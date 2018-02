[sondaj] Dodon alarmat de migranţi

Problema migraţiei este „printre cele mai grave în R. Moldova. Peste 40% din populația activă e plecată peste hotare. Cei mai mulţi fac parte din grupul de vârstă 25-29 de ani… În anii de Independență, R. Moldova a pierdut practic 1 mln. de populație”. Este declarația estimativă a președintelui Ig. Dodon la întrevederea cu reprezentanții mai multor organizații internaționale acreditate în R. Moldova. Dodon s-a declarat alarmat de situație şi le-a cerut sprijinul pentru organizarea, în martie, la Chișinău, sub patronajul său, a unui for internațional în această problemă.

Migraţia e o problemă veche. De ce bate Dodon alarma acum?

Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic al Femeilor „50×50”

2018 e an electoral şi, într-un an electoral, te poţi aştepta la orice. Inclusiv la un For ca ăsta, prin care Ig. Dodon vrea să exploateze un subiect destul de sensibil pentru R. Moldova – migraţia – şi să îşi facă imagine electorală pe contul migranților noștri, care ştim noi de ce au plecat şi cum au plecat. E curată făţărnicie şi obrăznicie, de fapt, să apelezi la sprijinul organizațiilor internaționale în situaţia în care ai fost timp de 8 ani la guvernare, ai fost şi ministru la economie, şi deputat şi nu ai făcut nimic pentru a stabiliza situaţia economică şi a opri exodul. În locul acestor organizaţii, eu m-aş mai gândi, dacă face sau nu să se implice. Dodon ştim bine că nu are trecere în diaspora şi vrea să îşi facă drum încolo prin acest For, patronat de el, dar pe contul oragnizaţiilor care vor accepta participarea la el. E o afacere de imagine, pentru că probleme de acest gen nu se rezolvă la for. Condiţii de dezvoltare pentru R. Moldova trebuiesc create, ca lume să nu mai plece, nu foruri.

Alexandra Cann, Asociaţia Patronală „APIUS”

Personal nu văd rostul unui astfel de For. La ce bun să rupi din activități nişte organizații internaționale, să pierzi o mulțime de timp cu pregătirile, să mai cheltui şi nişte bani, care şi aşa nu ajung, dacă problema e una care vine din interior, nu din exterior. Noi nu avem cazul deportărilor din anii ‘40, când lumea era dusă de acasă cu de-a sila, la noi oamenii pleacă de bună voie, da, nevoiţi să plece, dar pleacă singuri. Şi atunci, ce se va cere organizațiilor internaționale, ce să facă? Să anuleze regimul liber de vize cu UE? Să anuleze acordurile interstatale pe care le avem cu o serie de ţări privind angajarea oficială în câmpul muncii? Nu e clar. Eu cred că problema trebuie discutată mai întâi la nivelul principalelor ramuri ale puterii, pentru că problema vine de aici, nu din afară. Investiţiile străine: din cauza cui nu vin? Reformele: nu se fac ori se fac prost din cauza celor din afară? Politicile de dezvoltare economică – aceeaşi întrebare. Păi dacă Dodon vrea să reducă exodul şi tot spune că e bun prieten cu Putin, de ce nu îl convinge să vină ruşii cu investiţii în R. Moldova şi nu să plece moldovenii la munci în Rusia? Şi cu alţii, la fel.

Silvia Ştirbeţ, primar de Văleni, Cahul

Eu cred că e o chestie de PR. Nimic mai mult. Problema e veche, marele exod a pornit acum 15-18 ani, pe vremea când Dodon era parte a guvernării comuniste de atunci, mai târziu a fost şi ministru la Economie şi cunoaște prea bine că nu a făcut nimic pentru a rezolva problema. Şi acuma crede că dacă face For, răstoarnă pământul. Să admitem că vine lume de pe lume, se fac discuţii mai departe? Lumea cu Forurile nu o mai ţii acasă. La noi în lunca Prutului până acum doi ani lumea a mai rezistat, că avem această „portiţă” spre Galaţi. Dar viaţa s-a complicat. Azi, când nu mai avem nevoie de vize spre UE, lumea una-două şi pleacă. Cu Forurile nu o ţii. Noi ne dăm seama că vin alegerile şi fiecare caută să arate bine în faţa oamenilor. Dodon vrea, probabil, să dea bine în faţa diasporei. Dar nu va trece. Diaspora, ştim noi cum votează.

Anatol Ţăranu, analist politic

Președintele Dodon, era şi de așteptat, îşi va folosi funcția pentru a face imagine partidului său la alegerile din toamnă. Dacă îi va reuşi Forul şi va întruni o prezență internațională serioasă, evident că el va încerca să prezinte lucrurile astfel încât să reiasă că preşedinţia este instituţia care încearcă să rezolve această problemă. Deşi, moral, nu ar avea dreptul. În perioada în care a fost ministrul Economiei, într-o guvernare care deţinea puterea totală în R. Moldova şi în care era responsabil de dezvoltare economică, locuri de muncă etc., exodul populației atinsese cote maxime. Însă, nu cred că pe el îl deranjează prea tare acest lucru. Pentru el este importantă latura propagandistică a evenimentului. Dar nu cred că va avea mare succes.