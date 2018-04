[sondaj] Profesionalizarea Armatei Naționale

Ministerul Apărării a lansat un proiect de consultări publice privind „profesionalizarea” Armatei Naţionale, ca urmare a deciziei PD din 20 martie, prin care formațiunea anunţa că, începând cu toamna anului curent, R. Moldova va renunţa la serviciul militar obligatoriu în schimbul unei armate profesioniste. „În prezent, fac armată doar cei care nu au bani pentru a scăpa de serviciul militar. Noi vrem să creăm o armată modernă”, declara liderul PD, V. Plahotniuc. Perioada de implementare a proiectului este de doi ani, iar costurile prealabile, de 10 miliarde de lei.

Are R. Moldova nevoie de o armată profesionistă?

Gheorghe Răileanu, primar de Cimişlia

Nu cred că suntem gata să renunţăm la serviciul militar obligatoriu. În primul rând, e vorba de costuri. Pentru R. Moldova, cred că e bine să se meargă în continuare pe varianta mixtă: şi serviciul în termen, şi prin contract. În ce proporție, să decidă cei din domeniul apărării. Şi nu e vorba doar despre costuri. Eu admit că, la noi, cei cu bani nu prea fac armata. Dar pentru asta nu trebuie lichidat serviciul obligatoriu, care are în el și componenta de patriotism, pe care nu o are serviciul prin contract, unde totul se rezumă la bani. Plătești – lupt, nu plătești – la revedere. Şi mai e ceva. Dacă lichidăm serviciul în termen, ne lipsim de rezerviști, care sunt frontul doi al unei armate. Nu poţi fi rezervist, dacă nu ai făcut armata în termen. Aşa cum era pe vremea URSS. Eu am luptat la Nistru în 1992, unde doar cei care luptaseră în Afganistan erau rezervişti. În rest, erau voluntari. Şi asta ne-a costat. Noi suntem într-o zonă de risc, cu un focar de război în vecinătate, la frontiera cu NATO. Trebuie să avem o armată operațională.

Ion Costaş, ex-ministru al Apărării

Armată profesionistă? Nu avem nici cu ce şi nici pentru ce să ne cheltuim. E o aberație. Sunt bani aruncați în vânt. De unde vin amenințările militare pentru noi? Din partea Rusiei. Ce potențial militar are Rusia și ce potențial avem noi? Şi cu o armată cu serviciul în termen, şi cu una prin contract, în fața Rusiei nu avem cum rezista. Și atunci, la ce bun noile costuri? Pentru parade militare?. Ca să zică PD că suntem în pas cu Europa? Da, dar Europa e în NATO. Cine încurcă PD-ului să modernizeze și să perfecționeze armata pe care o avem? Să nu uităm că în cadrul unui serviciu în termen, tinerii noștri însușesc, timp de un an de armată și niște deprinderi de educație militar-patriotică, pe care nu le-o poate da o armată prin contract. Soldatul plătit e meseriaș, nu și patriot. Problema e cu atât mai mare, cu cât în școlile noastre nu se face educație militar-patriotică și nici pregătire premilitară.

Andrei Covrig, colonel în rezervă

Orice stat își dorește o armată profesionistă, adică puternică, pentru că o armată puternică înseamnă şi un stat puternic. Depinde, însă, de posibilități, de cât de mult își poate permite un stat să investească în armată. Sunt bani grei. E vorba de salarii – și nu orice fel de salarii, de pachetul social pentru militari, pachetul social pentru familiile militarilor și un complex întreg de măsuri, inclusiv chestii legate de moralul trupelor și, desigur, echipamente, înzestrare tehnică etc… Armata națională există azi mai mult pe contul donațiilor tehnice din partea Canadei, SUA, altor state. Nu cred că va fi simplu pentru R. Moldova să facă față acestui proiect. Depinde, să vedem.

Tudor Deliu, fracțiunea parlamentară PLDM

Cu armata nu te joci. O armată profesionistă nu înseamnă doar renunțarea la serviciul obligatoriu şi angajarea unor meseriași militari prin contract. O armată profesionistă presupune şi o înzestrare performantă. De o industrie modernă de război nici nu mai vorbim. Cu ce bani?. De unde? Bugetul pentru armată la ziua de azi se ridică la doar 0,4% din PIB. Cu posibilitățile noastre bugetare, e ireal. Cheltuielile sunt foarte mari. E capabil contribuabilul nostră să îndure și alte poveri fiscale? Din ce fonduri planifică guvernul să achite aceste cheltuieli, nu e clar. Proiectul programului de profesionalizare a armatei nu a ajuns în parlament, cel puțin în Comisia juridică, şi tot ce-i posibil să nu fi ajuns nici în Comisia de securitate națională, apărare şi ordine publică, care e raportoare pe acest subiect. Decizia PD e o chestie de PR politic, mai mult. PD-ul vrea să îşi facă imagine electorală cu acest proiect, speculând cu scutirea tinerilor de serviciul obligatoriu. Una-două şi se face trimitere la experiența României. Da, România a renunțat la serviciul militar obligatoriu, dar după ce a aderat la NATO. Dacă vrem ca în România, să aderăm la NATO.