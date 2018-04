Cinci lucruri pe care le-aş aduce în R. Moldova din Franţa

Echipa Diaspora-ZdG lansează o mini-serie în care va vorbi despre lucrurile pe care emigranţii le-ar aduce acasă. Anterior, am scris despre cele ce ne-au determinat să plecăm de acasă. Acum, am decis să spunem şi cum am putea îmbunătăţi situaţia de acasă, prin prisma a ceea ce vedem acolo unde ne aflăm în prezent.

Cultura, amabilitatea

Bunul-simţ nu mai este la el acasă în Moldova. Oamenii sunt mai mereu încruntaţi şi te privesc de parcă ai o datorie la ei. Francezii chiar de nu sunt atât de calzi şi nu te bagă în sân, educaţia şi solidaritatea sunt o prioritate pentru ei. Mereu zâmbesc şi îşi cer scuze dacă te-au afectat cu ceva.

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi

În R. Moldova, zici că nu prea sunt persoane cu nevoi speciale. Nu le vezi, pentru că sunt limitate chiar de la pragul casei. Statul francez s-a gândit la aceste persoane până în cele mai mici detalii, asigurându-le cele mai bune condiţii –de la rampe, transport în comun dotat şi terenuri de agrement până la veceuri amenajate în majoritatea localurilor publice.

Modul sănătos de a se odihni în familie

Moldovenii obişnuiesc rar să se odihnească, iar dacă o fac, bunăoară în sânul naturii, nu lipseşte niciodată băutura tare şi o groază de mâncare. Francezii îşi iau câte o tartină şi un suc sau chiar o bere, dar acordă mult timp copiilor. Se amuză împreună, fără să le facă observaţie celor mici pentru că şi-au murdărit hainele.

Accesul la serviciile sociale şi modul de combatere a corupţiei

Acasă, dacă ai cumetri în domeniu, poţi primi şi pensie, şi indemnizaţii, deja contează cum te împaci cu cumătrul. În Franţa există un număr de condiţii bine definite ce trebuie satisfăcute pentru a primi ajutoare sociale. E suficient să deschizi pagina corespunzătoare de internet, să faci simularea şi, dacă e satisfăcător răspunsul, întregeşti pachetul de documente, îl trimiţi şi aştepţi rezultatul.

Împărţirea treburilor casnice între membrii familiei

La noi mai persistă stereotipurile potrivit cărora e normal ca bărbatul să se uite la televizor, iar femeia, în acelaşi timp, să spele vasele şi să cânte cântece de leagăn. Din ceea ce am văzut eu la francezi, ei împart treburile casnice între ei, iar apoi se odihnesc împreună.

Ecaterina Ţurcan Hacina, Franţa