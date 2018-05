Povestea unui doctor din R. Moldova angajat la un spital din Germania: „Dacă s-ar legaliza „mulțumirea” pacientului, medicii nu ar mai pleca din țară din cauza sărăciei”

I-a plăcut medicina de mic, mai exact de când mergea cu tatăl său, doctor și el, să îngrijească bolnavii din spital. Nu s-a gândit foarte mult când a venit timpul să se hotărască ce meserie să îmbrățișeze. A ales exact ceea ce făcea de decenii tatăl său. A studiat medicina în Moldova, și tot aici a încercat să aplice cunoștințele în practică. A rezistat șase ani, lucrând în calitate demedic anesteziolog-reanimatolog la Spitalul de Urgență din Chișinău. Apoi a hotărât să lase țara. Acum doi ani, Oleg Malai și-a luat copiii și soția și a plecat în Germania, scrie e-sanatate.md.

„Nu am plecat din motive bine definite, legate de serviciu sau din cauza condițiilor de lucru. Am plecat pentru copiii mei. Am vrut ca ei să crească într-o societate mai liberă, cu alte valori”, explică doctorul Malai pentru sursa citată.

Pentru că nu a vrut să renunțe la profesie, și-a căutat mai întâi un loc de muncă potrivit specializării. A aflat de la un prieten că în spitalul din Germania în care acesta muncea se caută doctori. În scurt timp l-a vizitat și a rămas încântat de felul în care se lucrează acolo. A învățat limba, și-a perfectat actele, iar în jumătate de an era angajat la spitalul din Pritzwalk, o comună din Brandenburg.

„O firmă de recrutare s-a ocupat de acte și de cursul de limba germană. Am învățat limba și, după jumătate de an, cei de la spitalul pe care anterior îl vizitasem mi-au propus un post de muncă, așa că m-am mutat în Germania împreună cu familia”, povestește anesteziologul-reanimatolog pentru e-sanatate.md.

A plecat fără să privească înapoi, însă mărturisește că nu i-a fost ușor să se despartă de colegii de serviciu, de la care a reușit să învețe foarte multe.

„La spital am avut noroc de colegi și prieteni binevoitori, dar și de un șef de secție foarte bun, de la care am învățat multe lucruri. Am plecat pentru viitorul copiilor. Acasă condițiile de muncă erau și sunt bune. Serviciul anestezie-reanimare de la spital e la un nivel foarte înalt. De exemplu, acasă deja de mult timp aveam aparat de ultrasonografie pentru anestezii regionale ghidate ultrasonografic, cumpărat în cadrul colaborărilor internaționale. La spitalul în care muncesc însă abia acum se pune problema dacă să fie sau nu procurat un astfel de aparat”, susține medicul Malai.

Nu i-a fost greu să ajungă în Germania, dar i-a luat ceva timp să se acomodeze. Se remunerează bine, dar și se muncește foarte mult, spune doctorul Oleg Malai: „Aici se muncește foarte mult, și este destul de greu. Însă este și ușor din alte motive. Aici munca unui doctor este simplă, deoarece nu există acea lipsă cronică de medicamente, sau alte lipsuri, ca în Moldova”.

A simțit pe propria piele diferențele dintre sistemele de sănătate, cel de acasă și cel din Germania. Glumește, spunând că nici măcar cele două limbi – română și germană – nu i se par atât de diferite, precum sunt diferențele de sistem. În străinătate se investește mult mai mult în sănătate decât se face acasă.

„Sistemul de sănătate din orice țară este dependent de starea economică și socială din această țară, de aceea în Moldova avem ce avem. În Chișinău este mai bine, însă e o diferență foarte mare între capitală și periferie. Din cauza salariilor mici, medicul este nevoit să aștepte mulțumiri de la pacient, ceea ce este un lucru incomod atât pentru pacient, cât și pentru medic”, crede anesteziologul-reanimatolog.

Vine și cu câteva soluții pentru problema salarizării medicilor la noi în țară: „În Ungaria, din câte mi-au spus colegii, s-a legalizat forma aceasta de „mulțumire” din partea pacientului. Cred că aceasta ar fi o soluție și pentru sistemul nostru de sănătate, atâta timp cât statul nu are bani să mărească salariul doctorilor. Medicii nu ar mai pleca din țară, din cauza sărăciei”.

Diferența dintre sistemul de sănătate de acasă și cel din Germania nu o fac doar banii, ci o face și pacientul, mai adaugă medicul.

„Pacientul neamț, în general, este mai înțelegător, are grijă de sănătatea sa și este mai educat decât pacienții din Moldova. Nu știu de ce, dar în Moldova pacienții consideră că ești dator și obligat să îi tratezi”, povestește doctorul Malai.

Și totuși, dorul de casă îl macină. Speră că într-o bună zi va reveni, dar după ce vor mai crește copiii. „Oricare ar fi condițiile, în străinătate ești străin. Mereu mă gândesc să revin acasă. Cred că voi reveni, mai devreme sau mai târziu. Poate când vor crește copiii”, a spus spre final doctorul.