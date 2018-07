Medicul de gardă, fără medicamente. Obezitatea

Obezitatea este o problemă care ar dispărea îndată ce ar fi interzise dulciurile, mâncarea procesată, făinoasele, fiind introduse în meniuri, obligatoriu, legumele, fructele, ouăle, peștele, carnea, nucile, semințele, produsele lactate. Dacă oamenii ar ști ce trebuie și ce nu trebuie să mănânce, nu ar mai face obezitate. De altfel, bucătăria moldovenilor nu este cea mai sănătoasă din lume, dând dovadă că noi nu știm ce și cum să mâncam. Toate produsele pe care le consumăm sunt prăjite, răsfierte sau înoată în grăsime, condiții ce duc la obezitate.

La noi, până și supele sunt pregătite greșit – prăjind și fierbând toate legumele până la înmuiere, omorâm vitaminele și fibrele din ele, în consecință ingerăm doar carbohidrați și proteine denaturate. Salatele noastre aproape toate sunt amestecate cu maioneză (de exemplu, salata Olivie, salata de crabi, „șuba”, mimoza, salata de sfeclă etc.) – o bombă calorică ambalată în colesterol.

Mulți vor spune că e sărăcie în Moldova și lumea nu-și poate permite mâncare sănătoasă. Să vedem: uleiul și untul sunt echivalentul maionezei și al margarinei, pâinea de tărâță și pâinea neagră pot fi consumate în loc de pâinea albă și chiflele dulci, ouăle fierte – în loc de cele prăjite, terciurile – în loc de tot felul de cereale îndulcite, supele cu legume pot fi doar opărite, nu prăjite și răsfierte, lactatele de casă pot fi utilizate în alimentație în loc de produsele din ulei de palmier care se vând în magazine, un pahar de vin poate fi consumat în locul câtorva beri, cașcavalul sau carnea coaptă – în locul mezelurilor care zâmbesc din vitrinele magazinelor, salatele din fructe sau legume proaspete sunt mai potrivite decât legumele fierte din popularele Olivier și Vinaigrette. Așa, treptat, se schimbă produsele cu care v-ați obișnuit și pe care cheltuiți bani buni cu o dietă sănătoasă, care vă costă mai puțin, mai ales dacă puneți în calcul și sănătatea voastră.

Cea mai simplă și rapidă formulă pentru a vă calcula aproximativ greutatea spre care trebuie să tindeți este H – 100 = G (unde H este înălțimea și G este greutatea), adică 160 cm – 100 = 60 kg. În cazul de față, tot ce-i peste 60 kg este în plus și trebuie făcut tot posibilul ca să ajungeți la greutatea optimă. Această formulă nu este una exactă, dar oferă un rezultat aproape de cel ideal. Dacă doriți mai multă precizie, folosiți formula de calculare BMI = kg/m2. Un BMI de 25,0 sau mai mare este suprapondere, un BMI sub 18 este subpondere, iar un BMI normal se situează între 18,5 și 24,9. Oricare ar fi formula, dacă rezultatul e suprapondere, e necesar să schimbați regimul alimentar.

Obezitatea nu este ultima stație în această călătorie, ea aducând alte probleme de sănătate, precum diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, patologia ficatului, infertilitatea, probleme de potență, cancer de colon, dureri de picioare, de spate, din cauza greutății pentru care scheletul nu a fost creat, patologii ale inimii și altele.

Cât ne costă vitaminele, medicamentele pentru hipertensiune, diabet, boală cardiacă, dureri de oase și articulații, intervențiile chirurgicale și altele? Oare nu ar costa mai ieftin o sticlă de ulei de măsline și mai multă verdeață?

Foarte puțină lume ştie că strămoșul omului a fost mai mult erbivor decât carnivor, mesele lui constând în special (60-70 %) din fructe și legume, iar restul – din carbohidrați, grăsimi și carne. Adică, la o masă de 500 gr, doar 150 gr ar trebui să fie grăsimi din carne și dulciuri, restul, 350 gr, fiind fructe și legume. Dar rar cine mănâncă așa astăzi.

Să privim situația și prin altă prismă. Imaginați-va că fiecare dintre noi e o baterie care, în permanență, se consumă și trebuie reîncărcată de trei ori pe zi. Deci, pentru a funcționa normal, fără dereglări, bateria are nevoie de circa 1600-2200 de calorii pe zi pentru femei și de 2200-3000 de calorii pe zi pentru bărbați, iar în funcţie de modul de viață se cere și efort fizic.

În 24 de ore, organismul cheltuie 1200-1700 de calorii pentru a-şi exercita funcțiile vitale: respirația, bătaia inimii, activitatea intestinului. O parte se consumă pe activități zilnice, pe sport, dar ce a fost ingerat în plus va deveni grăsime. Nimeni nu trebuie să mănânce mai mult de necesarul de calorii, or, fiecare 7000 de calorii se transformă într-un kilogram de grăsime în plus, iar fiecare kilogram în plus crește tensiunea arterială cu 1 mm Hg, sporind riscul apariției diabetului.

Puteți scăpa de greutatea în plus ingerând mai puține calorii, excluzând dulciurile, făinoasele și mâncarea procesată. Faceți mai mult efort fizic. Dacă efortul fizic necesar unui om fără probleme ponderale este de 30 de minute pe zi, atunci pentru cei supraponderali e de 40 de minute, pentru început. Apoi, puteți prelungi timpul până la o oră. Fiți sănătoși!

Violina Ahtemenciuc, Canada