(VIDEO) Cum combatem propaganda: lecția cehă

Fiind unul din­tre cele mai dezvol­ta­te sta­te post­co­mu­nis­te, cu o eco­no­mie baza­tă pe indus­trie şi un sec­tor pri­vat ce asi­gu­ră pes­te 60% din Pro­du­sul Intern Brut, Cehia este cunos­cu­tă şi drept ţara celor o sută de cas­te­le, dato­ri­tă bogă­ţi­ei lor arhi­tec­tu­ra­le, a ora­şe­lor medi­e­va­le şi a isto­ri­ei valo­ri­fi­ca­te în cul­tu­ră, tra­di­ţii culi­na­re şi în via­ţa coti­dia­nă. Anu­me conş­ti­inţa isto­ri­că şi amin­ti­rea „Pri­mă­ve­rii de la Pra­ga” din anul 1968, când tru­pe­le sovi­e­ti­ce au inva­dat ţara şi au rămas aco­lo până la des­tră­ma­rea URSS-ului, au făcut ca astăzi Cehia să devi­nă un exem­plu demn de urmat în lup­ta decla­ra­tă împo­tri­va pro­pa­gan­dei.

Lim­ba rusă în Cehia este vor­bi­tă foar­te puţin, cana­le­le ofi­ci­a­le ale Krem­li­nu­lui nu se regă­sesc în lis­ta de pro­gra­me TV şi nu sunt retrans­mi­se de tele­vi­ziu­ni autoh­to­ne, spre deo­se­bi­re de situ­a­ţia din R. Mol­do­va. Totu­şi, pro­ble­ma pro­pa­gan­dei medi­a­ti­ce, prin instru­men­te ca mani­pu­la­rea şi dez­in­for­ma­rea, a deve­nit o pre­o­cu­pa­re impor­tan­tă în aceas­tă ţară. În cadrul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne (MAI), la ini­ţi­a­ti­va soci­e­tă­ţii civi­le, a fost cre­a­tă o struc­tu­ră spe­cia­lă ce stu­di­a­ză răz­bo­i­ul hibrid, în şco­li se ţin cur­su­ri de edu­ca­ţie media, iar legi­sla­ţia le inter­zi­ce dem­ni­ta­ri­lor să deţi­nă afa­ce­ri în pre­să.

Urmăriți mai jos un reportaj video din Praga despre lecția cehă de combatere a propagandei

Site-uri suspecte

„Am con­sta­tat inte­re­sul meu pen­tru tema pro­pa­gan­dei încă în 2013, când am mers pe Mai­dan, la Kiev. Stă­team într-o cafe­nea cu alţi jur­na­li­ş­ti şi mun­ceam, când cine­va, fiind dumi­ni­că, ne-a pro­pus să urmă­rim emi­siu­nea „Şti­ri­le săp­tămâ­nii”, mode­ra­tă de Dmi­try Kise­lyov. Am inclus şi atun­ci a înce­put: jun­tă, fas­ci­ş­ti, CIA (Agenţia Cen­tra­lă de Infor­ma­ţii a SUA – n.r.), con­spi­ra­ţii… Ţin min­te, am înce­put să râd, deo­a­re­ce mi se părea că au cam depă­şit limi­te­le. Dife­renţa din­tre ceea ce vedeam pe ecra­ne­le TV şi ceea ce se întâm­pla după uşă era atât de mare, încât cre­deam că asta n-o să mear­gă. Oame­nii nu pot fi atât de uşor indu­şi în eroa­re. Dar a fun­cţio­nat”, poves­teş­te Ondra Sou­kup, jur­na­list la un ziar impor­tant din Pra­ga, „Hos­po­dář­s­ké noviny” (foto sus) (Zia­rul eco­no­mic – n.r.), dar care ante­ri­or a fost cores­pon­dent la Mosco­va, de ace­ea a inte­ra­cţio­nat foar­te mult cu pre­sa de lim­bă rusă şi a reflec­tat eve­ni­men­te­le din Ucrai­na.

Soţia sa, Ali­sa Zius, ori­gi­na­ră din Mosco­va, care de ase­me­nea acti­vea­ză în dome­ni­ul media, poves­teş­te că de la un timp în casa lor nu se mai urmă­resc cana­le­le tv difu­za­te de Krem­lin. „Nu a fost nicio ide­o­lo­gie în asta, vă asi­gur. Pur şi sim­plu, sunt un om emo­tiv, iar la un moment dat, când Ondra era nevo­it, din cau­za ser­vi­ci­u­lui, să pri­veas­că şti­ri­le ruseş­ti, eu comen­tam. Stri­gam către ecra­nul TV: ce vor­bi­ţi? Închi­deţi gura! Ure­chi­le mele nu mai supor­tă! La scurt timp, Ondra a înţe­les că nu tre­bu­ie să mai pri­veas­că niciun canal rusesc, ca să nu audă repli­ci­le mele”, recu­noa­ş­te Ali­sa Zius.

Ambii fiind din pre­să, Ali­sa şi Ondra spun că în Cehia feno­me­nul pro­pa­gan­dei fun­cţio­nea­ză în spa­ţi­ul onli­ne prin zeci de site-uri care difu­zea­ză şti­ri fal­se şi prin reţe­le de soci­a­li­za­re, pe când prin inter­me­di­ul tele­vi­ziu­ni­lor, spre deo­se­bi­re de R. Mol­do­va, poli­ti­ca pro-Kremlin nu ajun­ge la public. Fami­lia de jur­na­li­ş­ti susţi­ne că site-urile „sus­pec­te”, atât de lim­bă rusă, cât şi în cehă, au apă­rut ca ciu­per­ci­le după ploa­ie în 2014, oda­tă cu des­ta­bi­li­za­rea situ­a­ţi­ei din Ucrai­na. „Brusc, au înce­put să apa­ră site-uri care scri­au doar ce vor­bea Krem­li­nul. Une­le din­tre ele erau vechi, iar ante­ri­or abor­dau teme de con­spi­ro­lo­gie, scri­au des­pre extra­te­reş­tri, des­pre fap­tul că CIA ar fi inven­tat viru­sul Ebo­la”, spu­ne jur­na­lis­tul ceh.

Pro­pa­gan­da în Cehia, mai spu­ne Ali­na Zius, nu tre­bu­ie inter­pre­ta­tă drept o pro­ble­mă loca­lă şi care ar veni doar din par­tea Krem­li­nu­lui, deo­a­re­ce site-urile cu şti­ri fal­se au luat amploa­re şi în peri­oa­da ale­ge­ri­lor din SUA, res­pec­tiv o influ­enţă impor­tan­tă vine şi de aco­lo. Se vor­beş­te des­pre o isto­rie „bănoa­să” a unor ado­les­cenţi din Mace­do­nia, care au cre­at câte­va site-uri pen­tru susţi­ne­rea lui Donald Trump şi au obţi­nut 16 mii USD, pur şi sim­plu prin pro­du­ce­rea şti­ri­lor fal­se.

Ministerul de Interne ia măsuri

Pen­tru a moni­to­ri­za sigu­ranţa infor­ma­ţio­na­lă a Cehi­ei şi a decon­spi­ra min­ciu­ni­le difu­za­te în spa­ţi­ul public, la ini­ţi­a­ti­va soci­e­tă­ţii civi­le, în cadrul MAI, din 1 ianu­a­rie 2017 fun­cţio­nea­ză Cen­trul de lup­tă împo­tri­va tero­ris­mu­lui şi răz­bo­a­ie­lor hibri­de.

„Potri­vit infor­ma­ţi­i­lor difu­za­te de ser­vi­ci­i­le noas­tre de inves­ti­ga­ţii, pe par­cur­sul mai mul­tor ani, cel mai mare peri­col vine din Fede­ra­ţia Rusă. În ulti­mul timp, cele mai agre­si­ve acţiu­ni din par­tea Rusi­ei sunt lega­te de aşa-numitele cam­pa­nii hibri­de”, expli­că Eva Romanţo­vo­va, şefa Cen­tru­lui de lup­tă împo­tri­va tero­ris­mu­lui şi răz­bo­a­ie­lor hibri­de. Struc­tu­ra iden­ti­fi­că fal­su­ri­le apă­ru­te în spa­ţi­ul onli­ne şi publi­că pe pagi­na de Twit­ter link-uri către site-urile care demon­tea­ză min­ciu­ni­le.

„Vrem să infor­măm publi­cul pen­tru a pre­în­tâm­pi­na răs­pân­di­rea mate­ri­a­le­lor care dez­in­for­mea­ză, dar nu este vor­ba des­pre cen­zu­ră, ci des­pre o sur­să alter­na­ti­vă de infor­ma­ţie”, susţi­ne şefa Cen­tru­lui de lup­tă împo­tri­va tero­ris­mu­lui şi răz­bo­a­ie­lor hibri­de.

Una din­tre orga­ni­za­ţi­i­le non­gu­ver­na­men­ta­le care stu­di­a­ză instru­men­te­le pro­pa­gan­dei şi care a susţi­nut des­chi­de­rea Cen­tru­lui în cadrul Minis­te­ru­lui de Inter­ne este orga­ni­za­ţia non­gu­ver­na­men­ta­lă „Valo­ri euro­pe­ne” din Pra­ga. Repre­zen­tanţii aces­te­ia spun că au cre­at un pro­gram spe­cial, „Krem­lin Wat­ch”, în cadrul căru­ia se ocu­pă de stu­di­e­rea şi docu­men­ta­rea influ­enţei ruseş­ti.

Roman Máca, ana­list în cadrul orga­ni­za­ţi­ei „Valo­ri­le Euro­pe­ne”, spu­ne că instru­men­te­le pro­pa­gan­dei sunt aproa­pe ace­lea­şi în toa­te ţări­le euro­pe­ne, dife­ră doar conţi­nu­tul nociv, for­mu­lat în fun­cţie de sco­pul celor care stau în spa­te­le aces­tei maşi­nă­rii: „Sco­pul este de a influ­enţa opi­nia publi­că. Res­pec­tiv, opi­nia publi­că este cea care deci­de la ale­ge­ri. Pe de o par­te, exis­tă site-uri care pro­mo­vea­ză ide­ea că o anu­mi­tă dire­cţie poli­ti­că este greşi­tă şi încear­că să arun­ce mur­dă­rii, iar pe de altă par­te, exis­tă site-uri care spun: „doar aceş­ti oame­ni ne vor sal­va”.

Teme­le abor­da­te de aces­te site-uri sunt cele mai diver­se, de la peri­co­lul migranţi­lor, bre­xit sau peri­co­lul NATO, până la acci­den­te nuclea­re sau eve­ni­men­te din inte­ri­o­rul ţării.

„De exem­plu, exis­tă o cam­pa­nie pe Face­bo­ok care se decla­ră patri­o­ti­că, împo­tri­va migra­ţi­ei şi isla­mu­lui. Are cir­ca 80 de mii se mem­bri, iar asta nu este puţin pen­tru Cehia. Aco­lo sunt răs­pân­di­te mul­te dez­in­for­ma­ţii, se spu­ne cât este de bra­vo Putin şi cât de înspă­i­mân­tă­to­ri sunt poli­ti­cie­nii noş­tri, desi­gur cu exce­pţia celor care susţin vec­to­rul pro-Est. Deşi este o cam­pa­nie ano­ni­mă, am reu­şit totu­şi să aflu că în spa­te­le ei stă un tova­răş ceh care locu­ieş­te în Emi­ra­te­le Ara­be, în Dubai. Este stra­niu că în spa­te­le unei cam­pa­nii împo­tri­va migranţi­lor şi isla­mu­lui se află o per­soa­nă care locu­ieş­te prin­tre musul­ma­ni şi care este ea însă­şi migrant. Întâm­plă­tor, res­pec­ti­vul mai este şi antre­pre­nor într-o agenţie care se ocu­pă de mar­ke­ting poli­tic şi piar”, expli­că Roman Máca.

Cele mai mul­te din­tre site-uri au auto­ri necu­nos­cu­ţi, sunt finanţa­te obs­cur sau au o rubri­că în care soli­ci­tă dona­ţii, şti­ri­le se pot deo­se­bi prin titlu­ri­le şocan­te şi afir­ma­ţii care nu sunt pro­ba­te.

Recent, jur­na­lis­tul Ondra Sou­kup de la Zia­rul Eco­no­mic a scris des­pre fap­tul că au ieşit la ive­a­lă nume­le per­soa­ne­lor care în 2014 au stat în spa­te­le acţiu­ni­lor de pro­test „împo­tri­va fas­ci­ş­ti­lor din Kiev”, orga­ni­za­te în Cehia, Slo­va­cia, Polo­nia şi Unga­ria. Este vor­ba des­pre acti­vis­tul bela­rus Ale­xan­dr Uso­v­s­kii şi oli­gar­hul rus Con­stan­tin Malo­fe­ev. S-a întâm­plat după ce hac­ke­rii de la Ukrai­ni­an Cyber Alli­an­ce au spart poş­ta elec­tro­ni­că a lui Uso­v­s­kii şi au publi­cat pe inter­net con­ver­sa­ţi­i­le.

Limba rusă, canal de funcţionare a propagandei

Impac­tul pro­pa­gan­dei ruseş­ti este mult mai puter­nic în spa­ţi­i­le unde se vor­beş­te rusa, cum ar fi Ucrai­na, R. Mol­do­va sau Bela­rus. În Cehia, am întâl­nit un tânăr, Arti­om, ori­gi­nar din Ucrai­na, care a mun­cit în F. Rusă, acum acti­vea­ză în Polo­nia, iar în Pra­ga se află pen­tru câte­va zile de vacanţă. El spu­ne că rea­li­ta­tea din Ucrai­na este pre­zen­ta­tă dis­to­r­sio­nat de anu­mi­te media din aces­te ţări.

„La TV, în fie­ca­re ţară sunt difu­za­te lucru­ri dife­ri­te. Bună­oa­ră, pri­veam onli­ne şti­ri­le în pre­sa ucrai­ne­a­nă şi rusă. Un repor­taj de la ace­la­şi eve­ni­ment, dar ucrai­ne­nii vor­besc des­pre vina ruşi­lor, iar ruşii – des­pre vina ucrai­ne­ni­lor. Ce a fost cu ade­vă­rat ştiu doar oame­nii care s-au aflat atun­ci aco­lo. Deci, la şti­ri, se ara­tă eve­ni­men­te­le aşa cum se vrea să fie ară­ta­te, nu aşa cum sunt în rea­li­ta­te. Nu ştiu dacă oame­nii tre­bu­ie să vadă aces­te şti­ri, ele sunt, de fapt, pen­tru spă­la­rea cre­ie­ri­lor”, susţi­ne Arti­om.

În Pra­ga, am întâl­nit şi două tine­re din R. Mol­do­va.

Dia­na Fru­mo­su, din Cri­u­le­ni, face un pro­gram de mas­te­rat în Ita­lia în dome­ni­ul rela­ţi­i­lor inter­na­ţio­na­le, iar în pre­zent se află în vizi­tă la părinţi, sta­bi­li­ţi în Pra­ga. Din pro­pria expe­rienţă, Dia­na spu­ne că, spre deo­se­bi­re de R. Mol­do­va, în Cehia exis­tă o mai mare liber­ta­te de expri­ma­re. „Liber­ta­tea de expri­ma­re nu este la fel de cri­ti­ca­tă sau îngră­di­tă, aşa cum se întâm­plă la noi. Aici poţi să-ţi spui gân­du­ri­le liber, or, fie­ca­re idee este tole­ra­tă în limi­ta bunului-simţ”, cre­de Dia­na. Mani­fes­ta­rea liber­tă­ţii de expri­ma­re este sesi­za­tă şi în stra­dă. Fără tea­ma unei cen­zu­ri din par­tea sta­tu­lui, un artist extra­va­gant din Pra­ga, David Čer­ný, a expus mai mul­te sculp­tu­ri în tot ora­şul prin care cri­ti­că sis­te­mul.

Ele­na Ter­zi stă în Pra­ga de opt luni. La Chi­şi­nău, aceas­ta se ocu­pa de ana­li­ze poli­ti­ce, acti­vi­ta­te pe care con­ti­nuă să o desfă­şoa­re şi în Cehia, unde s-a impli­cat în mai mul­te pro­iec­te inter­na­ţio­na­le ce vizea­ză rela­ţi­i­le din­tre Cehia şi Euro­pa de Est.

„Nu voi vor­bi doar des­pre pro­pa­gan­da ruseas­că, deo­a­re­ce este doar unul din­tre soiu­ri­le de pro­pa­gan­dă cu care m-am cioc­nit aici. Nu poa­te fi com­pa­rat ceea ce se întâm­plă în R. Mol­do­va cu ceea ce se întâm­plă în Cehia, deo­a­re­ce vor­bim des­pre dife­ri­te soci­e­tă­ţi, cu dife­ri­te nive­lu­ri de venit, dife­ri­te aspec­te cul­tu­ra­le, dife­ri­te sur­se mass-media”, punc­tea­ză Ele­na.

Lege ce desparte presa de politică

Pen­tru a înţe­le­ge cât de mare e dife­renţa din­tre R. Mol­do­va şi Cehia pri­vind nive­lul de conş­ti­en­ti­za­re a secu­ri­tă­ţii, tre­bu­ie să spu­nem că acum patru luni în Cehia a fost adop­ta­tă o lege ce inter­zi­ce fun­cţio­na­ri­lor de stat să deţi­nă afa­ce­ri în pre­să.

„S-a întâm­plat aşa că pro­pri­e­ta­rul a două din­tre cele mai impor­tan­te zia­re a deve­nit poli­ti­ci­an, acum minis­tru al Finanţe­lor şi vice­pre­mi­er. A fost un ase­me­nea şoc, încât a fost adop­ta­tă şi o lege acum câte­va luni ce inter­zi­ce mem­bri­lor guver­nă­rii să deţi­nă afa­ce­ri în pre­să”, exem­pli­fi­că Ondra Sou­kup, care afir­mă că media tre­bu­ie să devi­nă o afa­ce­re ren­ta­bi­lă, pen­tru a nu depin­de de poli­tic.

Inde­pen­denţa pre­sei de poli­tic este aproa­pe impo­si­bil de ima­gi­nat în cazul R. Mol­do­va, unde majo­ri­ta­tea pre­sei este con­tro­la­tă de poli­ti­cie­ni. Jacob Jam­ba, repre­zen­tan­tul orga­ni­za­ţi­ei „Valo­ri Euro­pe­ne”, a par­ti­ci­pat anul tre­cut, la invi­ta­ţia preşe­din­te­lui Par­la­men­tu­lui, Andri­an Can­du, la dis­cu­ţi­i­le pri­vind modi­fi­ca­rea Codu­lui Audi­o­vi­zu­a­lu­lui. Aces­ta cunoa­ş­te pro­ble­ma mono­po­lu­lui media din R. Mol­do­va şi îndeam­nă pre­sa inde­pen­den­tă să dema­re­ze inves­ti­ga­ţii ce ar scoa­te la ive­a­lă toa­te legă­tu­ri­le din­tre poli­tic şi media.