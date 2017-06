„Vreau să văd. Nu vreau să-mi pierd com­plet vede­rea”, ne spu­ne dis­pe­rat Sebas­ti­an Morari, din Văl­ci­neţ, Călă­ra­şi. Băr­ba­tul, de 81 de ani, bene­fi­ci­a­ză lunar de medi­ca­men­te com­pen­sa­te, care îl aju­tă să-şi menţi­nă vede­rea la ochiul drept. Însă, acum câte­va zile, a aflat că medi­cul său de fami­lie lip­seş­te, iar cea care o înlo­cu­ieş­te l-a tri­mis să trea­că un con­trol medi­cal la Cen­trul de Sănă­ta­te din Călă­ra­şi, refu­zând să-i emi­tă o reţe­tă pen­tru medi­ca­men­te com­pen­sa­te.

Boa­la nu-ţi dă niciun răgaz şi nu aşteap­tă pe nimeni. Ast­fel că, bătrâ­nul a fost nevo­it să împru­mu­te bani şi să cum­pe­re medi­ca­men­te­le care-i mai ofe­ră şan­sa să vadă lumi­na zilei, roua de pe frun­ze, ani­ma­le­le şi păsă­ri­le care alear­gă prin gră­di­nă şi să se desfe­te cu zâm­be­te­le copi­i­lor şi nepoţi­lor săi.

„Eu vreau să văd, nu să fiu frumos”

Sebas­ti­an Morari nu mai vede cu ochiul stâng, din cau­za unui acci­dent de mun­că. „Toa­tă via­ţa am lucrat ca agro­nom. Îngri­jeam plan­te­le şi stu­di­am cum să le facem mai rezis­ten­te la dău­nă­tori. Într-o zi, maşi­na cu care erau stro­pi­te plan­te­le împo­tri­va insec­te­lor mi-a stropit/nimerit direct în ochiul stâng şi mi l-a nimi­cit com­plet. Medi­cii de la Chi­şi­nău mi-au spus că nu mai pot face nimic, deo­a­re­ce ner­vul cen­tral e atro­fi­at. Mi-au pro­pus să-mi pună unul de sti­clă, dar am refu­zat. Eu vreau să văd, nu să fiu fru­mos”, poves­teş­te băr­ba­tul, care vede doar cu ochiul drept. Însă, în urmă cu cinci ani, a înce­put să vadă mai puţin. „Am mers iară­şi la medici, la Chi­şi­nău. Am făcut tot felul de inves­ti­ga­ţii medi­ca­le. Au con­sta­tat că văd cu el doar în pro­porţie de 60%. Mi-au reco­man­dat trei feluri de pică­tu­ri, care mă aju­tă să nu-mi sca­dă vede­rea la ochiul care mai fun­cţio­nea­ză. Săr­ma­nul de el (ochiul, n.r.)…”, oftea­ză bătrâ­nul. De atunci, Sebas­ti­an Morari a înce­put să folo­seas­că trei tipuri de pică­tu­ri, două din­tre care sunt com­pen­sa­te. „Îmi picur în ochi de două ori pe zi: dimi­nea­ţa şi sea­ra. Aces­te pică­tu­ri îmi ajung pen­tru o lună. Apoi merg la medi­cul de fami­lie ca să-mi dea reţe­ta cu care să le iau de la far­ma­cie. Aşa a fost în toţi aceşti ani, dar nu şi de data asta”, spu­ne bătrâ­nul.

El poves­teş­te că, acum o săp­tămâ­nă, a fost con­sul­tat de alt medic, pen­tru că medi­cul său de fami­lie ar fi lip­sit. „Doam­na Lari­sa, aşa s-a pre­zen­tat, mi-a spus că nu-mi dă nicio reţe­tă până nu voi face inves­ti­ga­ţii la Cen­trul de Sănă­ta­te din Călă­ra­şi, chiar dacă ştie că pen­tru asta tre­bu­ie să stai în rând vreo lună. Am încer­cat să-i explic să-mi dea pică­tu­ri­le şi, când îmi va veni rân­dul, voi mer­ge la Călă­ra­şi, dar ea a refu­zat. Aşa am ple­cat de aco­lo fără nimic”, se plân­ge băr­ba­tul, care a fost nevo­it să împru­mu­te bani ca să-şi cum­pe­re pică­tu­ri­le de care are nevo­ie. „Nu pot să între­rup nici pen­tru o zi tra­ta­men­tul. În caz con­trar, mă simt rău, mi se ridi­că ten­siu­nea şi nu mai văd deloc. Nu cer de la stat nimic, decât să-mi dea măcar aces­te medi­ca­men­te, ca să mai pot vedea”, oftea­ză bătrâ­nul, înăbuşindu-şi emoţi­i­le. „Am cum­pă­rat aces­te lea­curi care ar fi tre­bu­it să fie com­pen­sa­te. Mă cre­deţi? Am împru­mu­tat bani ca să le cum­păr, pen­tru că nu aveam bani puşi de o par­te şi pen­tru aces­te chel­tu­ieli”, spu­ne bătrâ­nul cu vocea tre­mu­rân­dă.

„Câtă birocraţie în sfera sănătăţii”

În R. Mol­do­va tră­iesc pes­te 570 mii de per­soa­ne care au pes­te 60 de ani. Aceş­tia con­sti­tu­ie 16% din numă­rul total al popu­la­ţi­ei sta­bi­le. Fie­ca­re a tre­ia per­soa­nă este de 60 — 64 de ani, iar 13,4% sunt per­soa­ne­le care au depă­şit vâr­sta de 80 de ani. Dese­ori, însă, aceş­tia con­sta­tă că insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui nu sunt pre­gă­ti­te pen­tru a face faţă deser­vi­rii şi îngri­ji­rii per­soa­ne­lor în eta­te, care reu­şesc să supra­vi­eţu­ias­că doar gra­ţie copi­i­lor. În ace­la­şi timp, un stu­diu ela­bo­rat de Cen­trul de Cer­ce­tări Demo­gra­fi­ce cu susţi­ne­rea Fon­du­lui ONU pen­tru popu­la­ţie şi UNFPA Mol­do­va ara­tă că fie­ca­re al doi­lea bătrân nu are acces la o via­ţă sănă­toa­să, inde­pen­den­tă şi sigu­ră. „Bătrâ­nii din R. Mol­do­va nu au acces la ser­vi­ci­i­le medi­ca­le de cali­ta­te”, susţin auto­rii stu­di­u­lui.

„Sunt bătrân, m-am cali­cit la lucru şi mă tem că aş putea rămâ­ne orb. Ce m-aş face atunci?”, se plân­ge băr­ba­tul, con­sta­tând cât de neîn­sem­na­ţi şi igno­ra­ţi sunt bătrâ­nii din R. Mol­do­va.

„Ştiu că în repu­bli­că se comit mul­te nedrep­tă­ţi, dar nu m-am gân­dit că sunt atât de mul­te şi în sis­te­mul medi­cal. Câtă biro­cra­ţie în sfe­ra sănă­tă­ţii! Oare nu se poa­te face o lege pen­tru oameni, dar nu doar pen­tru con­for­tul celor de la guver­na­re? Să nu uităm că sun­tem oameni. Am lucrat şi noi şi am făcut ceva bun pen­tru cei de acum, dar ei dau cu picio­rul în noi. Am lucrat o via­ţă pen­tru acest stat. Am fost şi pro­fe­sor de bio­lo­gie la şcoa­la din sat, iar acum am ajuns să cerşesc niş­te medi­ca­men­te, care nu cos­tă atât de mult, dar nu şi pen­tru noi, bătrâ­nii”, spu­ne Sebas­ti­an Morari.

„A fost o greşeală, nimic mai mult”

După câte­va zile, când a reve­nit medi­cul de fami­lie, Sebas­ti­an Morari a pri­mit medi­ca­men­te­le com­pen­sa­te care i se cuve­neau. „A fost o greşe­a­lă, nimic mai mult. Am lip­sit o săp­tămâ­nă, iar când am reve­nit, am aflat că dl Morari nu a pri­mit pică­tu­ri­le şi atunci l-am sunat să vină să le ia”, ne-a spus Mar­ga­re­ta Socov­na, medic de fami­lie de la Cen­trul de Sănă­ta­te din Văl­ci­neţ. Între­ba­tă de ce medi­cul care o înlo­cu­ia nu i-a emis pre­scri­pţia pen­tru medi­ca­men­te­le com­pen­sa­te, de care depin­de sănă­ta­tea pacien­tu­lui său, aceas­ta ne-a răs­puns că nu ştie de ce s-a întâm­plat acest lucru. „Da, el tre­bu­ie să trea­că un cotrol medi­cal la oftal­mo­lo­gul din Călă­ra­şi. L-am pro­gra­mat, când îi va veni rân­dul îl voi anu­nţa şi va mer­ge, dar de asta nu depin­de dacă vom emi­te sau nu reţe­ta pen­tru medi­ca­men­te­le com­pen­sa­te, mai ales dacă el este inclus în lis­ta bene­fi­ci­a­ri­lor”, ne-a dat asi­gu­rări medi­cul.

„Înţe­leg că lip­sea medi­cul meu de fami­lie, dar oare asta înseam­nă că cea care o înlo­cu­ieş­te tre­bu­ie să nu-mi pre­scrie medi­ca­men­te­le de care am nevo­ie şi să mă tri­mi­tă la raion? M-a lăsat vreo zece zile fără pică­tu­ri. Dacă nu mi le cum­pă­ram, mi-aş fi pier­dut vede­rea. Cum să pui picio­rul în prag şi să nu vrei să aju­ţi un bol­nav? Vor îmbă­trâni şi ei şi ce vor zice atunci când cine­va se va com­por­ta cu ei la fel cum se com­por­tă ei acum?”, zice nedu­me­rit Sebas­ti­an Morari.

Medicamente compensate, dar puţine

Un stu­diu rea­li­zat de Cen­trul pen­tru Poli­tici şi Ana­li­ze în Sănă­ta­te, la ini­ţi­a­ti­va Fun­da­ţi­ei Soros, ara­tă că acce­sul la medi­ca­men­te­le com­pen­sa­te este une­ori ane­vo­ios. „Chiar şi atunci când au acces la medi­ca­men­te com­pen­sa­te, pacienţii sunt nevo­iţi să cum­pe­re medi­ca­men­te necom­pen­sa­te din cau­za numă­ru­lui limi­tat de medi­ca­men­te inclu­se în lis­ta medi­ca­men­te­lor com­pen­sa­te (LMC). Ade­sea, medi­ca­men­te­le necom­pen­sa­te au preţuri exa­ge­rat de mari, com­pa­ra­tiv cu pen­si­i­le sau veni­tu­ri­le cetă­ţe­ni­lor din R. Mol­do­va”, susţin auto­rii stu­di­u­lui.

Cum putem bene­fi­cia de medi­ca­men­te com­pen­sa­te

Pen­tru a bene­fi­cia de medi­ca­men­te com­pen­sa­te tre­bu­ie:

Să pro­gra­ma­ţi o vizi­tă la medi­cul de fami­lie;

Să deţi­neţi poli­ţă de asi­gu­ra­re medi­ca­lă;

Să pri­mi­ţi o reţe­tă pen­tru medi­ca­men­te com­pen­sa­te la medi­cul de fami­lie, pedia­tru, endo­cri­no­log, psi­hia­tru sau neu­ro­log;

Să vă pre­zen­ta­ţi la far­ma­cie având cu dum­ne­a­voas­tră reţe­ta, bule­ti­nul de iden­ti­ta­te sau – pen­tru copii – cer­ti­fi­ca­tul de naş­te­re;

Medi­ca­men­te­le com­pen­sa­te pot fi obţi­nu­te în ori­ce far­ma­cie cu care CNAM a înche­iat con­tract (pre­ci­zaţi la medi­cul de fami­lie lis­ta aces­tor far­ma­cii).

Menţio­năm că, în 2005, Minis­te­rul Sănă­tă­ţii (MS), în comun cu Com­pa­nia Naţio­na­lă de Asi­gu­rări în Medi­ci­nă (CNAM) au ela­bo­rat pri­ma lis­tă de medi­ca­men­te com­pen­sa­te, care pe par­curs s-a extins până la 140 de denu­mi­ri comu­ne inter­na­ţio­na­le. Pen­tru toa­te aces­te medi­ca­men­te sta­tul chel­tu­ie anu­al cir­ca 522 mili­oa­ne de lei. Cos­tul medi­ca­men­te­lor inclu­se în lis­ta întoc­mi­tă de MS este com­pen­sat pen­tru copi­ii de până la vâr­sta de 18 ani (în pro­porţie de 100%) şi pen­tru adulţi – până la 70%.

„În con­di­ţi­i­le poli­ti­ci­lor exis­ten­te şi a unor limi­te buge­ta­re, medi­cii sunt puşi în situ­a­ţia de a selec­ta per­soa­ne­le căro­ra să le pre­scrie medi­ca­men­te com­pen­sa­te. Cu toa­te aces­tea, mana­ge­rii din sis­te­mul de sănă­ta­te şi CNAM nu au con­fir­mat acest feno­men de raţio­na­li­za­re, decla­rând că aces­te medi­ca­men­te le pri­mesc toţi cei care au nevo­ie”, remar­că auto­rii rapor­tu­lui.

Tot­o­da­tă, Orga­ni­za­ţia Mondi­a­lă a Sănă­tă­ţii (OMS) a pre­zen­tat un raport pri­vind acce­si­bi­li­ta­tea eco­no­mi­că a medi­ca­men­te­lor în R. Mol­do­va: „Aco­pe­ri­rea cu medi­ca­men­te, în cadrul sis­te­mu­lui naţio­nal de asi­gu­rări în medi­ci­nă, e limi­ta­tă, cau­zând chel­tu­ieli mari pen­tru pacienţi. Situ­a­ţia este exa­cer­ba­tă şi din cau­za sis­te­mu­lui fra­gil de pro­te­cţie a gru­pu­ri­lor social-economice vul­ne­ra­bi­le, care nu sunt scu­ti­te de plă­ţi­le din buzu­nar. Situ­a­ţia este chiar şi mai rea în cazul per­soa­ne­lor în eta­te, care tre­bu­ie să plă­teas­că cos­tul deplin al medi­ca­men­te­lor nein­clu­se în lis­ta celor com­pen­sa­te”.

Preţul pentru sănătate

Lunar, Ghe­or­ghe Doloş­can lasă în far­ma­cie jumă­ta­te din pesie, pen­tru a pro­cu­ra medi­ca­men­te­le de care are nevo­ie. Băr­ba­tul din Cos­teşti, Ialo­ve­ni, sufe­ră de dia­bet de 15 ani. Boa­la i-a slă­bit vede­rea. Ast­fel, când face pia­ţa, îi întin­de vân­ză­toa­rei mai mul­te banc­no­te, ca ea să alea­gă sin­gu­ră de cât e nevo­ie. „Vede­rea mi-i sla­bă, din cau­za dia­be­tu­lui”, spu­ne băr­ba­tul. „Eram om voi­ni­cuţ, dar când a dat pes­te mine, la 45 de ani, nu mai şti­am de nimic. Mă ţin doar cu medi­ca­men­te. Une­ori pri­mesc şi câte 5 inje­cţii pe zi. Tot­o­da­tă, tre­bu­ie să ţin o die­tă spe­cia­lă: să nu mănânc nimic sărat, nimic dul­ce, nimic gras… Lis­ta e mare, dar te deprinzi cu toa­te. Con­tea­ză măsu­ra”, zâm­beş­te băr­ba­tul, îndreptându-şi ridu­ri­le care-i ciu­pesc colţul ochi­lor.

Băr­ba­tul se plân­ge că este nevo­it să pro­cu­re aproa­pe toa­te medi­ca­men­te­le, în afa­ră de insuli­nă. „Recent, am fost la far­ma­cie, după medi­ca­men­te pen­tru vase­le san­gu­i­ne. La noi, dia­be­ti­cii, mâi­ni­le şi picioa­re­le înghea­ţă şi aces­te medi­ca­men­te aju­tă sân­ge­le să cir­cu­le. Am între­bat far­ma­cista cât cos­tă şi mi-a spus că preţul pen­tru zece fio­le din acel medi­ca­ment este 740 de lei. Ele nu sunt com­pen­sa­te. Va tre­bui să le cum­păr sin­gur”, ada­u­gă băr­ba­tul.

Acest lucru este con­fir­mat şi de date­le stu­di­u­lui rea­li­zat de Cen­trul pen­tru Poli­tici şi Ana­li­ze în Sănă­ta­te, care ara­tă că majo­ri­ta­tea (63%) bene­fi­ci­a­ri­lor de medi­ca­men­te com­pen­sa­te pri­mesc reţe­te com­pen­sa­te pen­tru o sin­gu­ră mala­die. În timp ce pes­te 30% din­tre ei sufe­ră de trei şi mai mul­te mala­dii cro­ni­ce. „Doar 7% au pri­mit medi­ca­men­te com­pen­sa­te pen­tru toa­te aces­te mala­dii. Res­tul, însă, sunt nevo­iţi să şi le cum­pe­re sin­guri sau să se des­cur­ce cum pot ei”, con­sta­tă auto­rii stu­di­u­lui.