Consultaţii juridice la ZdG

Zi de joi, 17 octombrie. Tradiţional, în luna octombrie, la ZdG, au loc consultaţii juridice. Deși au fost programaţi pentru o anumită oră, cetăţenii nerăbdători de a fi auziţi ajung mai că toţi odată la redacţie. De această dată, avocata Tatiana Chebac e cea care îi va ajuta să se descurce în tumultul de probleme, acumulate cu anii. Cei veniţi la discuţii cu avocata au invocat diverse probleme, dar ceea ce i-a adus la redacţia ZdG este dezamăgirea lor comună faţă de justiţia din R. Moldova.

„Один в поле воин”

„Scopul meu nu este să ajung mai repede la sanatoriu, dar să rezolv problema care-i vizează pe toţi veteranii”

Victor Cazacu, din Orhei, este veteran de război. Din 2007, bărbatul este pensionar și beneficiar al Legii Nr. 190 cu privire la veterani. Conform art. 14 al Legii cu privire la veterani, aceștia beneficiază de bilete de tratament sanatorial gratuit o dată la trei ani în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale şi în alte instituţii de acest tip. Ultima dată a fost la sanatoriu în 2016 și, precum spune regulamentul, a scris o cerere pentru a putea merge peste trei ani. Potrivit calculelor, Victor Cazacu urma să meargă la tratament sanatorial în acest an, dar pentru că „s-au pierdut listele de așteptare” , acesta nu poate beneficia în acest an de tratament balneosanatorial. Și, spune Victor Cazacu, în situaţia sa sunt mai mulţi veterani, „dar ei nu vor să-și spună oful, nu vor să umble pe drumuri pentru a găsi rezolvare”. „Pentru mine, nu-i principial să merg în acest an la sanatoriu. Eu vreau ca problema noastră să fie auzită de cei responsabili”, a mai spus pensionarul.

Avocata Tatiana Chebac i-a recomandat să scrie o petiţie colectivă către MAI, Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale, precum și la CNAS, pentru a obţine o claritate în această situaţie.

„Acum, nu-mi rămâne decât să conving alţi camarazi să intre în joc”, a adăugat Victor Cazacu înainte de a pleca.

„Nu cred că sora mea a murit de moarte bună”

Vasile Pantea a venit din Drochia pentru a discuta cu avocata. Potrivit lui, sora acestuia, de 88 de ani, ar fi decedat în condiţii suspecte. Totul s-a întâmplat în aprilie 2018, când Vasile Pantea a pierdut legătura cu sora sa. Bărbatul are bănuiala că sora sa ar fi fost influenţată pentru a lăsa moștenire unor persoane necunoscute casa și un lot de pământ. Avocata i-a recomandat lui Vasile Pantea să se adreseze organelor din poliţie pentru a investiga condiţiile în care a murit sora sa, dar și faptul că bunurile acestuia au ajuns la persoane necunoscute.

„Nu am încredere în poliţia noastră”

De parcă ar fi simţit ce urmează să audă, avocata l-a întrebat: Ce vă doare? „Mă doare că fiul meu minor a fost bătut în plină zi, iar cei vinovaţi nu sunt pedepsiţi pentru asta”, a răspuns Alexandru Cozmac.

Era 4 octombrie, lecţiile au fost prescurtate, iar la ora 12, fiul său cu alţi colegi din clasa a XI-a de la Liceul „Mircea Eliade” au mers într-un local din centrul capitalei.

„Erau cinci băieţi și o fată, stăteau la un suc. În video se vede cum apare un băiat și căuta bătaie. Fiul meu, până în ziua de azi, îmi spune că nu știe care este motivul bătăii”, a povestit Alexandru Cozmac.

Din imaginile video pe care le deţine Alexandru Cozmac s-a văzut că unul dintre elevii de la Liceul „Gheorghe Asachi” s-a apropiat de masa la care stăteau elevii de la „Mircea Eliade”, iar la un moment dat, i-a aplicat unui băiat o lovitură puternică cu cotul. Ulterior, cei trei minori, însoţiţi de câţiva băieţi din gașca de alături, au ieșit din local, iar conflictul a degenerat. În urma conflictului, fiul lui Alexandru Cozmac a fost transportat la spital.

„La spital a fost cusut la ochi. A stat în staţionar o săptămână”, a povestit bărbatul.

Alexandru Cozmac s-a arătat indignat de faptul că a mers la poliţie cu înregistrările video de la local și cu numele tuturor celor implicaţi, dar de atunci nu a obţinut vreun rezultat concret.

ZdG a reușit să ia legătura cu unul dintre elevii de la Liceul „Gheorghe Asachi”, implicat în altercaţie.

„Altercaţia a fost provocată de ei. Știu că în local ei râdeau în mod ironic de noi, dar noi nu le atrăgeam atenţia. Vătămări corporale au atât ei, cât și noi. Evident, ne pare rău, dar conflictul nu a fost iscat de noi. Nimeni nu ar fi vrut să se ajungă până aici. Noi suntem absolvenţi și nu ne trebuiesc probleme. Mai mult, imaginea liceului are de suferit”, a povestit elevul.

Reprezentanţii poliţiei ne-au comunicat însă că au acumulat deja materialul necesar.

Deși fiul lui Alexandru Cozmac figurează ca parte vătămată, Tatiana Chebac i-a sugerat tatălui să apeleze la serviciile unui avocat, chiar poate beneficia de un avocat gratuit de stat. „Nu cred în cuvântul gratuit în R. Moldova” , a răspuns bărbatul.

Avocata i-a mai recomandat să se înarmeze cu răbdare, deoarece examinarea unei cauze penale cu implicarea minorilor ar putea să dureze.

„Vecinii îmi fac zile fripte”

Ion Cernolev locuiește în centrul Chișinăului într-o curte comună cu alţi vecini. Potrivit lui, mai întâi, vecinii săi au construit o anexă fără acordul acestuia, apoi au început intimidările și chiar l-ar fi bătut. Bărbatul s-a adresat organelor competente, dar bănuiește că vecinii săi au ieșit basma curată din toate, pentru că ar fi dat mită „cui trebuie”.

Pensionarul a apelat la un avocat care-l reprezintă în instanţele de judecată, dar a venit la ZdG pentru a-și exprima convingerea că justiţia din R. Moldova nu-și face treaba.