magistratului. Pe 8 aprilie 2014, într-o sală plină de jurnalişti, judecătorul Victor Boico, de la Judecătoria Buiucani, l-a condamnat pe Gheorghe Popa la 7 ani de închisoare cu executare. Decizia urma însă să fie executată după ce pe dosar se pronunța și Curtea de Apel Chișinău. Acolo însă, judecătorii l-au disculpat, iar ulterior, instanțele au decis achitarea lui Gheorghe Popa prin hotărâri definitive și irevocabile.

Urmăriți AICI cronologia deciziilor prin care judecătorul Gheorghe Popa a fost declarat nevinovat:

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.