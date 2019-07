Moartea femeii putea fi evitată

Pe parcursul lunii mai și aproape în fiecare zi din luna iunie, avocata Ana Nani a sesizat repetat organele de drept în legătură cu mai multe situații grave de violență în familie. Moartea femei de 83 de ani putea fi evitată, dacă autoritățile responsabile și-ar fi respectat funcțiile, conform legislației și instrucțiunilor interne în domeniul prevenirii şi combaterii violenței în familie.

La 23 mai 2019, avocata Ana Nani a fost sesizată despre un caz de violență în familie de vecina Elenei (nume schimbat, n.r.), în vârstă de 80 de ani, și a Mariei (nume schimbat, n.r.), de 83 de ani, care ajunseseră să fie agresate periodic de nepotul lor, Vasile (nume schimbat, n.r.). Atât vecina, cât și ceilalți locatari erau speriați. Poliția a fost sesizată repetat, dar acțiunile întreprinse de organele de drept se rezumau doar la avertizări, în timp ce abuzurile nepotului continuau. Vecinii contactau poliția care contacta victimele, iar ele, fiind amenințate de Vasile care le ținea cuțitul la gât, le spuneau polițiștilor că totul ar fi bine.

Vecina i-a povestit avocatei că Elena este internată la Spitalul de Urgență, cu fracturi de coaste. Iar Vasile, nepotul femeii, se mai află în apartamentul în care se află sora Elenei, Maria, țintuită la pat. Avocata a mers la Spitalul de Urgență. A găsit-o pe Elena, cu multiple urme de violență, cusături, coaste rupte. Femeia i-a povestit despre comportamentul agresiv al nepotului său.

De 8 ani, de când Elena a adus-o pe Maria din sat, din cauza unor probleme locomotorii, cele două surori împărțeau apartamentul din Chișinău: locuiau împreună, aveau grijă una de alta.

De câțiva ani, nepotul lor, Vasile, anterior condamnat pentru violență, ieșise din penitenciar. Pentru că nu avea un loc de trai, la insistența polițistului de sector, a ajuns să locuiască cu cele două mătuși ale sale. Bărbatul consuma alcool, droguri, era agresiv… Deseori, venea beat acasă, le lua pensia și o cheltuia pe băuturi alcoolice sau pe droguri. Era agresiv dacă femeile refuzau să-i dea bani. Același scenariu s-a derulat și în ziua de 16 mai, când violențele au depășit orice limită, iar Elena a ajuns la Spitalul de Urgență cu numeroase traume. În acea zi, Vasile venise acasă beat, le cerea bani. Elena a refuzat să-i dea, încercând să-l calmeze. El, însă, a doborât-o jos, lovind-o cu picioarele. Poliția a fost chemată imediat, dar a venit după declarații abia peste 4 zile.

Avocata Nani susține că era de datoria poliției să-i aplice bărbatului un ordin de restricție, să-l rețină, să pornească o cauză penală. Organele de drept, însă, nu au intervenit, argumentând că așteaptă rezultatele expertizei medico-legale, deși, potrivit extrasului medical, Elena a fost internată cu multiple fracturi ale coastelor.

De la 23 mai, de când avocata Nani reprezintă drepturile Elenei, la Judecătoria Chișinău a fost depusă o plângere prin care se solicita eliberarea ordonanței de protecție pe un termen de 90 zile și obligarea agresorului de a părăsi locuința mătușilor sale. Elena urma să fie externată de la spital și nu avea cum să revină acasă, atâta timp cât Vasile se afla în locuința ei.

În acest răstimp, Maria, sora Elenei, era în locuință, imobilizată la pat. Viața ei era în pericol, dar instituțiile de drept ignorau riscurile, în pofida numeroaselor sesizări. Funcționarii considerau că, atâta timp cât lângă Maria e nepotul ei, Vasile, viața sa e în afara pericolului.

Tot la 23 mai, instanța de judecată, fiind obligată să emită documentul în decurs de 24 de ore de la primirea solicitării, a decis asupra unei ordonanțe de protecție. Astfel, agresorul a fost obligat să părăsească locuința și să nu se apropie de cele două surori timp de 3 luni.

După judecată, însă, Vasile, fiind în stare de ebrietate, a plecat acasă. A doua zi, 24 mai, dimineața, Elena a fost externată din spital, dar nu a putut reveni acasă, deoarece nepotul său se afla acolo. Elena a contactat poliția, dar nimeni nu a intervenit. În consecință, femeia a fost nevoită să locuiască un timp la o vecină. În aceeași zi, avocata Nani a sesizat polițistul de sector și i-a comunicat despre neexecutarea ordonanței de protecție. Ea l-a atenționat că, inclusiv sora clientei sale, care este țintuită la pat, se supune unui risc iminent, atâta timp cât Vasile se află acolo.

Legea spune că, în cazul neexecutării ordonanței de protecție, poliția este obligată să rețină imediat agresorul și să pornească o cauză penală. În acest caz, însă, acțiunile poliției s-au limitat la invitarea lui Vasile la comisariat, unde a fost atenționat să respecte ordonanța.

„Am contactat organul de urmărire penală. Am întrebat ce au întreprins și am înțeles că ei nu cunosc ce trebuie să întreprindă. La telefon mi s-a spus: „Doamnă avocată, cunoașteți că dacă se încalcă ordonanța de protecție, mai întâi trebuie aplicată răspunderea contravențională și apoi putem deschide dosar penal?”. Procurora nu cunoștea că legislația a fost modificată și că în astfel de cazuri se inițiază imediat o cauză penală. Când i-am comunicat despre asta, procurora mi-a zis că se simte rău și că lasă totul și pleacă la spital”, povestește avocata.

A urmat un demers către șeful Inspectoratului General al Poliției și către șeful Direcției de Poliție Chișinău, prin care s-a solicitat intervenția urgentă pe acest caz grav de violență în familie, în vederea investigării circumstanțelor de agresiune fizică și neexecutării ordonanței de protecție. După repetate discuții ale avocatei cu polițistul de sector, abia la 5 iunie, a fost pornită o cauză penală pe cazul neexecutării ordonanței de protecție.

În acest răstimp, deși femeile erau supuse unui risc sporit, niciun reprezentant al organelor de drept nu a pus problema reținerii agresorului. Tot pe 5 iunie, Ana Nani a depus o cerere prin care solicita arestarea preventivă a lui Vasile.

„A fost șocant momentul în care procurorul mi-a zis că înțelege situația, dar mai devreme de luni, 10 iunie, nu va întreprinde nimic. Cererea spre examinare a fost depusă miercuri, 5 iunie, dar și până astăzi nu am vreun răspuns”, spune Ana Nani.

Sâmbătă, 8 iunie, Vasile a fost reținut pentru omorul mătușii sale, Maria, și riscă peste 10 ani de închisoare. Pe numele său urmează a fi inițiate 3 dosare penale: pentru neexecutarea ordonanței de protecție, pentru cauzarea leziunilor corporale în cazul Elenei și pentru omorul Mariei.

După cele întâmplate, avocata a fost contactată de polițistul de sector care a întrebat-o: „Cunoașteți că agresorul este, în sfârșit, reținut?”.

„Trebuia oare să se aștepte până va comite un omor, ca să fie reținut? Acest omor este consecința inacțiunii organului de urmărire penală, a organelor de poliție. Nu au acționat corespunzător, mai ales că era vorba despre o persoană în vârstă. Deși, de vreo 12 ani, este în vigoare Legea privind prevenirea și combaterea violenței în familie, și până acum ne confruntăm cu situații în care organele competente nu cunosc până la capăt ce au de făcut, nu se intervine și, în consecință, avem rezultatele grave”, punctează Ana Nani.

Codul Penal prevede răspundere penală și în cazul inacțiunii organelor de drept. Procuratura Generală urmează să stabilească cine anume nu a intervenit la timp și cine se face vinovat pentru neglijarea atribuțiilor. În funcție de circumstanțe și dacă vor fi găsiți vinovați, poate fi pornită o cauză penală împotriva persoanelor implicate: atât ofițerul de urmărire penală, cât și polițistul de sector. În acest sens, pe 10 iunie, a fost depusă o plângere privind inițierea unei anchete de serviciu în cazul inacțiunii persoanelor din organele de drept.

„Cazul ne demonstrează că nu putem avea încredere în organele de drept, că acestea nu intervin la timp și nu ne pot apăra drepturile, integritatea fizică. Suntem în situația în care cu oricine se poate întâmpla orice, iar în urma inacțiunii poliției suntem supuși și în continuare riscurilor. Sperăm să fie întreprinse toate măsurile în vederea tragerii autorităților la răspundere, astfel încât, ulterior, acestea să acționeze prompt când ar fi necesar. Dacă nu vor fi pedepsiții cei vinovați, aceștia vor acționa și în alte situații exact așa cum au acționat în acest caz, fără a lua în calcul riscurile la care sunt supuse victimele violenței în familie”, spune avocata Ana Nani.

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General de Poliție, în primele 5 luni ale anului 2019, în R. Moldova au fost înregistrate 349 infracțiuni și 14 omoruri în urma violenței în familie. În Chișinău, s-au comis 38 de infracțiuni, dintre care – 2 omoruri.

În 2018, în R. Moldova, au fost sancționate penal pentru violență domestică 905 persoane, iar 30 și-au pierdut viața. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Chișinău – 105 infracțiuni, dintre care 3 omoruri. A doua regiune după numărul de cazuri de violență domestică este raionul Cahul, unde 2 persoane au decedat, iar alte 43 au fost pedepsite penal.